{台中美食}台中印度料理推薦：Spice Guru Indian Restaurant 瑪莎拉大師印度料理，好吃到必須二訪品嚐最道地的印度咖哩！

上一次來「Spice Guru Indian Restaurant 瑪莎拉大師印度料理」用餐（用餐文：https://0rz.tw/Bzsid）

對他們家道地的印度咖哩實在是念念不忘，決定帶家人二訪再來吃一次，

這次點了更多種不同口味的咖哩，每一種口味都好吃到不行，

搭配店家手工製作的烤餅，還有店內不斷播放著寶萊塢電視與音樂，真的是一秒來到印度，

喜歡異國美食的朋友，一定要來品嚐！在台中就可以吃到最在地的印度咖哩料理！（老闆本身就是印度人喔）

Spice Guru 瑪莎拉大師

地址：台中市北區中清路一段756號（鄰近天津商圈）

電話：0901-027130

營業時間：週一、三至五11:00~14::00/17:00~21:00，週末：11:00~14:30/17:00~21:00，週二公休日

粉絲專頁：Spice Guru瑪莎拉大師-印度料理

IG：spicegurutaichung

「瑪莎拉大師」就在天津路商圈的路口，天津路跟中清路的交叉口附近，

大路兩邊都蠻多路邊的停車格，附近也有許多停車場（店家沒有特約廠商）。

店內的座位不多，大概可以容納四到六組客人，大約20位左右，在門外也有擺設桌椅可以用餐。

非常建議大家在用餐顛峰時間，一定要記得先打電話預約，當天我們星期日晚上來用餐，到了巔峰用餐時間，直接客滿，

喜歡自然風光的朋友，也可以選擇門口外的座位，也別有一番風味。

「瑪莎拉大師」的餐點種類蠻多樣的，有開胃菜、土窯炭烤/串燒、素食咖哩、牛肉咖哩、雞肉咖哩、海鮮咖哩、印度烤餅、印度香料燉飯、飲品以及甜點等等，

其中咖哩還有多種不同的口味可以選擇，像是：北印度、香濃辣味、香料、綠醬、奶油等各種風味，

而且每一道料理下方都會稍微簡述餐點的材料與口感可以參考，非常貼心。

如果真的有選擇障礙的話，也不用擔心，可以請老闆幫忙推薦喔！

店家對於親子用餐也蠻友善的，事先訂位有兒童用餐，一進到店內，店家就已經準備兒童座椅以及餐具，相當貼心。

印度酥炸球 ＄199

是在印度常見的街頭小吃，如果大家有看過『我的冠軍女兒』的電影情節中，就有出現過這一道經典的印度小吃，

上一次吃過之後，就一直念念不忘，外皮酥脆搭配店家特調的配料與醬汁，

一口咬下酥炸球酥脆，蔬菜泥綿密香甜，特殊的香料湯汁當點微辣口感很爽口，

整體吃起來非常特別，口感層次豐富，絕對是來到「瑪莎拉大師」必點的餐點之一。

烤脆薄片捲 $50(一片）

這是印度很常見的點心，用玉米粉製作的薄脆餅，

薄餅上頭有香料以及簡單的調味，吃起來脆口又帶點清香，感覺就像是小零嘴一樣很順嘴。

印度烤餅

來到店裡，一定要吃他們家的印度烤餅，這次直接將店內的烤餅全部點一輪，

有傳統、奶油、蒜味、起士、全麥以及奶油全麥烤餅，總共六種口味，

傳統白烤餅可以用來加咖哩很對味，奶油吃起來香甜，香蒜吃起來很夠味，起士吃起來鹹香，全麥吃起來超健康，不管哪一種烤餅吃起來都相當Ｑ軟好吃。

窯烤雞肉串 ＄320

店家先將去骨雞肉使用優格、薑、蒜還有印度香料中醃製，再用窯烤的方式烹飪，

雞肉呈現出的色澤，單吃可以吃到雞肉的香甜還有多種香料的獨特口感，

很推薦加上店家特製的綠醬，帶點香甜奶香和雞肉非常搭配。

窯烤奶酪 $350

店家特製的印度奶酪，使用鮮奶熬煮過後再進行發酵，接著再使用店家特製的醬料進行醃製，

最後再進行窯烤，奶酪口感吃起來綿密又帶點發酵過後的獨特氣味，口感吃起來也相當特別，

搭配一旁清爽綠醬以及蔬菜也很對味。

北印度雞肉咖哩 ＄320

屬於北印度比較傳統的咖哩風味，使用了香料、椰奶以及堅果醬進行烹煮，口感吃起來口感比較溫和，帶些椰奶的香氣，

鮮嫩的雞肉吃起來軟嫩入味，整體吃起來香氣十足微微辣的口感，不管是搭配白米飯還是烤餅都很可以。

香濃辣味牛肉咖哩 ＄340

在北印度咖哩中加入特色彩椒，再放入番茄醬汁、洋蔥以及辣椒進行熬煮，

中辣程度的咖哩，非常建議搭配白飯一起享用，超級下飯，醃製過的牛肉塊料多實在，牛肉吃起來軟嫩有嚼勁，吃起來相當有口感。

香料羊肉咖哩 ＄360

在咖哩中加入溫和的印度香料，再加上店家的獨門配方瑪莎拉醬進行燴煮，

咖哩醬汁濃稠香郁帶點微辣口感，羊肉軟嫩香甜入口即化，整塊帶骨的羊肉保留了羊肉本身獨特的香氣，

喜歡吃羊肉的朋友一定要來品嚐一番。

香料蝦仁咖哩 ＄330

在咖哩中加入溫和的印度香料，再加上店家的獨門配方瑪莎拉醬進行燴煮，

新鮮蝦仁吃起來ＱＱ又帶有脆脆的口感，整體吃起來比較清爽，沒想到海鮮跟咖哩這麼對味。

飲料（從左到右）

印度香料奶茶（冰）＄70：茶香非常濃郁，滿滿的印度香料，喝起來非常特別，會有些胡椒的辛辣口感，待微辛辣口感退去之

後，取而代之的是種清新爽口的滋味，原來最道地的印度香料奶茶口味是如此特別！

印度芒果拉昔 ＄110：店家特製的鹹優酪乳再加入香甜的芒果汁，喝起來更加香甜以及有芒果香氣。

印度鹹拉昔 ＄90：店家特製的鹹優酪乳，喝起來有點像是奶昔的口感，鹹甜口味很特別。

蜜汁黃金奶球 ＄75

將麵團酥炸成金黃後，放入到糖漿中，再撒上椰粉，是在印度很知名的甜點，素食朋友也可以享用，

炸好的麵球浸泡在糖漿中，吃起來相甜滋滋，咬下去還有滿滿的糖漿，非常適合螞蟻人享用啊！

印度米布丁 ＄70

米布丁是印度很傳統的甜點，使用了米、鮮奶、還加入了些許的堅果製作，

每一口都可以吃碎米粒的ＱＱ口感，吃起來柔軟、濃稠又香甜。

（目前店家有推出打卡贈送印度米布丁的活動，大家可以動動手指頭，就可以吃到美味的甜點囉！）

上次來吃了瑪莎拉大師後（用餐文：https://0rz.tw/Bzsid），道地的印度料理實在是讓人難以忘懷，決定再帶家人來品嚐一次，

這次來用餐的家人比較多，也點了許多不同口味的咖哩，獨特又濃厚的印度咖哩，其他地方真的是吃不到，

來店必點「印度酥炸球」，可愛又吸睛的造型，搭配獨特的醬汁，一口吃下讓人非常驚艷，

店內各種風味的咖哩，每一種都很有特色，有雞肉、牛肉、海鮮可以選擇，還有提供素食咖哩可以選擇，

還有店家自製的手工印度烤餅，不管哪一種口味都超級Ｑ彈好吃！

如果大家想吃異國風味、印度料理，真的很推薦大家一定要來「瑪莎拉大師」，每一道料理都讓人非常驚艷，原來這才是真正的印度料理啊！