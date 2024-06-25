台式麻辣鍋吃膩了嗎？推薦大家正統四川麻辣火鍋~
台中的「耙耳朵麻辣養生鍋」主打正統四川麻辣火鍋，搭配各式新鮮食材，讓大家不用出國就可以享用道地的川味火鍋
湯底有川味麻辣鍋，也有不辣的白果鍋、三鮮金湯等養生鍋
各式新鮮食材，像是蔬菜、豆製品和內臟類都以小餐盤盛裝，可以嚐到多種食材，不用擔心份量多吃不完，適合2-4人前來享用
特別推薦花枝漿、手切特製溫體牛、豬腦花和大腸等食材，搭配川味火鍋超對味的
快跟著小米一起去看看吧。
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👉耙耳朵麻辣養生鍋位置及停車方式
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耙耳朵麻辣養生鍋位於中清路二段和后庄北路交叉口，對面是康是美。
斜對面就有收費停車場，對開車的朋友來說非常方便
👉耙耳朵麻辣養生鍋環境介紹
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店內走的是簡約文青風，以4人桌為主，適合好友聚會、小家庭前來
小米好奇詢問老闆什麼是“耙耳朵”？原來在四川話中的意思就是”怕老婆的男人” 。
今天小米點了滿滿一桌，真的要被小結巴耙耳朵了
調味料就自行取用啦！
👉耙耳朵麻辣養生鍋菜單目錄搶先看
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鍋底以鴛鴦鍋為主，招牌川味牛油麻辣鍋是必點的，不吃牛的朋友可以選擇清油麻辣鍋
不吃辣的朋友有白果鍋、松茸菌湯鍋和三鮮金湯可以選擇。
肉品必點店家自己醃製的溫體牛，其他肉片、海鮮就看個人喜好啦！
除了肉品、海鮮需要單點以外，像是蔬菜、豆製品、火鍋料和內臟類都以小餐盤盛裝，在冷藏櫃內採自行取用。
一盤39元起，最貴不會超過99元
食材以少量盛裝，適合2-4人分享，大家可以多拿幾盤享用不同種類的食材，不用擔心份量多吃不完，導致食材浪費。
蔬菜類都是老闆娘每天去菜市場採買，所以特別新鮮
像是腐竹、貢菜、紅薯寬粉等特色食材都是必點的。
內臟類選擇性也挺多的，有牛筋、黑毛肚、虎皮雞腳、千層肚、田雞、豬腦花等等。
飲料部分，比較特別的有王老吉涼茶，火鍋吃多上火了，來瓶王老吉消消火吧
👉耙耳朵麻辣養生鍋用餐心得分享
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來開動吧！
今天跟著小結巴、哆啦吃上一桌滿滿的食材，食材份量剛剛好，而且單價也不會太高喔
鴛鴦鍋(320元)今天我們點了清油麻辣鍋和白果鍋
提醒大家正統四川麻辣鍋辣度比較強，建議大家可以先點微辣試試
小米很常吃辣，他們的微辣對小米來說是小case，對不常吃辣的朋友來說大概是小辣到中辣之間。
清油麻辣鍋使用數種辛香料和中藥材熬煮而成，有辣香和中藥甘甜風味
鍋底附有鴨血，建議煮個10多分鐘入味後再享用喔。
白果湯很甜美，適合涮肉和涮海鮮
提醒大家湯底風味濃郁、偏重口味，可以拿來涮食材，但不建議直接喝喔。
首推手切特製溫體牛(450元)使用辛香料醃製入味。
大概涮個30-50秒就可以吃了，不沾醬就很夠味
有辛香和牛肉甜味結合，而且久煮肉質也嫩而不柴喔！
花枝漿(220元)也是必點的，不只有花枝漿還有蝦肉，光看就很有料
口感鮮甜又彈牙，沒多久就被我們解決掉了
大腸(99元)是老闆娘自己滷製，使用肥腸的部位，跟麻辣湯底搭配是黃金組合
大腸口感軟嫩、不會有異味，加上麻辣香氣，小米吃了一盤又再拿了一盤才吃得過癮 XD
肉品還有牛肉、雞肉和豬肉片，就看個人喜好啦。
想吃油脂多一點的話可以點美國雪花牛(280元)，油花相當漂亮而且價格不貴~
涮麻辣湯頭讓肉甜味更明顯了，軟嫩帶嚼勁的口感也挺不錯的
重口味的朋友可以點辣椒干碟(20元/份)。
辣粉不會很辣，但是有辣椒香，搭配肉品一起吃就是很棒的下酒菜
黑毛肚(69元)也很推薦，建議涮約15秒就可以食用，很有脆度的口感，搭配辣跟不辣的湯頭都很適合
千層肚(69元)吸附麻辣湯底有爽脆可口的滋味
像是鴨腸(69元)和豬黃喉(69元)光看就知道很新鮮
鴨腸記得不要煮過熟，有脆度的甜味挺不錯的~
豬腦花(99元)搭配麻辣湯底才對味
小米推薦靈魂醬料比例：醬油和醋1:1、辣椒、香菜、蒜、蔥花少許。
攪拌均勻後淋在煮熟的豬腦花上，酸辣帶勁很開胃
田雞(99元)口感就像是雞肉嫩嫩的，不要煮過熟的話口感都不會太硬
虎皮雞腳(69元)滷製入味，外皮有脆度~
建議搭配麻辣鍋底煮10分鐘以上吸飽湯汁，膠質的口感讓人吃得很過癮
貢菜(69元)吃起來脆脆的，口感很特別，大家不妨嚐看看喔
紅薯寬粉(69元)吸滿著湯汁來吃超棒！
吃麻辣鍋怎麼能少得了油條(39元)、鴨血(39元)呢！
油條吸附湯汁後，口感酥軟又麻辣
貢菜(69元)、山東白(69元)，最後推薦大家將蔬菜倒入白果湯一起煮，蔬菜吸附湯汁後超甜的
最後是老闆娘自己做好大顆的凍豆腐(69元)，搭配辣跟不辣的湯頭都很對味
火鍋吃多了，來瓶王老吉涼茶(60元)消消火吧！
以上是我們的心得分享，耙耳朵麻辣養生鍋主打正統四川麻辣火鍋，走的路線跟一般串串不一樣，使用小餐盤盛裝食材，想吃多少就拿多少，小米推薦給大家
👉耙耳朵麻辣養生鍋營業時間地址
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🌟店家資訊：耙耳朵麻辣養生鍋
🏠地址：台中市北屯區中清路二段982號
☎電話：04 2426 4566
⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–23:00
粉絲團：耙耳朵麻辣養生鍋
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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