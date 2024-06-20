人生難免會做很多糊塗事而感到懊悔

但來 #壺途 吃一頓好料，再喝上一杯酒🍾

及時行樂一下，有效掃掉陰霾欸🧹

「人生難免糊塗，壺途及時行樂✨」

好喜歡老闆為他賦予的意義

#台日餐酒館 壺途stupid 是一棟老宅改建的用餐空間，木製裝潢及植栽空間，外面還擺放一個茶壺🫖 輕鬆能找到這家在勤美商圈附近，卻很清幽寂靜的自在天地。

台日餐酒館的氣息蔓延了整個用餐空間，

我很喜歡台式復古的一些小巧思欸！

酒吧旁的結帳綠色小檯燈💡

還有「意見接受，態度照舊」讓人會心一笑的招牌我超愛😂

壺途也用了一些茶具做為環境擺設，就連桌上防止衛生紙飄落的物品也選用茶壺造型🫖

有人問：「店裏看起來也沒有很昏暗，桌上怎麼會有蠟燭燈台🕯️」？

壺途為了滿足各種族群需求，在20:30後會搖身變成昏暗的空間，這時候就會點上浪漫的蠟燭啦～

也因為20:30後比較昏暗，所以老闆精心設置了兩階段的菜單唷！我今天分享主食類會是在18:00-20:30之間提供！而20:30-2:00會有不同的主食供應，但兩個階段都能喝到酒水啦👍🏻

菜單分享

實際

菜色請依餐廳現場提供為主唷✨

台日美食推薦1:炸牡蠣茶泡飯 $290

·飲品 +85

·套餐(小菜/燙青菜/例湯）＋100

·我全都要 +160

想要及時行樂，所以我、全、都、要

經典日式料理真的是少不了茶泡飯欸！

我非常喜歡壺途的茶泡飯，冷飯配上比例剛剛好的茶高湯，超好下飯啊！

其實我平常吃飯一定是要米飯而且粒粒分明的，結果居然愛上了茶泡飯還把整碗吃光光💧真的是比例對了吃起來就對了💯

老闆給的炸牡蠣很巨又新鮮🦪 再配上醃漬蘿蔔、燙青菜和料多多的蛋花豆腐貢丸湯🥹🥹美好的台日料理在壺途就可以一次享用而且是有飽足感的！

因為全都要，所以配餐還能邊喝葡萄氣泡飲，葡萄氣味有到位，不會覺得水水的🍇

台日美食推薦2: 蔥油拌飯套餐 $168

老闆把這個套餐歸類在小鳥胃專區

但這個套餐我覺得應該會超多人喜歡💕

主食還附小菜、燙青菜、例湯、温泉蛋🥚

拌飯的份量很剛好不會過於大碗，裏面還有萬惡的溫泉蛋可以👇🏻 戳破拌蔥油吃🍚

這個套餐附的小菜-胡麻豆腐 深得我心欸！

吃起來冰涼又Q彈健康無負擔，是我再訪會想要再吃的那種爽口，大熱天會很開胃！

台日美食推薦3: 台式炸物拼盤 $320

我必須老實說這邊的炸物，在我吃過的餐酒館裡可能會排名第一🏆老闆有用蒜末跟辣椒

炒過炸物，香氣全部鎖在炸物裡，每一種炸物咬下去都是不乾柴又有汁的🤤

裡面放🈶️鹽酥雞、甜不辣、米血、四季豆、杏鮑菇⋯因為壺塗每一道料理我都覺得好好吃，不然可能就會聽到我說：欸欸這個炸物是被餐酒館耽誤了嗎！🤭

台日美食推薦4:炸鮭魚排 $160

坊間好像比較少看到有人在賣炸鮭魚排，我覺得很特別所以就點來吃，外面的炸皮不會很油，配著旁邊附的日式美乃滋醬吃起來蠻不錯的～像我這種不喜歡直接吃魚肉的人類也更喜歡炸過的鮭魚排🐟

台日美食推薦5:抹茶洛神磅蛋糕 $160

剛剛開了玩笑說炸物被耽誤..可是可是我覺得甜點也被耽誤了😜 這裡的磅蛋糕我也太喜歡了吧！磅蛋糕體很紮實之外，我好喜歡他的抹茶味喔！苦甘苦甘的味道再帶點洛神些微酸感，合在一起的味道我非常愛欸（題外話：我不是特愛抹茶🍵的人）一樣也是整！塊！吃光光蛋糕💦

謝謝酒精患者看到最後—

壺途提供了八種調酒系列🍸

完整系列🈶️

壹（小黄瓜/青蘋果/ 紫蘇/氣泡）

貳（百香果/萬壽菊/伏特加/金萱茶/氣泡）

參（梅子/龍舌蘭/蘋果/番茄/楓糖）

肆（水蜜桃/烏龍茶/菜姆酒）

伍（芭樂/綠茶/白麗葉酒/梅粉）

陸（花生/烏龍茶/萊姆酒/海鹽）

柒（藍莓/蘋果汁/薰衣草/貝禮詩奶酒/琴酒）

捌（葡萄柚/通寧水/金巴利/威士忌/香艾酒）

價錢落在$380～$400左右，我的這杯是貳號$380，大家可以依據自己喜好來點選🍸

除了調酒還有豪格登白啤酒🍻、秘密特調㊙️

Shot、今天只喝一杯（白葡萄酒or紅葡萄酒），如果菜單沒有符合您的需求可以告訴老闆，他們會協助為您特調🥃

最重要的是，來壺途不要裝糊塗

未滿十八歲請勿飲酒/請勿酒駕🚫

還有還有溫馨小提醒🔔

這邊屬於住宅區，請不要因為喝酒就在這邊大聲嚷嚷，會打擾到鄰居唷！

🙌🏻不需服務費🙌🏻

更多用餐規範請參照店家！

店家｜@whotoo_stupid

#壺途 stupid

📍地址：台中市西區公正路196號

☎️電話：0978846385

⏰營業時間 ：18:00-2:00

🤚🏻公休日：二、三

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