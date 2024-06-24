先說結論，這真的是打破我對燒肉吃到飽的印象。

用單點的品質來提供吃到飽，愛吃肉肉，愛吃海鮮的，就算只點幾盤都划算。

(只是龍蝦真的要烤比較久XD)

[中壢美食]一生燒肉。A5和牛，龍蝦，干貝吃到飽。高品質單品讓你隨意吃。09.Apr.2024

一生燒肉@1880價位~日本和牛(店家菜單每月微調，請以現場為主)

一開始真的無從下手點起，所以先點大份量的，以及龍蝦一次只能點半隻，所以4個人都要吃到的話，記得每次下單都點半隻。

和牛極特盛豪滿足拼盤(赤身，雪花，霜降)半斤

其實上來的時候我是有點傻眼的，只有雪跟霜吧!!

有幾片感覺就是邊角料，是要給我們刷烤盤的嗎??

好吧!!醜歸醜(也有幾片正常油花的)，油歸油但整體是好吃的啦!!

香氣跟肉質都屬上乘，只是後面就放棄點這種大盤的。

和牛精選拼盤

這盤感覺好一點點，但也是有幾片偏豐腴，比較美中不足的就是沒有標示肉品。

服務生也都來去匆匆，服務很好哦!!只是沒有一一介紹肉品這樣，比較可惜。

這次點的不是拼盤。但上餐的時候是一起放的，所以就沒有去分辨霜降，雪花，赤身的差別。

但基本和牛都好吃。

這應該是羽切，不過烤起來反而不得我心。

這一盤的油花跟厚度都很棒。

就是 牛排還好。

一生燒肉。肉品推薦品項。

澳洲極上和牛拼盤

雖然是澳牛，不過這厚切牛舌，有嚼勁有彈性好好吃哦!!

不囉嗦，我們每一輪都點，這是本日人氣王。

旁邊的蔥鹽醬，我們也直接跟服務生要個好幾盤。

A5橫膈膜

這是我家去吃燒肉必點的品項

也是當天我印象最深刻覺得最愛的肉品，但是新菜單居然沒有了~~~

這次我真的沒有很久才發文ㄟ~~月初才吃的呢!!

(一直調整菜單是很好，但是希望能越調越優，要不然生意越來越好，菜色卻越來越….，會感覺哪裡怪怪的吼。)

壽星優惠~~前後三天才有(當天是免費升級加價200系列)

感謝朋友正好訂在我生日前後，因為我們都第一次去，所以選擇中間價位，後來才發現原來1880價位的肉品還可以+200升級。

因為大家都第一次去想說先嘗試口味看看，所以沒有加價。

沒想到壽星優惠是給上蓋4片跟一份板腱牛排。(壽星優惠免費送一盤)

哇~~~這油花真的超美，吃完這個牛排再點原本菜單的遜色不少

下次如果再點這個價位，我會選擇加價哦!!(但希望出餐的品質不要落差太大。)

一生燒肉@1880價位~其他肉品

小羔羊排

突然發現我們都點牛肉跟海鮮。

小羔羊排只點了一次。

因為我原本就最愛牛肉跟海鮮而已。

但是也是有其他肉品雞跟豬，最後放MENU給不吃牛或海鮮的朋友參考。

朋友說品質還不錯，是好吃的，不過我本來就不愛羊肉，所以比較無感。

一生燒肉@1880價位~海鮮類

每一輪都要來的當然就是龍蝦啦!!(1880價位是波龍)

綠綠的是因為這是吃海藻的龍蝦。

這個有讚ㄟ話說去年很多飯店buffet推出很多龍蝦吃到飽，但是…..(不好說)。

波士頓龍蝦就夠好吃的了!!肉質飽滿又鮮甜。

只是真的要烤比較久&我們是烤肉苦手，還好服務人員有一直指導我們^^也會貼心提醒。

這服務真的有對得起這價位。

但是今天我吃的 生食級干貝都還好，有點水有點軟爛，不知道是不是這個價位的干貝都是這樣。

這裡面應該有二種蝦ㄟ

草蝦， 白蝦，我們其實還點了海虎蝦~~(但怎麼沒有照片)

哈實在太忙啦!!又吃又喝又要點還要烤~~

對於蝦類，真的讚譽有佳，海鮮，只要新鮮就是王道!!

鱈場蟹腳

今天吃到的鱈場蟹腳吃起來也還好而已。

ㄟ~~~不過這個可能跟我烤肉的技術也有關啦!!XD

澎湖厚捲

這個因為我不愛就沒有吃囉!!

一直覺得吃到飽的優點，是不必要吃很多吃到撐，而是大家都能吃到自己想吃的東西。

不用說誰不愛吃就不點。

尤其像我們這種選擇困難，什麼都想點來吃看看的，跟朋友聚餐吃到飽真的很方便又合適。

不過通常最後二輪屬於”個人造業個人擔”，點的人都要負責吃完哦!!

適量不浪費，享受美食。

說完突然發現 海虎蝦在右下角。

一生燒肉@1880價位~蔬菜類

吃烤肉，生菜沙拉是一定要點的啦!!

而且一生燒肉還是 水果沙拉，有二種醬我們點了凱薩跟胡麻都很好吃。

而且這擺盤很講究ㄟ

吃到飽也是能很精緻哦!!

泡菜也是一定要點的，都來都來。

好吃又解膩。

突然恢復記憶，我們也是有點蔬菜來烤， 筊白筍，玉米筍，日本山藥，最近很夯的櫛瓜。

蔬菜類品質也都很好很新鮮很好吃。

一生燒肉@1880價位~熟食類

因為有點餐數量限制，第一二輪我們都在狂點肉跟海鮮(跟泡菜飲料解膩)。

第三輪突然有熟食送上來時，我還先默默想說「誰啊~~誰點的??!!」

但現在想說點得好，點得妙啊!!

現在看MENU才發現居然還有烤蝦，應該要點的，有人幫你烤好當然是最讚。

宮城生蠔(炸/煮/焗)注意~~現在新MENU改成炸的三顆。

第一次上來的時候，我其實有偷偷傻眼，我吃不下啦!!

我拿了煮的，好吃ㄟ

結果朋友說炸的跟焗烤的也很好吃。

第二次我拿了炸的，真的很好吃，新鮮又大顆就是厲害。

正在寫文的當下聽說只有炸的，不行啦!!我都還沒吃到焗烤的。

烤圓鱈

圓鱈就不用多介紹了，點就對了~~(而且還是專家烤好的)

(這時背景聲一直是我在問，龍蝦熟了嗎??這個or那個熟了嗎??這種時候有沒有覺得熟食選項好貼心，重點是熟食不是拿來撐死你的，是真的有用心。呼喚老闆生蠔不要改成全部炸的啦!!)

肉質細緻好好吃。

我們嘗試之後，後面每輪都點，超好吃。

鰻魚丼飯

我真的吃不了，我就沒吃了。

炸海老佐松露美乃滋

這個我也沒吃，(當天的朋友不要打我XD戰力薄弱啊我~~最後還靠尿遁)

但是我們全部都有吃完哦!!大家都實力堅強啊!!

但我現在看照片，想說「吼~~看起來很讚ㄟ」

來啦來啦~~大家一起乾杯啦!!

感謝好朋友訂好位子，約好，4個人吃剛剛好，可以點不同種類也不至於吃太撐。

一生燒肉也蠻貼心的，6人(一爐)以上的時間會增長，很貼心哦!!

(不過我現場看到6人是分二爐，大家覺得分二爐比較好?還是一爐延長時間呢?)

一生燒肉@1880價位~飲料

說真的~~最近吃吃到飽，大家都在飲料上出花招

旭集，饗饗，AJOy，圍圍爐爐，島語~~~就覺得『呸!你們這些奸詐的老闆，肯定是想用飲料把我們的胃填滿。』

但身為賠錢貨的我們，肯定會點要喝的，哪次不喝XD

首推爆 炸凍檸茶，解膩消暑。

警語『開車不喝酒。喝酒不開車』

還可以點沙瓦燒酌，雖然是水果系列，不過可以喝得出來酒的部分是日式燒酒，濃度也還蠻有誠意的哦!!

難得沒開車的我，就不客氣囉!!

一生燒肉@1880價位~甜點

甜點是last order之前服務人員會來詢問單點的。

一上桌，真的有種尊榮感。

這 芒果冰淇淋很有誠意，不只擺盤還放上果乾。

起士蛋糕也不馬虎很好吃哦!!

甜點對我而言，真的有畫龍點睛的效果，有時候去吃無菜單套餐，前面都吃得很棒很精緻，然後甜點給我『落漆』，會生氣ㄟ

一生燒肉這點有給到這價位的尊榮感。

(保持下去啊!!~~)

一生燒肉@環境篇

用炭火真的很地到

前面準備好酌料，但其實不太需要，好吃的肉肉不用過多調味。

有點餐酒館風

難怪飲料做得很棒

新鮮的肉品直接秀出來

哇!!還有獎牌ㄋㄟ

洗手間還附有漱口水等等

一生燒肉MENU各價位菜單參考(2024.04更新)

一生燒肉

線上預約

12:00~22:00

03 422 2000

桃園市中壢區復興路3號

(以上資訊僅供參考，如有出入請以店內公告為主)

( 此篇文章可惜沒有人贊助)

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店家/景點資訊

店家名稱：一生燒肉

所在地址：臺灣桃園市中壢區復興路3號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-22:00

店家電話：03 422 2000 Google即時導航

交通資訊

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