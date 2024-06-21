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日月潭景觀餐廳推薦，位在水社碼頭附近的花園餐廳

擁有整面日月潭面湖的用餐空間，提供簡餐和早午餐餐點

餐點飽足感不錯，重點是可以聽著鳥叫聲

看著湖面悠閒用餐，同場加映，吃飽飯可以散步到隔壁的耶穌堂

隱藏著拍攝的好地方喔

【眺Tiao日月潭】

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眺Tiao日月潭影片

眺Tiao日月潭介紹

相信大家在日月潭旅遊或環湖時，一定會找一間餐廳坐下來用餐

如果又有面湖的景色就更棒了

這次在日月潭這間餐廳，同時擁有這些優點

一整片的湖景呈現給你，而且還可以吃著早午餐和簡餐，很享受

眺Tiao日月潭停車場

來眺日月潭時，汽車可以停在下方的『日月潭水社中興停車場』

且走後方的木棧樓梯上去會比較順，上樓梯後走不到幾分鐘就到了

眺Tiao日月潭用餐環境

走出停車場不到幾分鐘時間

就可以看到藍色的矮房，正是我們今天的目的地

在大樹下的矮房，有鳥叫聲的依伴

今天陰天吹起涼風，很舒服，室內的用餐環境

就好像花園餐廳一樣，不同的是眼前有著日月潭的景色

靠著窗的用餐位置總是比較熱門

幸好今天靠窗還剩一組位置，立馬就坐了下來

眺Tiao日月潭菜單

菜單在這，有提供簡餐、早午餐和飲品

每位低消150元

眺Tiao日月潭餐點介紹

【唐揚雞早午餐：320元】

早午餐均附：沙拉、滑蛋、麵包和薯餅

整體餐點看起來滿豐盛的，吃下來滿有飽足感的

唐揚雞軟嫩多汁，兩片麵包一片是塗著花生醬另一片是蒜香奶油

重點是邊享用早午餐，欣賞湖景，會不由自主的放空

很舒服的環境

【牛腱潛艇堡套餐：300元】

牛腱潛艇堡餐點除了主餐以外，另附有沙拉和薯條

潛艇堡的麵包體非常蓬軟，內層夾了兩塊超大的牛腱

淋上了有點像是BBQ醬和黑胡椒醬的綜合體

牛腱吃起來有淡淡的煙燻香味，牛腱意外的保有嫩度和濕度

所以比起外表以外會乾柴，沒想到口感滿好

眺Tiao日月潭周邊景點

飽餐一頓以後，可以沿著旁邊的步道去一個隱藏的景點：耶穌堂

爬上一小段階梯後，來到教堂前的證婚場地，望下去就是無敵的湖景

耶穌堂平常有開放參觀，且人員很熱心的會稍微導覽一下

看了介紹才知道原來耶穌堂是蔣介石在台蓋的三間教堂之一

一旁還有個小花園的休憩空間，可以喝茶

眺Tiao日月潭評價

在餐廳內的時候，不禁感覺日月潭已經慢慢復甦

載著遊客來往碼頭間的船隻一艘接著一艘

來了一趟日月潭，如果有時間可以坐下來喝杯飲料吃個餐點

慢慢沉靜享受眼前的美好，找個一間面湖的餐廳是再好不過了

這間推薦給您，可以和朋友或家人坐下來閒聊

感覺很不錯

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眺Tiao日月潭餐廳資訊

營業時間：

週一～週五 11:00~18:30

週六～週日 11:00~20:00

地址：南投縣魚池鄉中興路148號

電話：0913-915-115

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交通資訊

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