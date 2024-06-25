台式麻辣鍋吃膩了嗎？推薦大家正統四川麻辣火鍋~

台中的「耙耳朵麻辣養生鍋」主打正統四川麻辣火鍋，搭配各式新鮮食材，讓大家不用出國就可以享用道地的川味火鍋

湯底有川味麻辣鍋，也有不辣的白果鍋、三鮮金湯等養生鍋

各式新鮮食材，像是蔬菜、豆製品和內臟類都以小餐盤盛裝，可以嚐到多種食材，不用擔心份量多吃不完，適合2-4人前來享用

特別推薦花枝漿、手切特製溫體牛、豬腦花和大腸等食材，搭配川味火鍋超對味的

快跟著小米一起去看看吧。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉耙耳朵麻辣養生鍋位置及停車方式

*******************

耙耳朵麻辣養生鍋位於中清路二段和后庄北路交叉口，對面是康是美。

斜對面就有收費停車場，對開車的朋友來說非常方便

👉耙耳朵麻辣養生鍋環境介紹

*******************

店內走的是簡約文青風，以4人桌為主，適合好友聚會、小家庭前來

小米好奇詢問老闆什麼是“耙耳朵”？原來在四川話中的意思就是”怕老婆的男人” 。

今天小米點了滿滿一桌，真的要被小結巴耙耳朵了

調味料就自行取用啦！

👉耙耳朵麻辣養生鍋菜單目錄搶先看

*******************

鍋底以鴛鴦鍋為主，招牌川味牛油麻辣鍋是必點的，不吃牛的朋友可以選擇清油麻辣鍋

不吃辣的朋友有白果鍋、松茸菌湯鍋和三鮮金湯可以選擇。

肉品必點店家自己醃製的溫體牛，其他肉片、海鮮就看個人喜好啦！

除了肉品、海鮮需要單點以外，像是蔬菜、豆製品、火鍋料和內臟類都以小餐盤盛裝，在冷藏櫃內採自行取用。

一盤39元起，最貴不會超過99元

食材以少量盛裝，適合2-4人分享，大家可以多拿幾盤享用不同種類的食材，不用擔心份量多吃不完，導致食材浪費。

蔬菜類都是老闆娘每天去菜市場採買，所以特別新鮮

像是腐竹、貢菜、紅薯寬粉等特色食材都是必點的。

內臟類選擇性也挺多的，有牛筋、黑毛肚、虎皮雞腳、千層肚、田雞、豬腦花等等。

飲料部分，比較特別的有王老吉涼茶，火鍋吃多上火了，來瓶王老吉消消火吧

👉耙耳朵麻辣養生鍋用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天跟著小結巴、哆啦吃上一桌滿滿的食材，食材份量剛剛好，而且單價也不會太高喔

鴛鴦鍋(320元)今天我們點了清油麻辣鍋和白果鍋

提醒大家正統四川麻辣鍋辣度比較強，建議大家可以先點微辣試試

小米很常吃辣，他們的微辣對小米來說是小case，對不常吃辣的朋友來說大概是小辣到中辣之間。

清油麻辣鍋使用數種辛香料和中藥材熬煮而成，有辣香和中藥甘甜風味

鍋底附有鴨血，建議煮個10多分鐘入味後再享用喔。

白果湯很甜美，適合涮肉和涮海鮮

提醒大家湯底風味濃郁、偏重口味，可以拿來涮食材，但不建議直接喝喔。

首推手切特製溫體牛(450元)使用辛香料醃製入味。

大概涮個30-50秒就可以吃了，不沾醬就很夠味

有辛香和牛肉甜味結合，而且久煮肉質也嫩而不柴喔！

花枝漿(220元)也是必點的，不只有花枝漿還有蝦肉，光看就很有料

口感鮮甜又彈牙，沒多久就被我們解決掉了

大腸(99元)是老闆娘自己滷製，使用肥腸的部位，跟麻辣湯底搭配是黃金組合

大腸口感軟嫩、不會有異味，加上麻辣香氣，小米吃了一盤又再拿了一盤才吃得過癮 XD

肉品還有牛肉、雞肉和豬肉片，就看個人喜好啦。

想吃油脂多一點的話可以點美國雪花牛(280元)，油花相當漂亮而且價格不貴~

涮麻辣湯頭讓肉甜味更明顯了，軟嫩帶嚼勁的口感也挺不錯的

重口味的朋友可以點辣椒干碟(20元/份)。

辣粉不會很辣，但是有辣椒香，搭配肉品一起吃就是很棒的下酒菜

黑毛肚(69元)也很推薦，建議涮約15秒就可以食用，很有脆度的口感，搭配辣跟不辣的湯頭都很適合

千層肚(69元)吸附麻辣湯底有爽脆可口的滋味

像是鴨腸(69元)和豬黃喉(69元)光看就知道很新鮮

鴨腸記得不要煮過熟，有脆度的甜味挺不錯的~

豬腦花(99元)搭配麻辣湯底才對味

小米推薦靈魂醬料比例：醬油和醋1:1、辣椒、香菜、蒜、蔥花少許。

攪拌均勻後淋在煮熟的豬腦花上，酸辣帶勁很開胃

田雞(99元)口感就像是雞肉嫩嫩的，不要煮過熟的話口感都不會太硬

虎皮雞腳(69元)滷製入味，外皮有脆度~

建議搭配麻辣鍋底煮10分鐘以上吸飽湯汁，膠質的口感讓人吃得很過癮

貢菜(69元)吃起來脆脆的，口感很特別，大家不妨嚐看看喔

紅薯寬粉(69元)吸滿著湯汁來吃超棒！

吃麻辣鍋怎麼能少得了油條(39元)、鴨血(39元)呢！

油條吸附湯汁後，口感酥軟又麻辣

貢菜(69元)、山東白(69元)，最後推薦大家將蔬菜倒入白果湯一起煮，蔬菜吸附湯汁後超甜的

最後是老闆娘自己做好大顆的凍豆腐(69元)，搭配辣跟不辣的湯頭都很對味

火鍋吃多了，來瓶王老吉涼茶(60元)消消火吧！

以上是我們的心得分享，耙耳朵麻辣養生鍋主打正統四川麻辣火鍋，走的路線跟一般串串不一樣，使用小餐盤盛裝食材，想吃多少就拿多少，小米推薦給大家

👉耙耳朵麻辣養生鍋營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：耙耳朵麻辣養生鍋

🏠地址：台中市北屯區中清路二段982號

☎電話：04 2426 4566

⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–23:00

粉絲團：耙耳朵麻辣養生鍋

➡️現金交易/收取10%清潔費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我