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台南市善化區[吃。台南市｜善化區。「春天手作包子」Goole有62則評論獲得4.7顆星好成績，美美裝潢定價親民包子店「春天

2024-06-21 21:25:04 樂天小高&樂天人生 人氣：110
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2479篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 善化區

造訪商家：

春天手作包子
place台南市善化區光明17號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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小高來到善化順便尋找包子店與各位分享，Goole善化區包子店卻出現5間店家，就從裡面找一家評價較好來寫食記，這間「春天手作包子」創立至今約5年歷史，闆娘說是自購店面才用心裝潢美美的，這裡包子有香菇蛋黃肉包25元、鮮肉包20元、白饅頭15元、玉米起司包25元、萬丹紅豆包20元、芝麻包20元.等等，就選擇基本款鮮肉包跟白饅頭回家享用，品嚐覺得中規中矩而已定價合理，小高心目中最好吃饅頭是這家堂記老麵發酵手工饅頭」，心中最好吃肉包找時間再分享吧！

美美裝潢竟然是一家賣包子的店家。

木製櫃檯上有放置蒸籠就有包子店氛圍，從外頭就觀看到整潔明亮的廚房，廚房裡有看到員工正在製作包子。

櫃檯上採用玻璃來作為銷售區的區隔，玻璃上有張貼臨時公休告示供參考。

攤位前面掛著菜單供客人點餐參考，菜單有香菇蛋黃肉包25元、鮮肉包20元、白饅頭15元、玉米起司包25元、萬丹紅豆包20元、芝麻包20元......等等，包子種類很多可選擇定價親民，還有買十送ㄧ優惠。

蒸籠打開小高迫不及待拍幾張照片，上面照片是蒸著各種饅頭類，下面照片就是肉包類。

小高就外帶肉包100元（5粒）與白饅頭75元（5粒）。

小高發現肉包跟饅頭尺寸偏小ㄧ些，小高拿刀切之時，就覺得不是使用老麵麵糰製作的包子。

這饅頭沒有筋性也沒有老面的香氣，整體口感僅能說普普的。

這肉包定價20元。

這肉包偏小顆但裡面豬肉餡卻很飽滿，奇怪看這包子皮氣孔分布均勻，這外觀看起來就是比饅頭更吸引人。

這包子皮確實比饅頭較有軟Ｑ度，豬肉餡很紮實充滿油蔥滋味，不油膩整體口感確實很好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「春天手作包子」銷售空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感有水準定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：春天手作包子

地址：74153台南市善化區光明路17號

營業時間：06:00–12:00, 15:00–18:30（週一公休）

電話：06-583-1121

 樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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