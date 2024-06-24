香港，這個距離台灣最近的國際級都市，有著許多知名的香港景點和港式料理。說到香港著名景點，相信大家一定都聽過香港太平山、香港海洋世界、香港迪士尼、維多利亞港、天壇大佛、黃大仙廟等香港十大旅遊景點對吧？不過除了這些香港必去景點外，還有哪些香港特色景點、香港新景點呢？現在就讓小編帶大家一探究竟香港旅遊景點，讓你輕鬆安排香港一日遊行程！

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香港十大旅遊景點

香港旅遊景點必備

香港交通必備：

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香港景點必備：

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香港必去景點

香港景點│維多利亞港

維多利亞港(維港)是香港知名的地標，也是繁忙海港，位於香港島(中環灣仔)與九龍半島(尖沙咀)之間。維多利亞有著壯觀的天際線與特別迷人的夜景，四周佇立高聳的商辦大樓，在燈火輝煌的城市裡顯得格外美麗，來到香港推薦你必來維多利亞港一訪，乘著遊船遊覽港口，無論白天或夜晚都有著不同的景色！

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香港景點│香港昂坪360

昂坪360纜車是前往昂坪最方便的交通，不僅車程較快，更可以在高空上欣賞大嶼山的山脈、香港國際機場、天壇大佛等壯闊美景。推薦你可以選擇水晶車廂，更可以感受不同的高空視覺體驗！只需要約半小時，也可以從高處欣賞沿途的壯麗景色，包括大嶼山的山脈、香港國際機場、天壇大佛等。現在更有全景纜車，讓纜車內的視野更清晰，高空景致盡收眼底，讓香港旅遊更加添新意及樂趣！

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香港景點│香港迪士尼樂園

來到香港旅遊，應該沒有人會錯過香港迪士尼吧！這裡不僅僅是超推薦的香港親子景點，更推薦情侶朋友大家一起來玩！全球首座冰雪奇緣主題園區「魔雪奇緣世界」、獅子王慶典活動，夜晚還有星夢光影之旅的璀璨煙火，彷彿置身夢幻迪士尼故事當中。樂園共有7個不同的主題園區，提供超過百項遊樂設施及娛樂體驗，而且還可以入住華麗舒適的迪士尼主題酒店！去過日本迪士尼，推薦你也來趟香港迪士尼之旅，絕對讓你有著不同的好玩體驗！

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香港島景點

香港景點│香港太平山

說到香港必去景點冠軍、著名的香港地標，絕對少不了香港太平山，每年總是吸引數千萬遊客到此一遊！大多數旅客都會選擇搭乘具有百年歷史的山頂纜車，到海拔554公尺的凌霄閣欣賞百萬夜景。小編私心推薦大家在傍晚時分上山，一方面人潮會稍微少一點，另一方面可以同時欣賞黃昏與夜晚的港景，底片殺不完！（小提醒：建議先在網路上買好票，可省下更多排隊時間唷！）

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香港景點│杜莎夫人蠟像館

杜莎夫人蠟像館同樣位於太平山上的凌霄閣，這座蠟像館專門展示超過100位名人的蠟像，包括李小龍、周杰倫、鋼鐵人，就連韓星歐巴金秀賢都在其中。遊客除了可以和喜歡的影星名人合照過過癮外，館內也提供多種有趣道具，可以多運用這些道具來和名人互動拍照，待上一兩小時都沒問題。

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香港景點│香港海洋世界

香港海洋世界（或稱香港海洋公園）是一座結合海洋生物、陸地動物和遊樂設施的主題樂園，曾獲得「全球最佳主題公園」的殊榮。園區內總共分成7個區域，有點類似於我們的六福村那樣，一部分可以觀賞動物生態，一部分則可以體驗水陸遊樂設施，是非常適合親子的香港旅遊景點。

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香港景點│蘭桂坊

位於香港島中環的蘭桂坊，是香港知名的夜生活區域，這裡匯集了許多酒吧、夜店，以及異國餐廳，當然也不定時會有駐唱和表演活動，可謂愈夜愈熱鬧。不過由於是夜生活場所，出入的人會稍微複雜一些，建議想去的人要結伴而行，也要多注意自身安全喔！

香港九龍景點

M+博物館是近年新開幕的香港新景點，旨在展出20至21世紀的藝術、設計、建築及影像作品，佔地面積為125,000平方公尺，是世界上規模較大的視覺藝術博物館。館內不定期推出各種藝術展覽，而建築本身也很有看頭，打從走進M+博物館的那一刻起，你就已經沐浴在藝術的薰陶中。

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香港景點│黃大仙廟

黃大仙廟（也稱為黃大仙祠、嗇色園）是香港十大旅遊景點之一，黃大仙是著名的道教神仙，於山中修煉得道，其最著名的就是有求必應，因此總是不乏來這裡虔誠求籤問事的信眾；除此之外，這裡的月老廟據說也相當靈驗，可以一試。在參拜和解籤之餘，周邊還有12生肖雕像、中式造景庭園，推薦可以放慢腳步走走看看，來到這裡會感覺身心靈都放鬆、安定許多唷！

香港新景點│香港故宮文化博物館

香港故宮是2022年全新開幕的香港新景點，座落在九龍站與尖沙咀周邊，是新興開發的文化園區，周邊還有同樣開幕不久的M+博物館與天際100。香港故宮目前展示900多件北京故宮外借的文物，其中有一些珍藏是首度亮相，必看鎮館之寶包括洛神賦圖、白釉孩兒枕等，館內也不定期有專題展覽，加上博物館建築造型特別，喜歡歷史文物的人相信會非常喜歡這個香港特色景點喔！

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香港景點│天際100

每個城市國家總少不了一棟摩天大樓，香港也不例外，當前這裡最高的地標是天際100，並於100樓設立室內觀景台，可以從高處360度環看香港景色，那些從地面上看很高的大樓，在腳下也變得渺小，而天氣好的話還能看到澳門喔！就和多數景觀摩天樓一樣，香港天際100除了欣賞景緻外，室內也有一些多媒體展覽，講述著香港的歷史，可以順道了解一下。

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香港景點│1881 Heritage

從尖沙咀地鐵站出來，準備前往香港維多利亞港的途中，你會經過一幢非常具有歐式風情的建築，許多人也會因為這具有特色的建築而停留下來拍照。它的名字是1881 Heritage，是英國殖民時期留下的建築之一，前身是水警總部，如今則改造成飯店與購物中心，集結了非常多商店和美食餐廳。即便不在這裡逛街，也可以等夜晚點燈時來這裡散步，浪漫氛圍充斥在四周，似乎也很適合告白或求婚呢！也是近期香港新景點唷！

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香港大嶼山景點

香港景點│天壇大佛

很多人對於香港景點的印象多為逛街採購、吃吃喝喝，不過香港並不全是緊張繁忙的城市印象，接下來小編就要推薦幾個香港特色景點。天壇大佛位在大嶼山上，是當前世界第二大的青銅佛像，總高約34公尺、重量為250噸，在搭乘昂坪纜車到大嶼山後即可抵達。從昂坪市集就可以感受大佛的震撼，或是攀登268級石階更近距離觀賞和參拜都是不錯的遊玩選擇。

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香港景點│昂坪市集

遊客之所以到香港大嶼山觀光，多半都是要體驗有「世界10大纜車」美譽的昂坪360纜車，以及前往天壇大佛、大澳漁村等香港景點。由於遊客眾多，在昂坪纜車終點站這裡也無形間形成了一條短短的市集，沿途有各式餐廳、咖啡店，以及一些販售紀念品、藝術品的商店。更有趣的是，在昂坪市集逛街的途中，你還有機會遇到正在吃草的牛隻，不過請注意不要任意餵食和打擾，以免受傷喔！

香港景點給人的印象多為生活步調很快的城市，其實在大嶼山的另一頭，卻存在一座小型漁村，當地居民過著簡單、步調緩慢的生活。這裡是大澳漁村，有「東方威尼斯」之稱，早期居民便以漁業為生，並居住在特殊的棚屋。來到大澳除了體驗漁民生活、品嚐特色小吃沙翁之外，小編也推薦乘船近距離觀賞棚屋，以及出海捕捉白海豚躍起的驚喜感，是非常棒的香港一日遊選擇！

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