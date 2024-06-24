花蓮美食、烤玉米推薦這家美琪烤玉米，身為烤玉米的狂熱愛好者，到每個地方旅遊我一定會找當地有名的烤玉米吃看看，這家美琪烤玉米是花蓮在地朋友推薦給我的，他說他吃了十幾年都固定吃這家，主要是重口味又便宜，重點是純炭火烤玉米就是香啦！

美琪烤玉米｜交通方式、停車資訊

美琪烤玉米酒在花蓮信義街上，捷絲旅花蓮中正館斜對面的巷子裡，附近有蠻多停車格可以利用，雖然算是在地老店，但google卻出乎意料的低，看評價多半都是烤得很黑很焦，玉米很硬，烤玉米這玩意就是見仁見智，我就很愛吃硬的玉米，還要實際吃看看才知道

美琪烤玉米的營業時間是下午4點賣到晚上11點，我來的時候是晚上接近十點，攤位前貌似沒有人，但其實很多在地人都是點了就先離開，時間到再回來拿，老闆會先拿出玉米讓你挑選，口感有軟、Ｑ、硬三種，然後隨自己喜好挑大小支，就會上秤子秤

美琪烤玉米｜烤玉米價位

老闆會跟你說一支多少錢？烤多久，OK沒問題才會將選好的玉米會串上竹籤在上炭爐烤，然後也會跟你說編號，一支玉米大概烤十五分鐘左右，可以先去別的地方回來再報號碼拿就可以了，我選的是左邊大支Ｑ的烤玉米，秤完80元不算貴，觀察了一下，大概價位都落在60~80元之間

問阿伯能不能拍照紀念，阿伯很客氣說可以，讓我拍我選的烤玉米，態度真的很好又很客氣，阿伯烤玉米真的很細心，仔細地翻動刷醬，邊烤邊可以聞到濃郁的烤玉米香氣，光看這油亮亮焦香的外表就知道一定好吃啦！

烤好的玉米阿伯還會在玉米的底部捲上紙，套上塑膠袋，吃玉米就不會沾手啦，剛拿到的玉米非常燙，吃的時候要注意不要燙到了

玉米蠻有重量感，所以算下來其實這價格真的不貴呢，帶有炭香的烤玉米，外層烤到焦香，一口咬下除了濃郁的醬汁還有玉米本身的味道，因為是傳統的白玉米，所以口感會帶點硬度，是我喜歡的玉米口味！

美琪烤玉米的烤玉米都是秤重的，所以大的小的都不太一樣價錢，但跟北部的比較起來真的已經算是很便宜了，還有這裡都是用非基改傳統白玉米，不像現在的玉米這麼多汁水甜，所以吃起來會比較乾硬，著要就是吃那個炭香跟醬料味道，如果你是愛吃軟或甜玉米，就不要來這買啦

美琪烤玉米

地址：花蓮縣花蓮市信義街71號

電話：0933 798 385

營業時間： 16:00–23:00

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