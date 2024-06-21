全球超過1500間門市的「冒大仙」，全台第一間分店插旗新竹囉

大家可能不知道什麼是冒菜，簡單來說冒菜就是一個人的火鍋。

店家特色是提供近百種生鮮食材，每公克秤重只要0.5元，想吃什麼就夾什麼，有毛肚絲、虎皮鳳爪、排骨酥、腐竹、蓮藕片、土豆片等特色食材

再搭配特製五種味型，有冒菜紅油味等湯底、乾拌任君挑選~

有選擇障礙的朋友可以直接點套餐，附贈白飯乙碗及五種經典味型任挑選不加價

快跟著小米一起去看看吧。

歡慶開幕，即日起至7/18止，滿額免費加菜優惠：

• 單筆消費滿200元送”季節時蔬”

• 單筆消費滿250元送”生鮮肉片”

「加碼」FB、IG拍照打卡再送檸檬紅茶(乙瓶)

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👉冒大仙冒菜麻辣燙 新竹園區店-位置及停車方式

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冒大仙冒菜麻辣燙位於光復路靠近關新路，就在阿富魯肉飯旁邊旁邊。

鮮綠色的招牌讓人有自然、健康的感覺

開車的朋友可以把車停在關新路或新莊街上的停車場。

👉冒大仙冒菜麻辣燙 新竹園區店-環境介紹

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整體風格給人时尚新潮的感覺，搭配牆上趣味十足的標語讓人會心一笑

店內有兩個用餐區，第一個用餐區滿的話，可以往內走還有一區。

提醒大家先找好位置，再去櫃檯點餐喔

店內冷氣挺強的，夏天來這裡吹冷氣吃冒菜很過癮~

店家沒有收服務費，餐具和飲用水就自行取用啦！

👉冒大仙冒菜麻辣燙 新竹園區店-菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

有選擇障礙的朋友可以直接點套餐，附贈白飯乙碗及五種經典味型(任挑選不加價)

喜歡吃蔬菜、菇類的朋友可以點輕蔬食套餐150元，有肉肉的套餐180元起。

五種經典味型有湯型和乾拌兩種，濃香骨湯是不辣的口味，來吃冒菜當然要吃辣啦！

經典麻辣燙是小辣，想要挑戰成都麻辣的朋友可以點冒菜紅油味

另有藤椒香麻味和川香甜辣味兩種乾拌醬汁~

飲料推薦王老吉涼茶，吃冒菜配王老吉解膩又降火氣。

店家提供近百種生鮮食材，每公克秤重只要0.5元，想吃什麼就夾什麼~

很符合他們的口號「一鍋好料 萬物可冒 鮮材好料 大仙製造」

除了一般常見食材，還有許多成都冒菜的特色食材，像是腐竹、蓮藕片、土豆片、毛肚絲、虎皮鳳爪、排骨酥等

各式蔬菜、菇類、豆腐、火鍋料和肉片應有盡有。

這裡的蔬菜選擇性很多，適合不愛吃肉，想吃滿滿蔬菜的朋友

自助的點餐流程：首先挑選喜愛的食材，再到櫃台秤重，接著選擇味型後結帳，就可以等待叫號取餐啦！

今天我們來挑戰近百種食材，每樣食材都夾一點，不知道會不會破500元呢

來揭曉花了多少錢吧！

小Lisa夾了半個碗盆那麼多，秤重後有1斤重(0.6公斤)！ 價格是310元，幸好沒有破500元

餐點製作好後會叫號，就可以來取餐口取用啦，用餐完畢後記得把餐具放在回收區

👉冒大仙冒菜麻辣燙 新竹園區店-用餐心得分享

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來開動吧！

今天開幕第一天小米就衝來為大家開箱了，五種味型都來品嚐一下

店家會依據食材份量用大小餐盤盛裝，如此有份量的冒菜吃起來就是過癮！

小米最近吃很多大份量美食，看來得先端著這兩大盤冒菜舉重一下再開吃啦

首推豪滿足套餐(220元)有牛五花、豬梅花、毛肚絲、虎皮鳳爪、排骨酥、四種季節時蔬和六種精選火鍋料

套餐附贈白飯乙碗及五種經典味型(任挑選不加價)。

臉盆大的餐盤比小Lisa的半個身體大了

愛吃辣的朋友必點紅油冒菜味，使用牛油和多種辛香料製作，可以品嚐到”麻、辣、鮮、香”的滋味

辣度對常吃辣的小米來說介於小辣和中辣之間，對一般人來說屬於中辣。

愛吃辣的朋友點餐時記得告知店家要大辣喔！

光是湯頭淋在白飯上至少可以吃半碗飯了 XD

即日起至7/18止，單筆消費滿200元送”季節時蔬”，再加上套餐原本的四種季節時蔬，享用美食之餘也能兼顧健康

蔬菜吸附湯汁小麻小辣的口感真的很開胃，尤其是鴨血吸飽湯汁後，滑嫩好吃

豪滿足套餐可以一次享用牛五花、豬梅花兩種肉品，肉質挺不錯的，有嫩中帶嚼勁的口感。

麻辣湯汁讓肉品滋味顯得更甜喔！

肉肉和蔬菜都很下飯，胃口大的朋友應該可以吃下兩碗白飯喔

特色食材排骨酥口感軟酥，肉質挺嫩的，吸附麻辣湯汁讓人吃得好過癮。

虎皮鳳爪滷製入味，外皮有脆度，吸飽湯汁後也是下飯的狠腳色

仙氣牛套餐(180元)有牛五花、五種季節時蔬、七種精選火鍋料，搭配經典麻辣燙。

湯頭甜美微辣，香而不膩，想要嚐嚐成都冒菜湯頭特色的朋友點這個就對了

加上五種季節時蔬、七種精選火鍋料，一般女生可以吃得飽。

不喜歡湯湯水水的朋友，可以選擇乾拌醬汁。

好食雞套餐(180元)適合不吃牛的朋友，有雞肉片、五種季節時蔬、七種精選火鍋料，搭配川香甜辣味。

食用前記得攪拌均勻，醬汁有香、甜、辣三種層次，屬於偏甜的滋味，在炎熱的夏天吃很開胃

乾拌跟湯型的差異在於，乾拌醬汁的麻香比較明顯，口味上會再重一些，也超下飯的。

小Lisa最愛的豬豬俠套餐(180元)有豬梅花、五種季節時蔬、七種精選火鍋料，搭配藤椒香麻味。

因為小Lisa不吃牛，所以這款套餐很適合她。

特別提醒冒菜會加入蔥花及香菜，不愛的朋友點餐時可以順便提醒店家喔！

(如店家忙碌太順手不小心加了，請溫柔提醒，不要生氣 )

食用前一樣記得攪拌均勻啦~

醬汁麻中帶辣，還有檸檬清香爽麻感，蔬菜吸飽湯汁大口一咬很過癮

如果要選乾拌醬汁的朋友，我們一致推薦你們首選藤椒香麻味喔！

豬梅花肥瘦比例剛剛好，尤其是吸飽湯汁，光吃肉肉就可以吃半碗飯了

小Lisa很推薦藤椒香麻味，喜歡吃藤椒的朋友一定會很滿意。

這是我們自選的食材，搭配不辣的濃香骨湯味。

濃香骨湯味屬於清爽、清甜的滋味，重口味的朋友建議加價選其他口味湯頭

最後來瓶王老吉涼茶(50元)解渴解膩就對了

以上是我們的心得分享，冒菜在台灣逐漸風行，全球超過1500間門市的「冒大仙」全台首間門市就在新竹

新竹的朋友可以享用成都冒菜”麻、辣、鮮、香”的滋味，加上近百種食材任君挑選，愛吃冒菜或沒吃過的朋友推薦給你們~

👉冒大仙冒菜麻辣燙 新竹園區店-營業時間地址

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🌟店家資訊：冒大仙冒菜麻辣燙 新竹園區

🏠地址：新竹市東區光復路一段427號

☎電話：035790057

⏰營業時間：11:00–13:30,17:00–21:00

粉絲團：冒大仙冒菜麻辣燙

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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