分享一間位於東興市場裡面的小籠湯包店，這間饕之鄉小籠湯包就隱身在人來人往的市場內，以外帶為主，沒有內用喔。

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饕之鄉小籠湯包 位置

從中清路往太平路，轉進去沒多久就會看得到這間饕之鄉小籠湯包！不是很明顯，小小攤子要仔細找一下。

饕之鄉小籠湯包 菜單

菜單上有些菜色已經是劃掉沒賣，有些則是手寫上去，以前還有賣泡菜湯包，現在已經沒賣囉。

除了賣湯包以外，還有賣燒賣、酸辣湯、水餃之類。比較可惜的就是都是外帶，完全沒有內用的座位。

老闆只有一人，努力的包餡，點餐的話要等一下時間。

小籠湯包 75元

小籠湯包一龍6顆，老闆問我要不要加辣，我說好，請他把辣放旁邊。

點了兩份小籠湯包外帶回家吃，裡頭除了辣醬還有薑絲。SIZE看起來不算小顆，內餡吃起來是比較紮實的口感，少了點湯汁，吃起來中規中矩。

酸辣湯 35元

酸辣湯的部分，份量也不少，裡頭的料有紅蘿蔔、筍絲、木耳絲和豆腐、蛋花等，灑上些蔥花，整體來說我更喜歡酸辣湯的部分，酸度不錯，辣度倒是還好，但喝起來也順口。整體吃起來，這家小籠湯包店，我還是比較喜歡它酸辣湯的部分啦，以上就參考參考囉。

店名：饕之鄉小籠湯包

地址：台中市北區太平路184號

電話：0958-623335

營業時間：06:30-12:30、16:30-20:30

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