台北約會慶生餐廳推薦/捷運市政府站美食【JK STUDIO法式餐酒館信義店】慶生送蛋糕+拍立得相片！品味經典法國菜~尼斯沙拉/油封鴨腿/蒜香勃根地田螺/爆漿~法式熔岩巧克力蛋糕~好好吃(食記附JK STUDIO菜單)

小紫慶生不忘幫紫粉爭取好康! 小紫粉絲來JK studio用餐加碼招待(主廚私房菜) 乙份(兌換方式食記文末詳分享)

今天所有餐食短影1次看 https://youtube.com/shorts/OipCSyWXXCc?si=x86zekJ92VU0u1i_

JK STUDIO法式餐酒館-台北信義店

電話: 02-2766-1891

營業時間: 11:30~15:00;17:30~22:00 (每週一、二公休)詳見官網或google商家資訊

地址: 台北市信義區基隆路一段147巷5弄13號1樓

粉絲頁: JK Studio法式餐酒館-台北信義

原文網址 台北約會慶生餐廳/捷運市政府站美食【JK STUDIO法式餐酒館信義店】慶生送蛋糕拍立得相片！品味經典法國菜/油封鴨腿/尼斯沙拉/蒜香勃根地田螺(JK STUDIO菜單)

JK STUDIO法式餐酒館

在台北除了小紫今天慶生(台北信義店)

大直(NOKE忠泰生活)5樓也有分店。

(大直忠泰店)法國巴黎街頭小酒館fu用餐氛圍；中午 無午休時段(全天)都可以用餐!

(台北信義店)則是『有』午休時間。(建議您)預約一開店時段就來用餐!不疾不徐慢慢享用浪漫法式經典菜餚約會(慶生)時光

小紫預約(JK STUDIO台北信義店)慶生!

我喜歡(信義店)以水泥板材+文化石搭配木質傢俱沈穩雅緻用餐氛圍!

在捷運(板南線)市政府站1號出口附近；步行約180m-2分鐘路程即可抵

約聚用餐~交通方便捷運美食餐廳

好康報報: JK STUDIO法式餐酒館目前推出鮮活波士頓龍蝦(加購)活動!

點任一主食升級套餐(享)加購蒜香奶油波士頓龍蝦(半隻) 優惠價$580元

點2份主食均升級套餐加購(蒜奶波龍)整隻價格更優惠! 竟然只需$990元。即可品嘗一隻原價1880元蒜香奶油波士頓龍蝦! 好划算!

(小叮嚀) 現烤鮮活波龍(每日限量供應)

記得提前預約訂位+預訂(加購)

才不會像我們沒提前加購(來店)在櫃檯看到這好康想加購時服務生說: 今日活波龍均已被預約訂位客人預訂so我們只好望『蝦』相片解饞意!

好康再一報:

加入JK studioLINE會員單筆消費滿$3000元即可兌換會員限定『JK時尚提袋』乙個 (數量有限! 送完為止)

用餐記得+會員即享滿額送時尚提袋好康!

外食您注重私人隱私嗎？ 台北信義店有包廂

私人餐敘、生日慶生、尾牙慶功、商務包場、媒體記者會也可預訂【JK STUDIO法式餐酒館信義店】有投影機與麥克風

剛入座還沒點餐服務生就親切地幫我們倒水

用餐過程為了品嚐每道法式料理獨特風味(我們會先喝一小口冷開水)清新口腔雜味。

服務生補(水)也補的很勤

【JK STUDIO法式餐酒館信義店】消費方式: +10%服務費

菜單分成『商業套餐、單點、四人套餐』3大類!

商業套餐 (平日一~五)午餐時段限定!

單點MENU分成: 冷開胃菜/熱開胃菜/主菜/甜點

生日月~天天都是慶生日

(單點)熱開胃菜、甜點、主食加價(升級套餐)

(單點) 熱開胃菜 蒜香勃根地田螺

這是一道經典法式菜餚! 附~烤到酥香切片法國麵包佐餐

田螺裡頭塞滿滿大蒜奶油、巴西里、羅勒等...辛香料調製而成蒜味奶油醬進烤箱烘烤後出餐

隨餐附夾子與叉子。可輕鬆叉取法式螺肉(單吃~品味) 也可將螺肉放在烤到酥脆法國麵包上方(一起)享用

酥脆法國麵包~沾佐蒜香勃根地田螺醬汁帶著淡淡可口蒜味羅勒香

螺肉口感軟嫩好咬食。搭經典醬汁很夠味!

(單點) 熱開胃菜 椒香肉腸炒野菇

這道開胃菜會辣!! 盤內蘑菇、杏鮑菇、香菇口感QQ帶著濃郁蒜香與菇香!

仔細端倪綜合野菇

(辣味)似乎是來自炒義式肉腸及野菇時+加的青辣椒!

切大大塊帶著胡椒香氣義式肉腸佐食(水田芥)生菜頗具清爽感!

(下圖) 深綠色生菜(水田芥)又稱西洋菜、豆瓣菜。屬十字花科，原產於歐洲！入口略苦帶些微嗆辣感。據說這水田芥含多元營養素!味道很特別

我和堂妹均單點主餐+加價$420元升級套餐

套餐享: 鄉村麵包與發酵海鹽奶油+經典尼斯沙拉+蟹肉餅與茵陳蒿奶油+當日主廚濃湯+美式咖啡or伯爵茶(1杯)

(套餐餐食) 鄉村麵包與發酵海鹽奶油

一份套餐會附一塊手工鄉村麵包佐(擠)美美花兒形狀發酵海鹽奶油

這鄉村麵包 出餐前有先烘烤加熱過!

麵包四周超~級酥脆!

咬食時(麵包外圍)卡滋卡滋!邊吃會邊掉屑屑(表層)真的非常酥香! 內部麵包體則是軟中帶Q

塗抹發酵海鹽奶油吃! 帶著滑順鹹味奶油香~

妹妹覺得很好吃!

忍不住的詢問服務生(麵包)可以續嗎？

服務生回應: 可以喔! 點主餐加價升級套餐客人『麵包』可以免費續1次so她又續了一塊吃!

(套餐餐食) 經典尼斯沙拉

(下圖)是1人份尼斯沙拉 份量十足

這道法國蔚藍海岸經典沙拉

主打繽紛綜合生菜+水煮蛋、馬鈴薯、四季豆、橄欖、聖女番茄等...蔬果及鯷魚或油漬鮪魚澆淋蜂蜜芥末油醋醬佐食

法國當地餐廳是以罐頭鮪魚或鯷魚製作(尼斯沙拉)

JK STUDIO是將新鮮鮪魚肉厚切再以橄欖油(油封)

看似生食鮪魚肉! 口感又像熟食鮪魚(帶著油封後之滑順細緻魚肉口感)

這道沙拉除了蜂蜜芥末油醋醬香氣還帶著淡淡檸香~很開胃

(套餐餐食) 蟹肉餅與茵陳蒿奶油

這道點主餐升級套餐就吃的到。若您沒升級套餐也可以單點! 很好吃~我超喜歡!

蟹肉餅裡頭包夾法式料理裡主廚們廣為使用之特殊香料(茵陳蒿)

在法國~廚師們覺得(茵陳蒿)風味獨特!帶著茴香、甘草、羅勒及青草等...混合香氣又帶了些許胡椒的辛辣感! 非常適合搭配肉類、貝類、海鮮及加了奶油的白醬料理。

蟹肉餅入口"鮮味"十足! 吃的到一絲絲『蟹肉』搭配著綠色『茵陳蒿』與特熬『奶油醬』滑順鮮香又可口!

也可以擠一點點萊姆汁提味! 再佐食新鮮芝麻葉感受蟹肉餅(不同層次)迷人風味

(套餐餐食) 當日主廚濃湯 (今天是馬鈴薯濃湯)

我們看網路很多去(大直忠泰店)用餐朋友分享(推薦) 升級套餐的『當日主廚濃湯』可以加價+100元(升級)更換其它湯品

詢問服務生做確認後也跟著+100元升級湯品！

妹妹+100元(當日主廚濃湯)更換 酥皮主廚濃湯

酥皮出餐時膨塞塞(膨膨的)畫面讓她捨不得立馬搓破! 立馬相機先食

妹妹酥皮濃湯吃法和大家不太一樣!

她喜歡單獨品嚐濃湯上方『酥皮』香氣!

會先單獨咬食幾口酥皮;再將剩下的酥皮往馬鈴薯濃湯裡頭塞!

等酥皮吸飽飽濃湯再盡情享用!

今天的泥狀馬鈴薯主廚濃湯(裡頭無料)喝的到薯泥+高湯熬煮後濃湯韻味! 現磨一些胡椒(湯韻)更香

我+100元(當日主廚濃湯)更換成法式牛肉洋蔥湯

此盅湯品內放了一片法國麵包；麵包片上方厚厚一層炙烤莫札瑞拉起司搭著吸飽法式牛肉洋蔥湯(變軟)麵包片吃! 入口立馬爆汁!

起司香氣在口腔內迴盪著久久不散!

3大塊洋蔥燉牛肉 燉煮的非常入味! 軟嫩中略帶嚼勁!

炒到焦化再加高湯煨煮經典法式洋蔥湯、洋蔥已煮到糊化狀態(湯頭)帶著牛肉甜與類似紅酒燉牛肉神奇湯韻(好吃)

單點主餐 美國頂級無骨牛小排 佐薯泥&烤蔬菜

煎5分熟頂級無骨牛小排(油脂偏多)

品味經典老法國菜 您也可單點紅酒or白酒佐餐

今晚還有慶生宴要吃! 好友約吃傳統義式料理生日餐(朋友說:晚宴會微醺小酌)so此法式料理慶生午宴就...沒點紅酒搭紅肉啦!

美國Prime生骨牛小排 看似肥膩! 沾佐法式胡椒醬佐食!其實不會有油膩感喔! 五分熟不帶血水! 肉質香甜微Q

(單點)主餐 油封鴨腿與芥末籽醬

這道是點餐時服務生推薦的經典法式料理!

也是道地法國菜餐廳(餐酒館)一定會有的一道佳餚!

油封鴨腿 在還沒有冰箱保存食材的中世紀歐洲! 其實是為了保存肉品衍生出的一道料理。將醃漬過的鴨肉長時間以低溫文火烹煮到鴨皮油脂滲出後浸漬於(含鴨油)湯汁中；包覆鴨肉的油脂可讓鴨腿肉較硬部位纖維軟化(油封)鴨肉水份也比較不易蒸發；食用時可保持多汁肉感。

時代的進步(食材)有冰箱可(冷藏、冷凍保鮮)

油封~2字已不再是保存食物的說法！

中西式餐廳!尤其是法式料理運用油封做法將鴨腿肉香氣鎖在肉裡肉質軟嫩入味是許多饕客吃法國餐必點佳餚

出餐前~主廚將油封鴨腿『皮』煎到金黃酥香(恰恰)感! 是這道料理最迷人關健要素

卡滋卡滋油封鴨腿皮(酥香)脆口

鴨腿肉拿刀叉輕輕一劃立即骨肉分離! 軟嫩入味帶肉汁

不會有難咬食或乾柴的不佳食感!

沾佐(芥末籽奶醬)搭配時蔬~風味真的很迷人

想品味經典老法國料理~快快預約JK STUDIO法式餐酒館

(套餐餐食) 飲品美式咖啡或伯爵茶 擇1

點主餐+420元升級套餐(不含)甜點。甜點需另外單點

套餐飲料我選(冰)美式咖啡。妹妹選(熱)伯爵茶

點餐時服務生很貼心! 詢問我們是否需+糖或+鮮奶？

好喔~ 都附鮮奶(不附糖)

我喜歡喝帶奶香咖啡so將鮮奶梭哈~自己特調冰拿鐵!

妹妹喝熱伯爵茶 (附~鮮奶)

JK STUDIO選用知名唐寧伯爵茶(茶包)沖泡

紅茶底韻帶著淡淡佛手柑香氣! 單飲順口回甘

也可加鮮奶~品飲(熱)無糖伯爵奶茶! 茶香

(單點)甜點 法式熔岩巧克力蛋糕

出餐時蛋糕旁冰淇淋造型(一度讓我誤以為是榴槤冰) NO~它是香草冰淇淋喔!

吃過不少餐廳熔岩巧克力蛋糕

JK STUDIO法式餐酒館 巧克力爆漿程度最吸睛!

(甜度適中)烤熱熱巧克力蛋糕! 甜點叉切開刹那間~巧克力岩漿狂流

香草冰淇淋下方有放杏仁碎! 多了堅果香(一口冰)一口溫熱熔岩蛋糕(冰火甜點)

(單點) 法式焦糖布蕾

妹妹說: 脆脆焦糖香搭配滑嫩布蕾~再喝一口伯爵奶茶 (真幸福)

法式餐酒館 洗手間貼心備品(漱口水、牙線)

女廁內也貼心的放置生理小物(很加分)

當月生日壽星用餐(送)壽星慶生小蛋糕

我不曉得【JK STUDIO法式餐酒館信義店】竟然也有送客人(慶生小蛋糕+拍慶生照)現場列印相片好康!

剛剛進店在櫃台詢問有無其它優惠活動時得知

當月壽星用餐(至少)提前5天預約訂位；並主動告知(有壽星) 依用餐人數先預付(每位500元)用餐訂金；餐廳會請甜點師(為壽星客製)生日小蛋糕(預付的訂金~則是用餐當日可以全額折抵餐食費用)

送的(生日小蛋糕)必須提前訂製

若無提前5天訂位+告知!

像我們今天用餐(現場詢問)有無生日優惠或好康？則需視當天餐廳內部(是否有其它甜點)可臨時招待壽星~給予生日祝福!

預約訂位時忘了問

原本以為今天不會有(慶生小蛋糕)

沒想到服務生在出完我們單點的甜點後~突然送來慶生驚喜!(古典巧克力蛋糕)

貼心的告知~因我們訂位時沒有提前告知

so無法為小紫客製『生日小蛋糕』甜點師今天剛好休假!生日蛋糕上也無法為壽星畫上美美畫盤!

突來的驚喜~已感受到【JK STUDIO法式餐酒館】誠意

現場還幫我們拍照列印拍立得相片讓小紫帶回家做紀念(就甘心ㄟ) 很貼心

小紫粉絲用餐『美食加碼送』好康報報

來【 JK STUDIO法式餐酒館信義店 】用餐，提前加入官方LINE(@jk_studio)會員(一定要加入會員才能領到招待的餐券) 輸入優惠碼『JKKOL小紫吃喝玩樂』 領取小紫粉絲(主廚私房菜)招待券乙張 用餐當日點餐時秀出LINE會員招待券給(服務生)核銷確認(即可)兌換乙份私房菜 主廚私房菜~招待券(可)重覆領取。每人每日限兌換一張

(粉絲兌換私房菜)餐食以您用餐當日主廚烹煮之『私房菜』為主

今天是招待~小牛沙朗

以花椰菜搭芝麻葉、紹興奶油醬炒杏鮑菇丁搭辣海苔堆疊而成(小牛沙朗)私房料理

MENU內吃不到! 僅小紫粉絲加入官方LINE會員才能領券兌換!

厚切小牛沙朗~ 肉質微紥實佐入味紹興奶油杏鮑菇~很香

想品嚐傳統法式菜餚!

感受法國巴黎小酒館經典老式法國菜迷人風味

記得預約交通方便(搭捷運)輕鬆享食(信義區)約會、慶生、聚餐法式餐酒館【JK STUDIO台北信義店】

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