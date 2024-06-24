一到澳門就想吃點道地美食，「六記粥麵」位於沙梨頭，從2011年開始就連續獲得米其林必比登推薦，在店裡可以看到滿滿米其林頒發的獎牌，這次從上葡京酒店搭接駁車到澳門本島新葡京酒店，一路從大三巴逛到六記粥品吃午餐，不得不說，午餐時間的六記粥麵真的客人非常多，店面很小座位也不多，最好早點去用餐。

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六記粥麵營業資訊

六記粥麵

評分： / 4

/ 4 地址：1-D, 仁慕巷澳門( 地圖 )

電話：+85328559627

營業時間

星期一: 12:30 – 23:00,

星期二: 12:30 – 23:00,

星期三: 12:30 – 23:00,

星期四: 12:30 – 23:00,

星期五: 12:30 – 23:00,

星期六: 12:30 – 23:00,

星期日: 12:30 – 23:00

星期一: 12:30 – 23:00, 星期二: 12:30 – 23:00, 星期三: 12:30 – 23:00, 星期四: 12:30 – 23:00, 星期五: 12:30 – 23:00, 星期六: 12:30 – 23:00, 星期日: 12:30 – 23:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

六記粥麵位置｜環境

這次澳門旅遊住在上葡京酒店，有免費的接駁車搭到澳門本島的新葡京飯店，下車後再沿路走到大三巴周圍觀光，之後再走到靠近碼頭的六記粥麵吃午餐。六記粥麵靠近海邊，周圍看起來就是漁港碼頭的樣子，加上下雨濕濕的天氣下，頗有雨都基隆的感覺。

店裡的座位不多，用餐時間來店裡坐滿滿，座位間距蠻小的，牆上掛滿滿米其林必比登的獎牌以及一些媒體報導。

六記粥麵菜單

餐點非常多樣，密密麻麻的粥麵各種小食，必點的有水蟹粥以及鯪魚球，鯪魚球其實就是魚丸，本來沒有要點的，後來看到後面客人桌上有，牆上的報導也特別介紹，後來又加點了一份。

另外還有自製的涼茶飲料，帶點草藥香氣，清涼解渴。

六記粥麵餐點

水蟹粥一碗

水蟹粥分成一碗：一隻蟹一倍粥底；細窩，小碗的是兩隻蟹三倍粥底；大窩則是四隻蟹六倍粥底，這次點了一隻蟹一倍粥底的小碗份量，大家分著吃差不多，因為也沒有很愛吃螃蟹，懶得剝殼，想說吃吃粥試試味道。水蟹粥熬煮到吃起來沒有米粒感，就是濃郁的廣東粥風味，粥裡有海鮮的鮮甜，喝起來非常順口。

首創米通鯪魚球 半份

看到牆上報導說這魚丸是六記首創，以前販賣時還大排長龍，感覺很厲害。搭配的蜆介醬味道有點太腥吃不慣。鯪魚球外層裹著米粉，吃起來的口感外酥內Q彈，不過口味偏鹹一點就是了。

招牌蝦籽撈麵

自製的傳統竹昇麵，就是用雞蛋做成的手工撈麵，吃起來很有口感外，還加入了蝦卵，品嚐起來海味滿滿，口味也是偏重了些，很港式的口味。

淨鮮蝦雲吞

非常喜歡這淨鮮蝦雲吞的味道，港味十足，雲吞餡料飽滿又彈牙，裡頭包了大隻的蝦仁，非常好吃！

六記粥麵的口味整體來說是很不錯的，衝著蟬聯多年米其林必比登推薦就蠻值得來吃一下了，水蟹粥價格是偏高了些，沒有很愛吃螃蟹的人其實就點一般的粥就可以了喔！

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