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電話：02 2567 8233

營業時間

星期一: 13:00 – 21:00,

星期二: 13:00 – 21:00,

星期三: 13:00 – 21:00,

星期四: 13:00 – 21:00,

星期五: 13:00 – 21:00,

星期六: 13:00 – 21:00,

星期日: 13:00 – 21:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

羊毛與花華山位置｜環境

這次是要走去中山站附近時發現的羊毛與花，因為沒吃午餐血糖太低，沿路要找地方吃點東西，眼尖發現巷子裡怎麼有間咖啡店，咦～還是羊毛與花耶，什麼時候開在這裡，肚子餓又渴的狀態下就進去喝杯咖啡再說。

羊毛與花華山店的位置就在三創斜對面，旁邊就是新生高架橋，距離最近的捷運站應該是忠孝新生站。一走進店裡就發現有不少人帶著筆電來工作，有間隔開來獨立的座位，也有客人來這聚會，不過還好整體聲音都不會太大，可能是接近傍晚了，客人比較沒那麼多，環境很安靜。

羊毛與花華山菜單

輕食的選擇不少，有沙拉麵包、早餐盤，還有高麗菜水餃，甜點則是在櫃檯甜點櫃裡，飲料則有手沖咖啡，拿鐵也分為好多種，茶飲、果汁、氣泡飲的選擇也很多。

羊毛與花華山餐點

羊毛與花特調

其實特調就是清爽的檸檬西西里咖啡，因為不能調甜度本來還怕甜度太高，沒想到喝起來甜度比較剛剛好，非常清爽。

雞蛋沙拉麵包 附小份沙拉

不論是麵包或是中中的雞蛋沙拉內餡都非常優秀，口感鬆軟，雞蛋沙拉香滑濃郁，沒幾口就可以吃光光！一旁附上的沙拉也好吃，沙拉醬是和風口味，味道偏重一些，非常開胃。

羊毛與花華山店維持一慣的水準，之前都是吃甜點比較多，這次第一次嚐試輕食麵包同樣也好好吃，而且不限時咖啡廳外還是寵物友善店家唷！

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