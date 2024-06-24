台中西屯區串燒店推薦！人氣秘醬銅板價串燒口袋名單「今於朝食&今於串燒酒食」

以金魚為主題的深夜串燒居酒屋 從晚上六點營業到凌晨兩點

逢甲夜貓子們宵夜美食的好地方 隱身在小巷內

現點現烤 定價平民、菜色多元 餐點口味、串燒功夫有保證

YUNO最愛串燒、熱炒料理 火候到調味都恰到好

用餐環境舒適 非常適合下班後來小酌聊天的好地方

原文: 今於朝食&今於串燒酒食｜營業到凌晨兩點的深夜食堂 主打熱炒、串燒 搭配獨門醬汁涮嘴夠味 一吃就上癮。菜單價位(台中西屯)

今於朝食&今於串燒酒食在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:今於朝食&今於串燒酒食

今於朝食&今於串燒酒食營業時間:今於朝食（早午餐系列，限定 08:00 - 15:00）今於串燒酒食（串燒酒食系列，限定 18:00 - 02:00） 公休日：星期一

今於朝食&今於串燒酒食電話:0987-201-323

今於朝食-早午餐ＦＢ: 點我

今於串燒酒食-串燒系列ＦＢ: 點我

今於朝食&今於串燒酒食ＩＧ: 點我

今於朝食&今於串燒酒食地址:407台中市西屯區上石南八巷30號 地圖 點我

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以今於朝食&今於串燒酒食為主

文章內有今於朝食&今於串燒酒食地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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今於朝食&今於串燒酒食位於台中市西屯區上石南八巷30號

鄰近逢甲商圈 主打純手工、現點現烤的銅板價串燒



附近有汽車收費停車格 交通網絡相當便捷

不管是搭乘大眾運輸、騎車、開車前往聚餐都蠻方便的

不用擔心遇到找不到停車位的冏境 相當適合家人、三五朋友們相約同享

今於朝食08:00–15:00也有販賣早午餐 下次再來吃吃看

新鮮的串燒們擺在冷藏空間裡 種類相當多可選擇！

今於朝食&今於串燒酒食以金魚為主題 並搭配金魚櫥窗 招財的橘紅色金魚超級療癒的



用餐環境寬敞 日式居酒屋格局 分為2-4人桌及6人桌

氣氛熱鬧但不會像居酒屋那樣喧嘩 蠻喜歡這樣的氛圍

溫暖的燈光顯得非常放鬆 相當適合下班與好友同事 一起來大口吃肉、大口喝酒

採自助式服務 餐具、酒水、調味料都是當自己家自己拿取的！

酒類提供了多種啤酒、清酒、燒酒 不喝酒也有可爾必思、汽水、茶類 可搭配串燒、熱炒一起享用

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒



喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

今於朝食&今於串燒酒食 主打平價串烤、熱炒、炸物

多樣化餐點算是相當平價 餐點都是現點現做

從生食開始烤需要一定時間 所以客人多時 需要耐心等候

等待時間差不多約20分鐘左右 一盤又一盤的串燒、熱炒上桌 聞著空氣中的香氣 真的超餓的！

YUNO這天點了豬事大吉拼盤、松露蛤蜊湯、宮保皮蛋、章魚燒&明太子蝦子麵包、樹子炒水蓮 、大魷魚兩吃

今於朝食&今於串燒酒食｜宮保皮蛋

這道宮保皮蛋可是熱炒店必點的下酒菜 辣鹹香的醬汁與煎炸過的皮蛋混合在一起

椒香麻辣配上Q彈皮蛋 香辛可口 非常開胃 真的是越吃越下飯 也是一道下酒好菜

今於朝食&今於串燒酒食｜豬事大吉

來吃串燒怎能不點肉呢！豬事大吉內含豬五花金針、豬肉串青蔥、豬肉串剝皮辣椒、

豬肉串皮蛋、豬肉串油條、甜不辣、洋蔥、米血 "杏鮑菇/青椒/香菇"擇一"

我們選的是杏鮑菇 豬肉肉質軟嫩不柴 青蔥脆口 油條香脆、剝皮辣椒辣香

金針菇層次感十足 油脂巧妙融化在其中

外層的豬肉烤得相當香酥脆，非常夠味好吃！

烤的有點焦香 而且完全沒有肉腥味 好吃到讓人停不下來

甜不辣&米血加上獨家秘醬的迷人香氣 一吃就愛上

也不會因為冷掉串燒就變乾或變硬 來這裡真的便宜又吃得飽

鹹豬肉鹹香夠味 肉質鮮嫩Q彈 真的又香又好吃

今於朝食&今於串燒酒食｜章魚燒&明太子蝦子麵包

想有點飽足感可試試濃郁的明太子蝦子麵包 濃郁明太子醬鹹香海味

搭配上鮮蝦及吐司 當主食也很適合

章魚燒蝦子麵包被一大把柴魚片覆蓋 隨著熱氣不斷舞動

鹹甜的口感 滋味相當不錯 上桌趁熱趕快品嘗才是最佳口感喔

今於朝食&今於串燒酒食｜松露蛤蜊湯



下班後就是來一碗這個蛤蜊湯 真的暖心又暖胃

每顆蛤肉都很飽滿Q軟 湯頭鮮美 帶點松露清香很順口

今於朝食&今於串燒酒食｜魷魚兩吃

魷魚做成醬烤及鹽烤 貼心的幫忙切成適合入口的大小

中間還附上美乃滋 吃起來甜鹹綜合

邊緣帶有一點焦香的感覺 口感紮實之中也帶有Q彈的新鮮感

今於朝食&今於串燒酒食｜樹子炒水蓮



熱炒店超經典的一道料理 爽脆的水蓮菜和破布子的鹹香完美結合

吃起來鮮甜甘醇 還有微微的蓮香 來這邊一定要吃吃看

今於朝食&今於串燒酒食 串燒、炸物、熱炒 料理都相當不錯

用餐不限時 而且營業到凌晨兩點 夜貓子半夜睡不著覺、想找人聊天談心事的都很適合

適合三五好友一起前來聚餐大塊朵頤同時聯絡感情啦！

不妨週末就來約一攤來吃吃看唄