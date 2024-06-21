小高來到善化順便尋找包子店與各位分享，Goole善化區包子店卻出現5間店家，就從裡面找一家評價較好來寫食記，這間「春天手作包子」創立至今約5年歷史，闆娘說是自購店面才用心裝潢美美的，這裡包子有香菇蛋黃肉包25元、鮮肉包20元、白饅頭15元、玉米起司包25元、萬丹紅豆包20元、芝麻包20元.等等，就選擇基本款鮮肉包跟白饅頭回家享用，品嚐覺得中規中矩而已定價合理，小高心目中最好吃饅頭是這家「堂記老麵發酵手工饅頭」，心中最好吃肉包找時間再分享吧！

美美裝潢竟然是一家賣包子的店家。

木製櫃檯上有放置蒸籠就有包子店氛圍，從外頭就觀看到整潔明亮的廚房，廚房裡有看到員工正在製作包子。

櫃檯上採用玻璃來作為銷售區的區隔，玻璃上有張貼臨時公休告示供參考。

攤位前面掛著菜單供客人點餐參考，菜單有香菇蛋黃肉包25元、鮮肉包20元、白饅頭15元、玉米起司包25元、萬丹紅豆包20元、芝麻包20元......等等，包子種類很多可選擇定價親民，還有買十送ㄧ優惠。

蒸籠打開小高迫不及待拍幾張照片，上面照片是蒸著各種饅頭類，下面照片就是肉包類。

小高就外帶肉包100元（5粒）與白饅頭75元（5粒）。

小高發現肉包跟饅頭尺寸偏小ㄧ些，小高拿刀切之時，就覺得不是使用老麵麵糰製作的包子。

這饅頭沒有筋性也沒有老面的香氣，整體口感僅能說普普的。

這肉包定價20元。

這肉包偏小顆但裡面豬肉餡卻很飽滿，奇怪看這包子皮氣孔分布均勻，這外觀看起來就是比饅頭更吸引人。

這包子皮確實比饅頭較有軟Ｑ度，豬肉餡很紮實充滿油蔥滋味，不油膩整體口感確實很好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「春天手作包子」銷售空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感有水準定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：春天手作包子

地址：74153台南市善化區光明路17號

營業時間：06:00–12:00, 15:00–18:30（週一公休）

電話：06-583-1121

樂天小高邀約資料

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