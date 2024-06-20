在2020年曾榮獲米其林餐盤推薦，平時更是訂位滿滿！已開業近20年，可以說是台中老字號法式餐廳，網路評價很不錯，又以CP值高而受大家喜愛！

位於美術館附近，附近不太好停車，就連機車也可能需要稍稍找一下

老實說第一次來的時候完全沒發現他就是法森小館，招牌很不顯眼~

我沒拍攝店內空間（因為這篇都是用手機拍的，沒有拍太多照片），但必須說他店內很有”小館”的感覺，因為座位都不太大，雖然座位不少但與鄰桌的距離蠻近的~很容易聽到隔壁桌在聊什麼XD但這也不影響他的氛圍，氛圍感很好~服務人員服務也很到位！

法森小館菜單 擷取自訂位頁面，詳細可至訂位頁面看更多

低消微每人一份套餐，價位大概落在$1880-$2880（另需加一成服務費），其實以法餐來說，這價格不算貴！記得提前訂位，最早前一個月1號開放訂位，訂金需一人$1000

餐點的順序：法式小品、餐前酒、手工麵包、開胃菜、湯品、主菜、甜點、飲品、精緻小點

法式小品

一小塊口感酥脆麵包，搭配裡頭的冷湯，味道層次豐富！

餐前酒

我們換成無酒精的，就很像水果氣泡水還不錯

手工麵包

麵包有兩種選擇，綜合麵包籃或是法國球，麵包籃裡頭有可頌、布里歐、裸麥核桃

法國球是法森的招牌！酥脆外皮，撕開後可搭配一旁的奶油享用，越嚼越香！光吃這些麵包就快飽三分之一了XD

開胃菜

▼經典凱薩沙拉

就是凱薩沙拉XD味道中規中矩~

▼溫烤布瑞白乳酪

菜單標示：生火腿、無花果、波特酒醬汁

原本我對乳酪還好，但這道很驚艷！底下一層脆皮搭配布瑞塔白乳酪、無花果、生火腿，看起來很像精緻的甜點~一起吃好適合！

湯品

▼松茸蕈菇雞清湯

菜單標示：細火慢燉老母雞湯、鵪鶉蛋、雞肉慕絲餃

是非常非常濃醇帶有膠質感的雞湯，雞肉慕絲餃小小一個蠻特別的

▼奶油栗子南瓜湯

菜單標示：黑松露、北海道帆立貝、檸檬乳霜

一看到有帆立貝怎能不點！滑順濃郁的南瓜濃湯搭配點綴的黑松露及檸檬乳霜，層次更豐富！帆立貝大顆又鮮甜~

主菜

▼虎斑明蝦與帆立貝$1880

菜單標示：什錦蕈菇燉飯、綠蘆筍、檸檬酸豆醬汁

海鮮部分鮮甜又彈牙~搭配檸檬酸豆醬汁很特別~

▼阿爾薩斯酸菜燉豬腳$1880

菜單標示：醃燻香腸、油封豬腹肉、小洋芋、芥末汁

這道份量超多！！！豬腳燉到一夾就散~超嫩！滿滿膠質感，喜歡軟嫩豬腳口感的不能錯過，酸菜味也是很濃~

▼炭烤特級紐約克牛排與虎斑明蝦$2280

菜單標示：松露洋芋泥、季節時蔬、任選醬汁（我選香草野菇汁）

這道是我點的，五分熟的紐約克牛排口感剛好，炭烤的香氣增添了風味

虎斑明蝦肉質彈牙鮮甜，搭配一旁炙燒過的時蔬和醬汁美味極了！

附上的松露洋芋泥也很不錯~綿密滑順！

▼每日限量的肋眼牛肉（名字真的忘了XD）

原本以為是一大塊肋眼牛排，但感覺比較像肉片，口感上就沒有這麼滿足~但肉質是很軟嫩的，份量也不少~

甜點

▼法式脆烤焦糖布蕾

炙燒過的焦糖層搭配滑嫩奶香布蕾，完美呈現烤布蕾！

▼溫熱蘋果千層酥派

帶有肉桂香氣的蘋果派，派皮很酥脆~再加冰淇淋，口感很不錯！

▼精選乳酪拼盤

各種乳酪的拼盤~喜歡乳酪的可以細細品嘗

▼焦糖榛果佛手柑慕司

整體口感還不錯~重點看起來很甜的馬卡龍，意外的甜度剛好

飲品

飲品選擇上比較少，沒有很豐富的飲料，像我只選了冰紅茶~

精緻小點

最後會上搭配茶飲咖啡的精緻小點，會依人數給相對數量的小點，有夠迷你超可愛~有可麗露、瑪德蓮、布列塔尼、栗子蒙布朗~

整體來說，我覺得幾乎每道菜都讓人感到驚艷，每道餐點都能感受到廚師的用心及技巧，料理美味、擺盤精緻，服務到位又親切，餐廳氛圍讓人感受到舒適且雅致，重點是吃得飽！！！（目前吃過兩次都飽到不行XD）符合價位的水準，若是沒吃過法餐，那麼法森小館的價位會是你可以試試的入門法式餐廳！是以後聚餐、約會、重要節日可以回訪的餐廳，然後~記得要訂位！

【 法森小館 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/laffection2003/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/42laffection/

▸ 地址｜台中市西區存中街22-1號

▸ 電話｜04-23721339

▸ 營業時間｜11:30-15:00。18:00-22:00。周二公休

▸ 訂位連結



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