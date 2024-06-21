彰化永靖春拌麵禮盒推薦春拌麵伴手禮盒結合18度C生吐司免代購就能買得到！

跟著美食小編Kiwi一起來搜集彰化永靖最夯的隱藏版伴手禮盒，春拌麵經典禮盒真的很厲害，主打日曬麵有六種不同口味搭配三種特色麵條，麵條口味款款經典，再結合埔里18度C超人氣吐司免代購、免排隊、免到埔里，直接來彰化永靖春拌麵品牌直營店就能將春拌麵與18度C超人氣吐司兩款超人氣商品通通打包帶走，隱藏版的永靖美食絕對要記錄在自己的美食口袋名單～

彰化永靖春拌麵品牌直營店在哪？

走囉！假日到彰化永靖成美文化園區逛逛後就來到永靖老街，無意間發現這家永靖美食推薦春拌麵品牌直營店位在彰化縣永靖鄉永靖街145號，距離員林市區僅15分鐘的車程，鄰近成美文化園區、永靖松柏軒景觀餐廳、永安宮，google導航就能輕鬆抵達目的地。

春拌麵攜手18度C生吐司跨產業聯名

春拌麵攜手18度C生吐司跨產業聯名是獨家的呦！想要在彰化買埔里18度C超人氣生吐司不再是夢，直接提前預訂生吐司，每周五、六來店取貨就能在家品嚐到香噴噴的生吐司～

顛覆我們對永靖春拌麵的想法，這樣的外觀環境溫潤的木色調也讓我們猶如置身在咖啡館裡，溫馨又放鬆呢！

推開春拌麵的木門後，最先映入眼簾的是鄉村風的場景，架上陳列春拌麵的伴手禮盒是喜氣洋洋的包裝色彩，正是Kiwi很喜歡的呢！

春拌麵也推出袋裝的包裝，質感滿分～拿在手上忍不住多看幾眼，就好像時尚包一樣掛在手腕上好別緻。

另外一區的架上則有埔里18度C超人氣生吐司，大家絕對不陌生，平常無法到埔里購買都會找團購，現在不用跑到埔里買，在彰化永靖就能買得到，可別錯過了呀！

春拌麵禮盒分享/彰化伴手禮推薦

Kiwi口袋美食私藏伴手禮推薦春拌麵禮盒，大紅喜氣不禁想到逢年過節，要送長輩或去人家家中拜訪時，送禮或自用兩相宜～

彰化永靖春拌麵禮盒大賞再結合18度C超人氣吐司，太有可看性了！連我都跟著淪陷想要通通帶走啦～

春拌麵禮盒推薦

春拌麵的禮盒款式多樣，可以挑選的也不少～春拌麵精選禮盒(油蔥*3胡麻*3+剝皮辣椒*3)or(6種口味任選9入組)

春拌麵製作分享

說到春拌麵製作是使用零污染無塵室玻璃屋日曬生產麵條，用最天然的原料來製程，不管細麵或粗麵一律八道輾壓伺候，精準控制濕度保持麵條Q彈口感並帶有純粹麵香，吃過就回不去了～Kiwi不藏私的分享，比起市售的拌麵，可說是網路評價超好的超人氣商品呀！

春拌麵有六種不同口味搭配三種特色麵條(專利心型細麵)，也會依照顏色不同來做個區分呦！醬包比例比一般乾拌麵來得多，保證每根麵條都沾得到醬！

霧面質感的包裝拿在手上都好貴氣～

平時如果跟Kiwi家一樣很少煮，那麵條絕對是家中的良伴呀！簡單的鍋水再來下麵條煮熟加入醬包即可享用，無論是小孩、長輩、素食者都能找到適合的口味。

麵條一共有六款口味，在搭配麵條的不同，讓人想要每一款都來品嘗一番呢！

橘粉色是味噌剝皮辣椒口味，搭配厚實刀削麵

綠色是撲香油蔥口味，搭配很有彈性的細麵～

藍色是鮮香XO醬口味，搭配啾咪心型麵

紫色是辛香椒麻口味，搭配厚實刀削麵

米色是濃香胡麻口味，搭配Q彈粗麵

透明是薑香麻油口味，搭配手摺細麵-玻璃屋日曬

春拌麵也有其他的伴手禮盒可以挑選，搭配醬料、竹筷的禮盒真的超美～

像我自己偶爾需要送禮，二話不說的就會直接入手春拌麵經典伴手禮盒送友，完全不失禮又便利的麵條式包裝，即煮即享用。

春拌麵精選禮盒&埔里18度C超人氣生吐司一起帶走，就請私訊預約生吐司，畢竟限量商品唯有彰化永靖春拌麵品牌直營店才買得到！

埔里18度C超人氣生吐司

LV等級生吐司～讓你好吃到流淚生吐司 18度C巧克力工房: Feeling18，光是吐司就熱賣又造成轟動，軟綿綿像雲朵般的吐司真的超厲害～有錢不好買，現場排隊也難買得到，永靖就能買得到，太歡樂了！

埔里Feeling18巧克力工房於2006年網路發跡，以Feeling18為名，是由於攝氏18度的溫度，對於巧克力來說，無論是生產、保存、或是品嚐，都是最能呈現巧克力風味及優良品質的溫度。2007年於埔里開設了實體店面，陸續也推出Gelato18義式手工冰淇淋、手工披薩、蝴蝶酥⋯多樣化產品讓你來埔里一點也不無聊。

每塊厚厚的吐司是不需要切邊的喔！質感超好的外包裝，拿在手上也略重，吐司放置時間是常溫2天，到永靖購買後，沒吃完也記得冰起來，但我們整條都立馬開吃，新鮮就是美味的關鍵。

18度C生吐司家人常常到埔里買，我們最常吃的就是原味跟巧克力口味，生吐司軟綿綿的，含水量又很夠，大人小孩完全喜愛到不行，很迅速整條的都能吃光。

巧克力口味的香醇濃厚的大人味，讓你覺得超好吃，吐司烤過後更是美味～連我自己都能一次吃完整條，下次直接預訂生吐司再過來永靖春拌麵取貨，方便至極啊！

彰化永靖最私藏的伴手禮，春拌麵禮盒送禮都能麵麵俱到，結合埔里18度C超人氣生吐司只要來到彰化永靖就買得到這兩款超人氣伴手禮，跟著彰化美食老饕帶路，單路買起來！

春拌麵品牌直營店禮盒專賣&18度C超人氣生吐司

地址:512彰化縣永靖鄉永靖街145號

營業時間:11:30-18:00，每周一、四及特定節日公休，周五營業到20:00

春拌麵官網：https://www.chun-noodles.com.tw/

春拌麵facebook：https://www.facebook.com/chun145145

春拌麵instagram：https://www.instagram.com/chunnoodles/

可透過LINE官方帳號 @chun145 預購生吐司，每周五、六來店取貨