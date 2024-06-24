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> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 香港【2024香港景點推薦】精選12個香港旅遊必去景點推薦，香港一日遊行程攻略

香港【2024香港景點推薦】精選12個香港旅遊必去景點推薦，香港一日遊行程攻略

2024-06-24 15:15:14 好好玩 FUNIT 人氣：112
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窩客好文

好好玩 FUNIT

發表篇數：967篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 香港

香港，這個距離台灣最近的國際級都市，有著許多知名的香港景點港式料理。說到香港著名景點，相信大家一定都聽過香港太平山香港海洋世界香港迪士尼維多利亞港天壇大佛黃大仙廟香港十大旅遊景點對吧？不過除了這些香港必去景點外，還有哪些香港特色景點、香港新景點呢？現在就讓小編帶大家一探究竟香港旅遊景點，讓你輕鬆安排香港一日遊行程

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圖片來源：IG@pig0023

重點整理：

香港十大旅遊景點

  1. 香港維多利亞港
  2. 香港太平山
  3. 香港迪士尼樂園
  4. 香港昂坪360
  5. M+博物館
  6. 天際100
  7. 香港海洋世界
  8. 香港故宮文化博物館
  9. 蘭桂坊
  10. 香港尖沙咀1881

香港旅遊景點必備

香港交通必備：
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香港景點必備：
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香港必去景點

香港景點│維多利亞港 

圖片來源：IG@pig0023

維多利亞港(維港)是香港知名的地標，也是繁忙海港，位於香港島(中環灣仔)與九龍半島(尖沙咀)之間。維多利亞有著壯觀的天際線與特別迷人的夜景，四周佇立高聳的商辦大樓，在燈火輝煌的城市裡顯得格外美麗，來到香港推薦你必來維多利亞港一訪，乘著遊船遊覽港口，無論白天或夜晚都有著不同的景色！

地址：香港金鐘
營業時間：24小時

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香港景點│香港昂坪360

圖片來源：IG@_____ypc

昂坪360纜車是前往昂坪最方便的交通，不僅車程較快，更可以在高空上欣賞大嶼山的山脈、香港國際機場、天壇大佛等壯闊美景。推薦你可以選擇水晶車廂，更可以感受不同的高空視覺體驗！只需要約半小時，也可以從高處欣賞沿途的壯麗景色，包括大嶼山的山脈、香港國際機場、天壇大佛等。現在更有全景纜車，讓纜車內的視野更清晰，高空景致盡收眼底，讓香港旅遊更加添新意及樂趣！

地址：香港大嶼山東涌達東路 
營業時間：10:00-18:00
交通：港鐵東涌站步行約5分鐘

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香港景點│香港迪士尼樂園

 

圖片來源：IG@227.nana

來到香港旅遊，應該沒有人會錯過香港迪士尼吧！這裡不僅僅是超推薦的香港親子景點，更推薦情侶朋友大家一起來玩！全球首座冰雪奇緣主題園區「魔雪奇緣世界」、獅子王慶典活動，夜晚還有星夢光影之旅的璀璨煙火，彷彿置身夢幻迪士尼故事當中。樂園共有7個不同的主題園區，提供超過百項遊樂設施及娛樂體驗，而且還可以入住華麗舒適的迪士尼主題酒店！去過日本迪士尼，推薦你也來趟香港迪士尼之旅，絕對讓你有著不同的好玩體驗！

地址：香港大嶼山
營業時間：10:30-20:30

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香港島景點

香港景點│香港太平山

圖片授權：IG @yaya.1013

說到香港必去景點冠軍、著名的香港地標，絕對少不了香港太平山，每年總是吸引數千萬遊客到此一遊！大多數旅客都會選擇搭乘具有百年歷史的山頂纜車，到海拔554公尺的凌霄閣欣賞百萬夜景。小編私心推薦大家在傍晚時分上山，一方面人潮會稍微少一點，另一方面可以同時欣賞黃昏與夜晚的港景，底片殺不完！（小提醒：建議先在網路上買好票，可省下更多排隊時間唷！）

地址：香港山頂山頂道128號
營業時間：10:00-22:00

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香港景點│杜莎夫人蠟像館

圖片來源：IG @madametussaudshongkong

杜莎夫人蠟像館同樣位於太平山上的凌霄閣，這座蠟像館專門展示超過100位名人的蠟像，包括李小龍、周杰倫、鋼鐵人，就連韓星歐巴金秀賢都在其中。遊客除了可以和喜歡的影星名人合照過過癮外，館內也提供多種有趣道具，可以多運用這些道具來和名人互動拍照，待上一兩小時都沒問題。

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖
營業時間：10:30-21:30

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香港景點│香港海洋世界

圖片來源：IG @hkoceanpark

香港海洋世界（或稱香港海洋公園）是一座結合海洋生物、陸地動物和遊樂設施的主題樂園，曾獲得「全球最佳主題公園」的殊榮。園區內總共分成7個區域，有點類似於我們的六福村那樣，一部分可以觀賞動物生態，一部分則可以體驗水陸遊樂設施，是非常適合親子的香港旅遊景點。

地址：香港香港島南區黃竹坑黃竹坑道180號
營業時間：10:00-19:30，每週二公休

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香港景點│蘭桂坊

位於香港島中環的蘭桂坊，是香港知名的夜生活區域，這裡匯集了許多酒吧、夜店，以及異國餐廳，當然也不定時會有駐唱和表演活動，可謂愈夜愈熱鬧。不過由於是夜生活場所，出入的人會稍微複雜一些，建議想去的人要結伴而行，也要多注意自身安全喔！

地址：香港中環蘭桂坊1號
營業時間：00:00-00:06、11:00-00:00

香港九龍景點

香港新景點│M+博物館

圖片來源：IG @mplusmuseum

M+博物館是近年新開幕的香港新景點，旨在展出20至21世紀的藝術、設計、建築及影像作品，佔地面積為125,000平方公尺，是世界上規模較大的視覺藝術博物館。館內不定期推出各種藝術展覽，而建築本身也很有看頭，打從走進M+博物館的那一刻起，你就已經沐浴在藝術的薰陶中。

地址：香港西九龍博物館道38號
營業時間：10:00-18:00，每週一公休

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香港景點│黃大仙廟

黃大仙廟（也稱為黃大仙祠、嗇色園）是香港十大旅遊景點之一，黃大仙是著名的道教神仙，於山中修煉得道，其最著名的就是有求必應，因此總是不乏來這裡虔誠求籤問事的信眾；除此之外，這裡的月老廟據說也相當靈驗，可以一試。在參拜和解籤之餘，周邊還有12生肖雕像、中式造景庭園，推薦可以放慢腳步走走看看，來到這裡會感覺身心靈都放鬆、安定許多唷！

地址：香港竹園竹園村二號
營業時間：07:30-16:30

香港新景點│香港故宮文化博物館

圖片來源：IG @hongkongpalacemuseum

香港故宮是2022年全新開幕的香港新景點，座落在九龍站與尖沙咀周邊，是新興開發的文化園區，周邊還有同樣開幕不久的M+博物館與天際100。香港故宮目前展示900多件北京故宮外借的文物，其中有一些珍藏是首度亮相，必看鎮館之寶包括洛神賦圖、白釉孩兒枕等，館內也不定期有專題展覽，加上博物館建築造型特別，喜歡歷史文物的人相信會非常喜歡這個香港特色景點喔！

地址：香港九龍西九文化區博物館道8號
營業時間：10:00-18:00，每週二公休

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香港景點│天際100

圖片來源：IG @sky100hk

每個城市國家總少不了一棟摩天大樓，香港也不例外，當前這裡最高的地標是天際100，並於100樓設立室內觀景台，可以從高處360度環看香港景色，那些從地面上看很高的大樓，在腳下也變得渺小，而天氣好的話還能看到澳門喔！就和多數景觀摩天樓一樣，香港天際100除了欣賞景緻外，室內也有一些多媒體展覽，講述著香港的歷史，可以順道了解一下。

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓
營業時間：10:00-20:30

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香港景點│1881 Heritage

圖片來源：IG @1881_heritage

從尖沙咀地鐵站出來，準備前往香港維多利亞港的途中，你會經過一幢非常具有歐式風情的建築，許多人也會因為這具有特色的建築而停留下來拍照。它的名字是1881 Heritage，是英國殖民時期留下的建築之一，前身是水警總部，如今則改造成飯店與購物中心，集結了非常多商店和美食餐廳。即便不在這裡逛街，也可以等夜晚點燈時來這裡散步，浪漫氛圍充斥在四周，似乎也很適合告白或求婚呢！也是近期香港新景點唷！

地址：香港尖沙咀廣東道2A號
營業時間：07:00-00:00

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香港大嶼山景點

香港景點│天壇大佛

很多人對於香港景點的印象多為逛街採購、吃吃喝喝，不過香港並不全是緊張繁忙的城市印象，接下來小編就要推薦幾個香港特色景點。天壇大佛位在大嶼山上，是當前世界第二大的青銅佛像，總高約34公尺、重量為250噸，在搭乘昂坪纜車到大嶼山後即可抵達。從昂坪市集就可以感受大佛的震撼，或是攀登268級石階更近距離觀賞和參拜都是不錯的遊玩選擇。

地址：香港大嶼山昂平路
營業時間：10:00-17:30

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香港景點│昂坪市集

圖片來源：維基百科

遊客之所以到香港大嶼山觀光，多半都是要體驗有「世界10大纜車」美譽的昂坪360纜車，以及前往天壇大佛、大澳漁村等香港景點。由於遊客眾多，在昂坪纜車終點站這裡也無形間形成了一條短短的市集，沿途有各式餐廳、咖啡店，以及一些販售紀念品、藝術品的商店。更有趣的是，在昂坪市集逛街的途中，你還有機會遇到正在吃草的牛隻，不過請注意不要任意餵食和打擾，以免受傷喔！

地址：香港大嶼山昂平路111號
營業時間：24小時

香港景點│大澳漁村（東方威尼斯）

香港景點給人的印象多為生活步調很快的城市，其實在大嶼山的另一頭，卻存在一座小型漁村，當地居民過著簡單、步調緩慢的生活。這裡是大澳漁村，有「東方威尼斯」之稱，早期居民便以漁業為生，並居住在特殊的棚屋。來到大澳除了體驗漁民生活、品嚐特色小吃沙翁之外，小編也推薦乘船近距離觀賞棚屋，以及出海捕捉白海豚躍起的驚喜感，是非常棒的香港一日遊選擇！

地址：香港大澳石仔埗街
營業時間：08:00-18:00

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