最近女王跟好友到南投聚餐時，赫然發現了一間全新開幕的超厲害桌遊店! 這間 雀拾桌遊 於今年6月份正式開幕於南投的草屯鎮上，以24小時營業的包廂式無人桌遊為設計，讓南投草屯的朋友們，隨時都能立即聚會、放鬆玩樂，這家24小時無人的桌遊店可以說是為草屯人，帶來了一個全新的玩樂選擇，不管你是想要與三五好友小聚，還是家庭放鬆，這個2024年草屯最新景點，絕對會是草屯人聚會的秘境喔~

⏏文章摘要

雀拾桌遊24小時包廂式體驗

雀拾桌遊店最大的亮點，就是它的24小時營業模式。無論你是早晨想要來一局清醒頭腦，還是半夜三更需要找個地方聚會，這裡都能滿足你的需求。雀拾桌遊 設計了全自動化的包廂，只要輕鬆的在機台上預約就可以讓你和朋友們立即擁有一處私密聚會空間，盡情享受桌遊的樂趣。

雀拾桌遊提供了兩種便捷的預約方式：

APP預約：下載one桌遊APP並註冊會員後即可進行預約，操作簡單方便。 現場機器預約：到店後可以直接在現場的自助機器上進行預約。

雀拾桌遊｜優惠活動

女王到訪當天正好遇到雀拾桌遊的開幕活動現場，當日除了擁有許多豐盛美食，也祭出了許多雀拾桌遊的開幕優惠活動：

開幕(2024-06-12)當天：儲值$1000送$500。 截圖此篇貼文，傳至雀拾Line官方私訊小編，即可獲得「1小時續時券」。

大家如果對這個最新的南投聚會秘境有興趣的話，一定要把這篇文章先收藏起來，到訪時才不會錯過這些專屬於你的粉絲優惠喔!



Advertisements

雀拾桌遊包廂介紹

雀拾桌遊店內的遊憩包廂共有3層樓，每層樓都分別設計兩種獨立包廂：

1.小包廂：小包廂雖然空間較小，但環境舒適，私密性高，是朋友小聚或家庭娛樂的理想選擇。雀拾桌遊的不管是大包廂或是小包廂，都配了高品質的電動麻將桌、藍芽喇叭，非常適合小型聚會和麻將愛好者。 (PS:大家只要看到包廂燈是亮的，就表示包廂內有人使用喔!)

2.大包廂： 大包廂除了標配備了高級電動麻將桌、藍芽喇叭。更加入了大尺寸的獨立電視，可以用來觀看電影、電視劇或玩電子遊戲，增添更多娛樂選擇。大包廂更提供了舒適的大沙發，加上舒適的冷氣，讓你在任何季節都能享受舒適的遊戲環境，完善的遊憩設施非常齊全，想來場大型聚會或家庭活動，來這開個包廂可以說是最佳的遊憩選擇喔!



Advertisements

雀拾桌遊桌遊設施介紹

首先雀拾桌遊店內擁有種類繁多的桌遊，從經典的卡牌遊戲到策略性強的棋盤遊戲，大家常見的狼人殺、瞎掰王、說書人應有盡有。不論你是桌遊新手還是老手，這裡都能找到適合你的遊戲。店內除了置放了許多有趣桌遊外、獨立麻將桌、撲克牌，遊戲介紹和教學說明，即使是初次接觸桌遊的玩家，也能迅速上手。

對了! 雀拾桌遊 雖然擁有高品質的電動麻將桌，但卻並非鼓勵大家進行博弈活動。此外，為了營造健康、安全的遊戲環境，雀拾桌遊更加入了全館禁菸、禁止賭博的服務條款，如果被店家發現有聚賭或抽菸，可是會立即被斷電停止包廂服務，並且不退款喔! 所以來遊憩的旅人一定要遵守規定，才能讓大家都能在舒適、安心的遊憩空間盡情享樂喔!

2024草屯新景點推薦

作為2024年草屯最新的景點，雀拾桌遊 不僅是玩樂的好地方，更是一個適合朋友、家人聚會的理想場所。在這裡，你可以忘卻煩惱，沉浸在遊戲的世界中，度過愉快的時光無論你是草屯在地人，還是來草屯旅遊的朋友，都不要錯過這個最新的玩樂秘境。這周末如果你還找不到南投草屯聚會的景點，就快到跟三五好友到雀拾桌遊店一起玩樂去吧！

雀拾桌遊資訊

地址：南投縣草屯鎮忠孝街266號

營業時間：24H

FB粉絲團：雀拾桌遊

IG：queshi266

Line:雀拾桌遊

線上開包廂：ONE桌遊