台中北區居酒屋推薦！健行路超人氣熱門美食推薦、台中居酒屋推薦、台中西屯路美食



台中市北屯區必吃美食「ととや和道屋串燒專門」是一家位於台中北區健行路巷弄中的老牌居酒屋

自1998年開業至今已有26年的歷史 整家店充滿濃濃的日本風情

從裝潢、音樂到燈光 都讓人彷彿置身於日本的居酒屋 烤台師傅更是技藝精湛

烤出的串燒色澤誘人 味道恰到好處 成為了台中多家居酒屋的標竿

串燒食材新鮮、鮮嫩可口 並且堅持使用炭火烤製 搭配獨門醬汁 鹹中帶甜的味道使人回味無窮

無論是品嚐串燒還是其他特色料理 還有推出啤酒優惠 非常適合下班後小酌聚餐

原文:ととや和道屋串燒專門｜低調隱身巷弄 炭火直烤的日式串烤深夜食堂 下班微醺聚餐首選。菜單價位(台中北區居酒屋)

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:ととや和道屋串燒專門

台中北區居酒屋推薦-台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門電話:04-2203-2217

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門營業時間:每日17:30-凌晨01:00 周一公休

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門ＦＢ: 點我

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門ＩＧ: 點我

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門菜單: 點我

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門地址:台中市北區健行路766巷2號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門為主

文章內有台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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和道屋ととや串燒位於台中北區健行路的巷弄中 鄰近台中科博館 雖然沒有顯眼的招牌

但自1998年開業以來 以其濃厚的日式風情和美味的串燒吸引了眾多老饕 靠著口耳相傳的好口碑

成為了許多人心中的秘密好店 厚實沉重的木質裝潢 散發著濃濃的日式風情 讓人彷彿穿越到日本

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門用餐環境寬敞舒適 座位數量眾多且間距寬敞 不會讓人有擁擠的感覺

板前吧台座位特別受歡迎 無論是觀賞師傅專心料理 還是與三五好友聊天小酌 暢談人生

這樣的氛圍讓人忘卻都市的喧囂 讓所有的煩惱瞬間消散

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門以其種類豐富、烤功一流和口味絕佳的串燒而聞名

每天堅持採買新鮮食材 經過洗淨、處理和親手串製 再以直火炭烤 刷上獨門燒烤醬 呈現出最佳風味

尤其是內臟類的肉串 都經過精細的前置處理 使得肉品既無腥羶又多汁美味 深受食客喜愛

坐在吧台座位前 觀看師傅們專心燒烤 那香氣 YUNO口水都快流下來了

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門黑板限定菜單

黑板菜單有很多隱藏版或新品選擇 現流午仔魚、紅喉、海鱺、多樣酒類 都不能錯過！

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門 自1998年開業至今已有26年的歷史 牆上還張貼著進化史

和道屋ととや串燒 一樓後方的座位區是日式塌塌米區域 需要脫鞋入座

充滿了濃厚的日式風格 燈光柔和 讓人感到非常放鬆

而二樓有更多座位 非常適合公司小型部門包場 如果有空間租借及使用需求 也可以致電討論

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門菜單: 點我

品項相當地多樣化 有著各式各樣的蒸物、鍋物、烤物、炸物、炒物、甘味

前菜、沙拉、手卷、刺身、沙瓦、各種酒類通通有

加入和道屋串燒會員即可享"當月壽星贈禮活動"還有可領取入會員好禮卷

和道屋ととや串燒的餐點出餐速度非常快且有效率 不用久等就能享用到熱騰騰的美食

每一道料理都是經過精心準備 讓人食指大動 趕快來看看有哪些好料可以大快朵頤吧！

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜生高麗菜

每桌客人都會招待一盤生高麗菜

來自於梨山的高麗菜經過 冰水冰鎮後更加爽脆可口

沾點獨門蒜泥沾醬 吃起來相當地清爽開胃

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜綜合生魚片

綜合生魚片 裡面有鮭魚、鮪魚、海鱺魚

三種不同的魚類提供了豐富的口感和鮮美的味道

鮭魚脂肪豐富肉質鮮嫩 帶有獨特的鮮甜味

鮪魚肉質較為結實 味道濃郁

海鱺肉質細膩且富有彈性 搭配醬油和芥末 味道更上一層樓

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜山藥細麵

主廚手工一刀一刀把山藥切成細絲而成 與外面用刨刀刨出絲的口感不同

山藥本身獨特的口感 滑溜帶點黏稠 加上芥末、海苔、蔥花與

特調醬汁 層次一點都不無聊 口口都是驚喜 欲罷不能的一道夏季開胃冷菜

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜生牛肉

主廚採用高品質的菲力牛小排 吃起來完全沒有讓人害怕的生味

吃得出牛肉的柔嫩 配著下方的洋蔥和生菜 再配上鹹甜的特製醬汁 讓人一口接一口 停不下來

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜炙燒天使紅蝦握壽司＆炙燒比目魚側緣握壽司

天使紅蝦炙燒後增添了香氣和口感 肉質鮮甜有彈性

比目魚側緣肉質細嫩 更是達到入口即化的地步 呈現出極致的美味

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜雞皮(因為工序相當繁瑣 所以每日限量供應)

雞皮先經由川燙逼出皮上的雜質後在一片層層的堆疊串起來

然後會先經由第一次的烘烤把第一次的油脂逼出來 才讓雞皮吃起來口感不會太過油膩又酥脆

經過師傅又燙又烤的多重料理手法 外脆內軟 清爽不油膩 撒上椒鹽後更顯美味

咬下去時還會卡滋卡滋地作響 無論是搭配酒類飲品還是作為小吃 都是值得一試的美味佳餚！台中串燒推薦

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜牛舌

師傅選用厚薄度適中的特級牛舌 燒烤時火侯掌控得恰到好處

濃郁的牛味和爽脆的口感 讓人一吃就愛上 加上蔥鹽使得整體風味更加豐富多樣 台中串燒推薦

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜油醋櫛瓜

櫛瓜上還淋上油醋醬 外層微乾但不失水分 吃起來相當脆甜 台中串燒推薦

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜豬肉番茄卷

帶點油脂的五花肉包裹著牛番茄切片

每一口都能感受到牛番茄的水嫩多汁與豬肉的鹹香 酸甜多汁不油膩



台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜香酥豆腐

香酥豆腐 外皮脆嫩、內裡軟嫩 搭配主廚特製醬汁 讓人回味無窮 台中串燒推薦

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜純手工雞肉丸

師傅手工製作的雞肉丸 綿密帶點扎實的雞肉丸口感相當彈牙 帶點醬燒風味的醇香

大人小孩都喜愛 非常好吃的功夫串燒料理 台中西屯路美食

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜九州烤豬腳

豬腳的料理方式大多為燉煮 而在這裡則是用烤

更加考驗師傅燒烤功力 豬腳外皮烤得酥香裡面的肉很Q軟 超讚的下酒菜 台中西屯路美食

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜阿姨手工花枝餅

阿姨手工花枝漿 裏頭加了牛蒡、香菇、花枝

淋上偏甜的胡麻醬 恰到好處地提升了整道菜的口感和風味 相當值得一點 台中西屯路美食

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜芋頭炸蝦

剛上桌時還看不出這道是甚麼料理

一咬開來才發現是芋頭絲包裹著一整尾鮮蝦

芋頭的綿密口感搭配著鮮嫩的蝦肉 外層炸得酥脆

吃得到芋頭的香甜和蝦肉的鮮美 口感層次豐富 台中西屯路美食

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜艾許奶油烤柳松菇

以柳松菇與鮑魚菇為主軸 加上艾許奶油

一上鍋香氣就撲鼻而來 調味適中不會太鹹 搭配主食非常速配 台中西屯路美食

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜明太子山藥

明太子山藥一直都是YUNO的心頭好 鹹鹹香香的明太子鋪在厚切的山藥片上

軟硬口感烤到恰到好處 帶有軟綿的口感 忍不住就一口接一口停不下來 台中串燒推薦

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜三得利頂級生啤酒

泡沫綿密 尾韻甘甜 喝完後有點微醺

非常適合搭配串燒、日本料理一起享用 台中串燒推薦

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒



喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜蜆仔蒜頭湯

蒜香四溢 超級誘發人的食慾 蒜頭及蜆仔的鮮味完全融入湯中 入口是滿滿的海味 喝完啤酒來杯熱湯超暖胃

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜蔥鹽豬舌

炭火直烤後搭配蔥醬真的是完美組合啦！ 彈牙的口感 記憶點十足 台中北區居酒屋





台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜雞腳筋

第一次吃到雞腳筋 在外面比較少見的品項 口感Q彈 用醬烤烤至金黃色 吃起來鹹香帶點甜甜的滋味 台中北區居酒屋

台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門｜雞翅

炙燒雞翅也是和道屋的招牌之一 一般燒烤店為了讓雞皮酥脆 會先油炸過

這裏則是利用炭火的火力控制 將雞皮的烤脆並將多餘油脂逼出

再慢烤雞翅 在精準的火候掌控下 雞皮吃起來酥脆中還帶有細緻清香的油脂風味 且有炭火香氣雞肉軟嫩多汁 台中北區居酒屋

經過附近時不妨也來台中北區居酒屋推薦-ととや和道屋串燒專門嘗嘗看吧!!