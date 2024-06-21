花蓮美食推薦這家林記明禮路蔥油餅，再去吃一碗小的路上發現這家林記明禮路蔥油餅，想說這麼多人在排隊，上網一查才知道原來林記明禮路蔥油餅可是在地經營40多年的蔥油餅老店，而且蔥油餅幾乎沒有漲價的，現在竟然還有20元蔥油餅這樣的價錢，雖然剛吃完牛肉麵，我們還是不爭氣的點上一片蔥油餅來吃

林記明禮路蔥油餅｜交通方式、停車資訊

林記明禮路蔥油餅位置就在明禮路上面，所以也才稱為明禮路蔥油餅，林記明禮路蔥油餅營業時間是下午1點到傍晚6點半，來買的人也算多，但不像花蓮另外兩家黃車藍車炸彈蔥油餅那樣子要大排長龍，在地人的比例也比較多

林記明禮路蔥油餅｜菜單

林記明禮路蔥油餅真的非常便宜啊，不加蛋一份才20元，加蛋也才30元，還有販售古早味紅茶，不少在地人一買就是5~6個蔥油餅起跳

林記明禮路蔥油餅的蔥油餅都是現點現桿，擀平之後的麵皮帶有彈性，一下鍋油炸，馬上膨脹成球狀，如果有點加蛋的等餅消風，再放炸蛋進去，起鍋瀝油，抹醬後就可以給客人啦

林記明禮路蔥油餅｜20元蔥油餅

我買了一份20元的蔥油餅，我實在很好奇20元可以做到什麼程度？老實說林記明禮路蔥油餅真的出乎我意料非常厲害啊，美味度完全沒有因為低價而大折扣

蔥油餅一拿在手上有夠燙！先要觀察是否炸得恰到好處，看拿起來是不是很油，如果火候掌握得宜，炸完的蔥油餅吃起來會比較乾爽，林記明禮路蔥油餅就做得挺不錯的完全不會油膩，其次是口感，外層微酥，內裡Q軟，整體口感非常好，醬料還不賴，主要是蒜蓉醬帶有鹹味還有一點蒜香，吃起來香氣很足，，老實說20元蔥油餅是這樣的水準真的有夠強！

其實蠻多在地人都喜歡來買林記明禮路蔥油餅，最主要原因就是不用排等太久，還能提前打電話預訂，林記明禮路蔥油餅的蔥油餅價格也相對比較便宜，雖然整體來講SIZE小一點點，但整體口味表現也是非常好吃啦，推薦給大家！

林記明禮路蔥油餅

地址：花蓮縣花蓮市明禮路18-3號

電話：0965 006 589

營業時間：13:00–18:00

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