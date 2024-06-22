2024 (內含旅遊優惠)台中必吃美食 》后里Hi – 一間主打台味小吃、理智派路過驚艷到起身去拍照發文的店

說到台中必吃美食，理智派相信每個人都有自己心中的口袋名單。但理智派今天要來開箱的，是理智派從新竹前往台中開會時，下交流道附近查到的一家小吃店-「后里Hi」。這次的美食探訪，從點餐到品嚐，每一刻都充滿了驚喜和美味。

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后里Hi的特色與背景

后里Hi是一家主打台味小吃的餐廳，位於台中后里區，距離高速公路交流道非常近。這家餐廳以其經濟實惠的價格吸引了不少當地人和過路客如理智派。無論是要轉機還是來台中遊玩的旅客，后里Hi都是一個不錯的用餐選擇。

菜單推薦與價格實惠

后里Hi的菜單非常豐富，價格也相當親民。最貴的餐點是炸雞腿便當，僅需125元，這在目前物價飆漲的情況下，實在是非常經濟實惠。這次理智派特別點了腿庫便當、乾麵和菜頭排骨湯，讓我們一同來看看這些美食的特色吧！

腿庫便當 $115元 +荷包蛋 $15元

腿庫便當是后里Hi的一大招牌。腿庫無論是皮還是肉，都非常嫩滑且入味。這家的腿庫處理得非常好，不會有那種讓人不適的肥膩感，反而每一口都讓人食指大動。這種傳統飯就是要搭配半熟蛋然後撒上胡椒一起吃，絕對是絕配。便當內還有高麗菜、豆干和青椒等小菜，搭配起來口感豐富，份量十足。

炒麵 $45元 +滷蛋 $15元

炒麵是后里Hi的另一道人氣餐點。這款炒麵偏甜，是典型的南部口味，撒上胡椒和淋上甜辣醬後，味道更加豐富。理智派作為南部嘉義人，對這種口味的炒麵有著特殊的情感。滷蛋也非常入味，搭配炒麵一起吃，更是美味無比。

菜頭排骨湯 $60元

菜頭排骨湯也是后里Hi的特色之一。這碗湯裡的排骨分量非常足，湯頭清甜，撒上胡椒後更是增添了回甘的口感。這道湯品價格僅60元，真的是銅板價就能享受的美味。

用餐環境與服務

后里Hi的用餐環境簡潔而舒適，大廳寬敞明亮，桌椅排列整齊。服務人員態度親切，點餐速度也很快。雖然是小吃店，但這裡的用餐體驗卻不輸給一些高級餐廳。

更多美食推薦

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店家資訊

名稱：后里Hi

時間：11:30-13:30, 17:00-20:30 (週六日公休)

電話：0921733596

地址：421台灣台中市后里區文明路31巷1號

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