屹立不搖將近20年的Mr.38 咖哩🍛

台中人都應該要吃過的吧！

座落在學區一中店/逢甲店/東海店

在學生時期，我也好常揪三五好友一起去38一下，最常去的店是Mr.38一中店！吃飽飽在搭公車回家真的是最滿足的事情了🚌

即便現在離學生時期有點距離，Mr.38在我心中還是永遠不能忘記的咖哩店！所以大家問我台中的咖哩推薦吃什麼？Mr.38還是在我的前三名名單裡欸！除了吃滿出來的回憶之外，我個人也很愛他們家的複合式餐點；選擇性多、炸物品質一直都非常穩定、價格也是在很合理的範圍。

菜單參考：實際價格依店家為主

坊間的咖哩口感已經多到數不清了～

不過Mr.38 的咖哩味很對我的胃！

他們家選用進口辛香料和大量蔬果融合

結合了印度咖哩及日本咖哩口感，

再調配出最適合台灣人的飲食口味🇹🇼

是獨特風味且取代不了的咖哩味道。

Mr.38的咖哩醬對我來說吃起來是很完美的比例～鹹甜的口感中，偏一些些蔬果中散發的甜但卻又不是死甜死鹹的感覺，所以我個人很愛❤️

剛剛有提到Mr.38為複合式咖哩餐廳🍴

經典的咖哩飯，出了非常多種口感🍛

泰式綠咖哩、蜂蜜起司、蒜香黑咖哩、松露、南洋椰香、義式紅酒、全素的野菇口味，還曾經出現限定版花生起司🧀️

而且咖哩飯也可以搭配不同的主餐

牛豚雞？要不要炸過？選擇真的超多

不吃咖喱飯的朋友也有鍋物或湯咖哩的選擇

也有單點主餐跟飲品，選擇多就真的適合聚餐了😎想吃什麼就點什麼！

餐廳也會在主餐提供前上開胃飲品

而且是可以續杯的唷（依季節更換口味）

Mr.38推薦餐點：藍帶豬排咖哩滑蛋飯$300

餐點包括：咖哩餐點+湯品+紅茶+餐前飲品

選用豬里肌部位拍打後，再包入三款起司+培根，起司超級濃郁🧀️

Mr.39酥炸功夫很好，金黃色的外皮炸的很美😇 咬起來超酥酥脆脆的！也是店內的人氣招牌餐點！

Mr.38推薦餐點：炸豬排咖哩飯🍛 $240

餐點包含：咖哩餐點+湯品+紅茶+餐前飲品

友人喜歡最單純的豬排，所以點了炸豬排口味，和藍帶豬一樣選用里肌部位（也就是大家熟知的：腰內肉）是特別嫩的地方！Mr.38還會再做一些調味按摩後，再裹上酥脆麵衣🤤

對了！大家也🉑️加購$38改成蛋包飯哦！

還可以加$38多起司，或加$50有沙拉🥗

總之吃法非常多種，

能依據自己喜好做添加就是最棒的餐點💯

Mr.38推薦餐點：炙燒牛菲力 $180

因為餐點實在太多，但又想吃點鐵板牛料理所以就用單點～鐵板牛是選用好吃的肩頰骰子菲力肉，運用鐵板炙燒高溫鎖住肉汁，還有好吃的烘烤蒜片能做搭配🔥 旁邊還有附薯條洋蔥🧅

Mr.38推薦餐點：招牌現炸雞腿肉 $130

雞腿肉我其實蠻愛的欸，咬下去不會太乾柴！是會juicy有肉汁的那種🐔 每一道酥炸肉品我覺得都很不錯，而且套餐吃不下也有單點選擇👍🏻

Mr.38推薦餐點：咖哩炸蛋豆腐 $80

炸蛋豆腐我也很愛～是像雞蛋豆腐的口感，上面撒有柴魚片和蔥，咬下去會多出好幾種香氣，想吃炸物推推這道！一百元內有找而且份量也蠻多的！

Mr.38推薦餐點：奶香起司銀絲卷 $60

用銀絲卷來當作甜點很不錯吧😂

而且還有四塊可以吃捏！大家分食剛剛好！

Select

對了～如果覺得咖哩醬不夠其實也可以單點，（單點咖哩醬$80）

其實Mr.38餐點的咖哩醬本身就很多，但我就太愛吃咖喱，才忍不住又點了😂

雖然已經吃了銀絲卷，但我這個甜食怪還是又吃了一支黑糖奶茶霜淇淋🍦

冰淇淋很大隻也不會太甜！

（單點$60，加購只要$38）

在Mr.38是真的可以吃非常飽！

點咖哩套餐還能享有加飯加湯免費💯

大胃王的朋友也可以滿足的走出門外☺️

順便提供給大家餐廳注意事項⚠️

·每人最低消費金額為$60元

·禁帶寵物、外食、玩牌。

·餐點食材均為主廚調製好之比例，為確保餐點原有風味，恕無法做任意調整。

·皆使用美國、澳洲、南美洲牛腱肉。

·咖哩醬均含豬類成分，無添加任何牛類成分。

·咖哩醬(含素咖哩醬)均含部份過敏原成份，更多詳細過敏原資訊請洽櫃台服務人員。

·選用台灣生鮮雞肉特以薑黃等香料醃製。

店家｜@mr.38curry

🚩Mr.38 一中店

⏰營業時間：11:00-22:00（供餐至21:30）

📍地址：台中市北區一中街109號

☎️電話：04-22230866

🚩Mr.38 東海店

⏰營業時間：11:00-14:30、16:30-21:00

📍地址：台中市龍井區遊園南路183號

☎️電話：04-26522238

🚩Mr.38 逢甲店

⏰營業時間：11:00-22:00（供餐至21:30）

📍地址：台中市西屯區至善路212號

☎️電話：04-24528188

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