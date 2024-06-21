這次跟姊妹到泰國芭達雅有一個共同想去的點就是” MongChang Cafe 大象咖啡廳 “，這邊占地很大又是自然生態環境來結合泰式美食、咖啡飲品，不只是近期網紅界超夯的拍照秘境更是可以欣賞大象表演、歌舞表演等的好地方，很推薦有來泰國芭達雅的朋友們納入口袋名單喔!

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MongChang Cafe 大象咖啡廳 消費方式 ：

： 入園需購買門票以及低消一杯飲品。

採自助式點餐，餐食類餐點會幫客人送上桌。

泰國餐廳最優勢的就是不限時，不收服務費。



芭達雅大象咖啡廳 MongChang Cafe距離芭達雅市區並不遠，我當天早上是從我入住的 Centre Point Prime Hotel Pattaya 包車前往，亦可從自己入住的飯店直接使用Bolt App叫車前往唷！如果是從曼谷出發建議搭上玩得更開心也不用擔心交通問題唷！

大象咖啡廳 MongChang Cafe的大門，宛如要進入一座森林的感覺，但售票處是在往前走約30公尺。

當天是平日無論是在地人或觀光客都不少。售票區這邊也有在販售給大象吃的香蕉唷！

一走進大象咖啡廳，首先就是大象騎乘區(這是需要另外收費的唷)，會帶你繞園區及渡河一大圈。

不想騎乘大象也可以在一旁拍照，但其實小涼不太敢靠近，這是最近的極限了(有發現我內心其實是發抖的嗎XD

園區內也有不少小動物，可以逛逛拍拍！

幾乎來到這邊的人群都會騎乘大象，坐在大象的背上穿越森林和河流，欣賞美麗的自然風景! 圖下就是小凉剛說的渡河區域，由淺往深處走起，是一種很不錯的體驗，但～～我主要是想要來拍拍大象喝杯咖啡看歌舞表演。

飼養員在騎大象渡河的當下，亦會繞過來跟遊客做互動，這時候你如果有購買飼料食物，就可以餵食大象（如圖下），還有不少人直接給小費、大象還會接過去拿給飼養員呢

想要跟大象來點不一樣的合照，妳一定要先搶戶外第一排的鳥巢區，這邊只要有點飲料＋餐點就可坐唷！但因為是熱門區域，建議至少幾個人先佔位子、另一人去室內區點餐！！

因為是自由入座，所以要眼快屁股快地搶位子坐下，阿某視野好的區域一下子就沒了，這也是我們一大早開店就來的因素。

當下小涼就打卡說，我真心覺得我後腦杓有眼睛，就差那麼一咪咪我就被大象碰到囉！！還好我眼快腳也快得跑啊～～～感謝姊妹幫我拍下那一瞬間，超搞笑也超有趣，這是一個美好的回憶～

靠河邊的座位有三層座位，但要跟大象有近距離的接觸拍照，就非鳥巢區不可，如果要視野好，就要往二樓以及三樓，且店家還有提供電風扇，真的是有加減消暑一下。

二樓外的鐵網區域，我覺得單純拍照就好，小凉個人坐在這邊會有點怕怕的XDD

繞到一旁發現了拍照秘境，且上頭還有咖啡廳的LOGO”Mong Chang”，這邊拍出來有點像似雜誌風，且針對一些秘境還會有工作人員在一旁幫忙拍照，然後幫客人洗出來，在離開時可決定是否購買。

來點森林系的假掰照，哈哈~~

姊妹呼喊~~~餐點來囉！我立馬飛奔回來鳥巢區～～ 園區內超好拍照以外，就連餐點也都很浮誇很有視覺效應，難怪就連平日的人潮也不少！！還好小涼在暑假前先衝一波！

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哇！後方的大象突然噴水了～～～還好我換位置了XD 就說吧! 點杯飲料、餐點坐在鳥巢區，時時刻刻都有驚喜~~

點餐時！可別忘了將你入場時購買的門票，內含的一張飲料券拿出來給服務人員，可以免費選擇一杯100泰銖飲品喔！

多人來就可以點些不一樣的飲品！我們點了泰式小吃大拼盤以及鳳梨、西瓜冰沙、咖啡等～～ 如果是單純點飲料的會給外帶杯，且外帶杯還會用竹編提把懸掛起來，宛如台灣的杯套一樣，拿著邊喝邊拍照超愜意。

以整顆鳳梨霸氣上桌的鳳梨冰沙真的很炫，喝起來甜香不酸，透沁涼阿～～

西瓜冰沙還將果肉挖成圓形超可愛，不只是好喝又能吃到果肉超讚！！

對於喜歡拍照的姊妹來說！這邊是到芭達雅必訪之處，不只是可以吃道地的泰式料理、還有歌舞表演、大象可近距離觀看，重點每一處的秘境都超好拍照，當下真的瘋狂拍了上百張呢～～～

另一邊的座位區二樓有提供懶人骨頭沙發座位，算是可以清楚看到歌舞表演的區域，但就沒有跟大象近距離的接觸囉～～

這一區域為室內用餐區，宛如世外桃源且有冷氣開放，要不是想要多拍一些照片，我真想在裡面不出去了，哈哈～

其實戶外還有不少拍照區域，建議大家在規劃時，可以在MongChang Cafe停留半天的時間，在這邊慢慢拍出美美的照片～～

表演時間11:30；13:30；15:30，建議大家先抓好時間提早到來～

小涼稍微的分享幾張，畢竟動人又精彩的歌舞秀需要妳親自來訪體驗才最美～～每一段表演都會結合不同的動物；真的很厲害！！

表演完！每一位舞者以及大象都會停留在現場跟遊客拍照，如果需要大合照也沒有問題，可以請服務人員幫忙拍，拍完再給100泰銖小費即可。

哈！遠離大象又想跟它拍照，最好的方式就是請朋友在前餵大象，我只要有上鏡就好(笑死）。

這一區真的超美拍，尤其遇上美人兒，更是殺了不少記憶卡！

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在特定的網美拍照區域也有工作人員在拍攝，在離開前不妨看看你是否有喜歡的可以購買，我記得一張是１００泰銖！小涼是通通買回來做紀念，且這個厚紙框是可以直接站立的唷！

芭達雅大象咖啡廳 MongChang Cafe

地址：48 120, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

營業時間：10:00~19:00

電話：+66 65 692 4291

臉書粉絲頁： มองช้างคาเฟ่Mongchangcafe

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