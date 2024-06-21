過了端午感覺2024的夏天真的來了！大家也準備好要前往離島，好好感受一下今年夏季的艷陽和大海了嗎~如果不想做功課、不會做功課，就來一起看看這一篇吧~

這次因為設定是要有潛水行程的，因此在找住宿時，就特別往住宿旅店的方向去找，差別在哪呢？

這是我第三次前往綠島，如果是找民宿入住，希望有潛水行程當然也可以請店家協助安排，或自行在出發前聯繫妥當，但潛水旅宿的好處，顧名思義，就是一應俱全的包山包海啊！

不用另外聯繫，也不用特別再跑去某合作的潛店上裝備等步驟，只要確認好日期時間、人數、希望房型等相關資訊，就可以一站式幫大家準備妥當，而這次來到的Goods Dive潛水旅宿，很多挺棒的地方，逐一來和大家分享~

【 Goods Dive潛水旅宿 】

地址： 台東縣綠島鄉中寮村52-51

店家相關連結：https://www.instagram.com/goodsdive/

我是趁著去綠島的前兩天，先回關山家小住兩天（有在關注我的朋友們就知道，我家人在幾年前去關山買地，過著自給自足的退休人生，超羨慕！！）前往富岡搭船前，可以請Goods Dive潛水旅宿協助預定船票，

記得同步提供前往和回程的時間，個人是想營造早去，不用太早回的氛圍，因此選了最早的09:30前往、14:30回程。

前往時有點晃的經歷就不再贅述，到了綠島上岸就會有專人開著車來接囉，而車是接旅客們的行李的，第一站會先前往機車行，領好機車建議先去加油站（就不用稍晚再跑回來加油），也請大家好好珍惜生命，乖乖戴上安全帽~

跟車約莫五分鐘左右，就抵達Goods Dive潛水旅宿囉！

這裡是由兩位大男孩JIM和仙草共同在經營，接著是一連串我覺得有點驚奇、也挺值得推薦給大家的地方~

特點1：超用心的空間營造和耐心維護

Goods Dive潛水旅宿內有數間房間，旅客全部住滿可入住14人，房型有我這三天住的雙人床房，有一大床或是兩小床可選擇，

實際拍攝和照片一模一樣，大家不用擔心圖文不符~

個人覺得挺棒的是現代人實在太多裝置需要充電，房間裡的充電配置超足夠~

另外也有提供背包房型，大家可依自己的希望條件進行選擇，當天前往就有一位來自荷蘭的朋友入住~

再來是很讚的大廳啦！

挑高的設計，搭上很充足的自然採光，燈具也是使用柔和的黃光，

無論是一整天裡的任何時候，都倍感溫馨及舒適~

再來是個人相當關心的化妝室和浴室了，尤其是要大家一起共用，若是觀感很差，那幾天下來肯定很不自在，而這個問題，在 Goods Dive潛水旅宿 感覺是絕對不會發生的~

步入空間，左側有四間廁所、右邊則有四間淋浴間，

每間都備有沐浴乳和洗髮精，前往時，正好小幫手在打掃，沒有過分濕漉場景，也沒有可怕的廁所氣味，刷到會發亮的馬桶讓我首先驚訝了一番，再來就是完全沒有看到黴斑或水漬的痕跡，表示 Goods Dive潛水旅宿 是真的很用心在維護環境！

一個個的置物籃，若是要去玩水，可以把要盥洗更換的物品和衣物先準備好，回來時從側門入內，就不會把室內踩髒弄濕囉！這點真的相當聰明~

也有洗衣機可使用，但因每天都有很多床組清潔，洗衣機可供旅客脫水，綠島的氣候脫水後認真很快就會乾透~

特點2：數款多人同樂遊戲 偶遇壞天氣也不擔心

有時好不容易安排的離島行程，若是正好遇到壞天氣不免感到有些掃興，而在 Goods Dive潛水旅宿 也能盡興，備有麻將、拉密等多款桌遊，也有電動可打、Netflix等可一起參與或觀賞，尤其若是原本不認識的一群人，一起在大廳玩耍也是相當快可破冰的方式啊！

第一天的午餐後大家邀請我玩拉密~當時又是一陣小驚訝，身邊別說會玩拉密的人了，聽過的都不算多，還是我一個一個教大家玩的呢~

還好結果是三戰兩勝，大島拉密小天后（到底誰給的頭銜~ ）在綠島也沒有丟臉~

當冠軍出現，體罰也是做好做滿沒在手軟~但也就這樣，大家快速的拉近了距離，開啟了我們三天兩夜的相處啦~

第一天下午的自由活動時間，

我們來到了綠島最高的山阿眉山（一般民眾可前往的範疇），

海拔高度107~277m，難度一到五分僅一分左右，天候佳時還能遠眺蘭嶼~

但提醒大家可以穿長褲！別跟我一樣穿短褲就衝去，步道上挺多營養過剩的雜草，當心被割傷喔~

下了山肯定覺得熱，推薦大家可以來試試這間的冰品~

【綠島小叮噹黑糖海草冰】

地址：台東縣綠島鄉南寮118之1號

電話：08-967-2480

​​​​​​​ ​​​​​​​營業時間：週一至週日 11:00~22:30

​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​店家相關連結：https://www.facebook.com/p/綠島小叮噹黑糖海草冰-100054337999356/

黑糖認真好好吃，是老闆自己炒的，四樣冰能選擇的配料也很豐富~

想吃鹹點也有很不錯的選擇~

【阿嬤的蔥Q餅】

地址：台東縣綠島鄉中寮 140 號

電話：089-671-575

​​​​​​​ ​​​​​​​營業時間：週一至週日 08:00~17:30（週五10:00~17:30）

​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​店家相關連結：https://www.instagram.com/grandma_qq520/

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可以來試試這間蔥Q餅，一樣有多種口味，現點現做，

當天選了章魚口味還挺不賴，餡料也給得誠意十足~

回到 Goods Dive潛水旅宿 稍作休息，大家可以看看這裡有多chill，傍晚時間在大門外，拿個懶骨頭席地而坐，就能舒舒服服的做個日光浴~

到了晚餐時間，也要來說說 Goods Dive潛水旅宿 的 特點3：如同家一般的舒適自在 ，

在這裡有個很棒的地方，就是既能保有個人空間，也能享受團體生活，從小家裡只有我一個小孩，加上求學期間沒有住校等經歷，很少有機會和大家一起生活，

而這次來到 Goods Dive潛水旅宿 ，可以吃到手作家常菜，認真覺得超幸福~

第一天爬了山，第二天當然就要來下海囉！

如一開始所描述的，正因為 Goods Dive 是 潛水旅宿 ，因此吃完早餐，換好衣服，走出大門右轉就可以直接穿潛水衣、鞋，上裝備，以及上車出發海邊囉！

距離上次潛水，是在小琉球考OW的兩年前了~很多東西都忘光了，感恩教練JIM很耐心的幫忙複習，並在海裡一次又一次的提醒，除了幫忙拍美照和影片，

還有個很棒的地方，就是不是這次潛完就算了，會在回到旅宿並盥洗休息後，坐下來好好的做一個回顧和檢討，

如果大家是喜歡海底、也希望未來繼續有機會接觸潛水的，那麼這個環節對各位來說就會非常重要，畢竟很多時間當局者迷，會很需要一個專業的領頭羊來告訴自己，所看到的問題、並給予提升成長的方式~

稍作休息用過午餐後，當天因海象不佳首次遇到了『封島』，除了原本就在綠島上的我們，不會有新增的遊客；因此查了好幾間咖啡店，原本想來個下午茶，遇到很多店家都店休~

所幸，遇見了這一間，相當文青也適宜放空的店家~

【綠島水芫靜好 𝒮𝒽𝓊𝒾𝓎𝓊𝒶𝓃𝒸𝒶𝒻𝑒】

地址：綠島鄉溫泉6之1 號​​​​​​​

​​​​​​​ ​​​​​​​營業時間：週一至週日 11:00~18:00（公休日IG公告）

​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​店家相關連結：https://www.instagram.com/shuiyuancafe

若是坐在外頭，還可以悠哉的吹吹海風~

帶大家看看室內，若想試試手沖咖啡、看看今日的甜點，可以直接前往櫃檯，店員會相當仔細的一一介紹~

布朗尼會協助加熱後，附上一球冰淇淋，個人喜歡他們的手沖~

若想往大自然走走，也可以繞島一圈，

去拍拍不同角度和光影下的大海，

路上還挺常遇見羊群們邊走邊吃，一點都不怕人的模樣~

在綠島，每天的天色變換、

日升日落也都截然不同，

第一天的夕陽我前往了離上岸挺近的海邊，

第二天則是回到了一早潛水的柴口，

早上漲潮到有點走不動的路道，現在已是完全不同的景象~

夕陽很給面子的讓我拍到了這一張~

一直在這待了約莫30分鐘，

趁著退潮外出覓食的小生物們也相當豐富且可愛~

回到 Goods Dive ，也差不多到了晚餐的時間，今天的每一道都超下飯~

在 Goods Dive 真的很有口福，不僅JIM和仙草的手藝都很不錯，來打工換宿的小幫手們也很願意學習，且進步神速！

吃飽喝足，若想試試當地的酒吧小酌兩杯，喜歡自然氛圍多一些的，可前往上一次來綠島時的流浪綠境oasis。

【 流浪綠境oasis 】

地址：綠島鄉中寮村中寮46號​​​​​​​

​​​​​​​ ​​​​​​​營業時間：週一至週日 19:00~01:00

​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​店家相關連結：https://www.instagram.com/oasis671580/

供應鬆餅、三明治、鮮奶茶和特色調酒等，空間則是由戶外許多小帳篷搭起的客席，建議不太熱的氣候再來~

若是想在吧檯看調酒師精湛演出的，則可以來試試這一家~

【 迴岸 Bar to Shore｜綠島酒吧 】

地址：台東縣綠島鄉公館6號

​​​​​​​ ​​​​​​​營業時間：週一至週日 19:00~00:00（週四店休）

​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​店家相關連結：https://www.instagram.com/bartoshore/?locale=zh_tw&hl=am-et

一入內有著滿滿的日式氛圍，中間的白砂石區域是造景，可別一時太興奮就拖鞋衝下去了~

如果人不多可以再往裡走一些，進入得彎下腰低下頭才能入內的空間，會有別有洞天的驚喜感，

喜歡什麼口味也都可以和調酒師說，會很仔細地為大家進行推薦~

今天這一杯，是由琴酒為基底，搭上綠茶、奇異果、葡萄、海苔，還有當地特色海草，完美組合而成的釋夢，個人覺得整體口感，溫順且優雅，很適合成為大家的第一杯~

當然還是要呼籲一下，雖然是在浪漫悠閒充滿的綠島，吹著舒服涼爽的晚風、啜飲著美酒，還是要注意自身安全，喝酒就別騎車囉~

當天我可是早早21:30就回到了 Goods Dive ，為了隔天一早的壯舉，必須早早入睡（雖然最後還是拖到了十二點多~ ）

時間很快的來到了第三天，都已經上山下海、看過超美的海景和夕陽了，還有什麼來到綠島是一定要挑戰不能錯過的呢？

沒錯，就是日出！ （後來JIM和仙草聽完我的分享，一前一後的跟我說，如果不想那麼累，可以試試看月升~ ）

對我個人來說，若能正好看見蛋黃從海面升起的那個moment，肯定會令我相當印象深刻，畢竟本人數年到台東旅遊，也多次特地訂了躺在床上就能看見太平洋的房型，但總是遇見天候種種不佳的因素而無法如願（不誇張，連鳳凰颱風都遇過！）

當天，有特別查了當天日出約莫落在05:08，

想來點特別的，選擇了前往朝日溫泉看日出，騎車約莫16分鐘，於是在天微微亮的04:30就出發啦~

天色也算是亮得挺快，路途中還有點小擔心趕不上~

停好車，已經05:00，原本計畫邊泡溫泉邊看日出，但一方面想到可能不太好拍，另一方面也擔心8分鐘無法就理想位置好好迎接日出，便選擇了往上走的草地區席地而坐，和不少遊客一起如同跨年準備倒數般耐心候著~

最後，05:08太陽並沒有如期打破那個瞬間，原本還有點小擔心，但就約莫又多過了兩分鐘，遲到總比沒到好，

讓我首次見到了萬丈光芒穿越雲霧，在海平面冉冉升起的一瞬間，這部分感恩自己很堅持的拍了縮時，好好的記錄了下來，屆時再放入影片和大家分享~

帶著滿滿的感動與希望就回去睡回籠覺嗎？

當然不是，相信絕大部分人都喜愛晚上泡溫泉，過去的我其實也是，會覺得就是要晚上涼涼的泡溫泉，全身暖暖的回家正好眠啊！

但來到綠島，這次真的讓我大大改觀，原來，白天泡溫泉也是別有一番風味的！而這裡都是大眾池，因此請記得備好泳裝和泳帽~

位於綠島的朝日溫泉，若只是想成一般溫泉可就太小瞧它囉~

【綠島朝日溫泉】

地址： 台東縣綠島鄉溫泉路167號​​​​​​​

​​​​​​​電話：089-671133

​​​​​​​營業時間： 週一至週日 04:30~11:00｜16:30~23:00

門票資訊：

全票：NT$250元

​​​​​​​優惠票：NT$125元-實歲年齡12歲以下之兒童、實歲年齡滿65歲者、有政府核發之「身心障礙手冊」者(視需要可陪同1人)

​​​​​​​免費：綠島居民及實歲年齡6歲以下之兒童(須出示證件)

​​​​​​​店家相關連結：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/attractions/detail/95/

世界唯三海底溫泉的朝日溫泉，大家知道海底溫泉泉水的來源是什麼嗎？

同步帶來個小科普， 海底溫泉的泉水來源，是由附近海域的海水或地下水滲入地底，經火山岩漿庫加熱後，因壓力作用從潮間帶露出所形成，是屬於火成岩區的溫泉，因此別懷疑，所泡的還是盥洗室沖洗的水都是鹹的~

場域內有數個SPA池，大家可依著自己喜愛的溫度選擇區域窩著，

若是不想吹風、喜歡溫度高些的池子、人群恐懼或有點害羞，也有室內空間可使用~

而鼓勵大家可選擇早上來，也是朝日溫泉超大的特色，就是可以在潮間帶上泡溫泉（當天開放到07:30），這點可是其他地方都沒有的偏愛享受，當然也是很看氣候，若是天候不佳就無法下去囉~

泡在溫暖的海水中，看著碧海藍天，還被群山環抱著，超獨特的完美感受，推薦大家此生至少一定要來一次~

泡了約莫一小時，回到 Goods Dive 稍作盥洗後，就是真正進入回籠覺了~

而最後一天的午餐，則是有著米其林水準的 Goods Dive 燴飯！

餐後點心，感恩JIM的推薦，讓我吃到了好吃的卡士達雞蛋糕~

【海的那一邊】

地址：台東縣綠島鄉中寮216-1號

​​​​​​​ ​​​​​​​營業時間：週一至週日 13:00~18:00

​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​店家相關連結：https://www.facebook.com/p/海的那一邊-100076006995710/?locale=zh_TW

雖說當天的圖案讓我有點想笑~

但至少內餡也還是挺有誠意的給好給滿~

好啦~最後要來做結論囉！

這次來到綠島入住 Goods Dive潛水旅宿 ，可說是讓我收穫滿滿，經常在看一些其他人住宿文章分享寫到像家一樣舒適，不禁都會想，那幹嘛不待在自己家裡就好了~

而這裡，是不僅猶如家一般的自在放鬆，無論想跟大家聚在一起聊天玩耍吃東西，還是想獨處躲起來一下、自己騎車去島上轉轉也都沒問題，在空間上也維持得超好，個人房間放上了清新好聞的擴香，浴室也能隨時保持乾爽等，認真大大的加分~

當然既然是潛水旅宿，教練素質和硬體設備會是大家最看重的，也如同內文所述，選擇潛水旅店，最棒的就是一條龍的服務，只管把自己的狀態準備好、心情愉快前往即可，好好配合專業教練們的引領，一定可以把大家一對一的安心帶下水、平安帶回來，而且還會有潛後溫馨提醒和建議，讓大家每一次都能更進步，更開心安全的享受海底世界。

下次想來綠島享受徜徉海中的朋友們， Goods Dive潛水旅宿 分享給大家，同步附上相關資訊~

​​​​​​​影片連結在這邊：https://youtu.be/2M_uNgoGJJQ?si=1dqTFoKxhULBSH-N​​​​​​​

【 Goods Dive潛水旅宿 】

地址： 台東縣綠島鄉中寮村52-51​​​​​​​​​​​​​​