台中北屯美食，午吉日式鬆餅.

鄰近民俗文物館、台中洲際棒球場.

優雅靜謐咖啡廳，用餐氛圍很舒服.

提供鬆餅、飲品、咖啡、甜點～

餐點和環境讓人滿意，部份座位有插座.

鬆餅甜食都有，像是早午餐盤非常豐盛！

台中甜點「午吉日式鬆餅｜定食｜咖啡」近洲際棒球場甜點餐盤.全日營業有插座咖啡廳.約會下午茶

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午吉日式鬆餅│餐廳外觀

午吉日式鬆餅位於北屯區熱河路三段上.

和民俗文物館同一條路，離洲際棒球場也很近.

騎車可停門口，以不擋道來停車哦！

開車前來可找附近收費停車場.

吃完下午茶走出來都已經晚上.

點亮燈光的門面光影也很有氣氛.

午吉日式鬆餅│室內環境

空間擺放二邊座位，有二人沙發座.

以及四人大桌，平日前來很幸運有座位.

假日建議提早電話訂位，避免滿位.

大桌面好適合假日和好友姐妹相約吃鬆餅.

整排座位都包場，也很適合舉辦各類活動.

一人前來最愛這樣的沙發座位.

坐起來有夠舒服，都不想離開.

提供餐具、開水可自行取用.

午吉日式鬆餅│菜單品項

菜單第一頁是入店須知，請大家好好閱讀哦！

點餐後要耐心等待.

隨著季節變化，不定時有新鬆餅或新甜點.

楓糖鮮奶油鬆餅

結合楓糖漿、鮮奶油、季節水果的經典鬆餅.

沒想到還有草莓搭配，少女心大噴發超開心.

加上草莓的嫣紅色調.

整盤鬆餅更為繽紛誘人.

有點像是水果花園擺盤藝術.

圓圓胖胖的大鬆餅為底，佈滿著水果餅乾.

鬆餅口感紮實中帶一點綿軟清香.

楓糖淡雅甜味，融入鬆餅好香甜！

想要吃個清甜滋味的鬆餅甜食，大推這款哦.

草莓很甜，切塊好多，誠意滿滿.

還有切塊的小餅乾點綴，小朋友也會很愛.

最上層還有焦糖餅乾和脆笛酥.

午吉鬆餅和一般美式鬆餅不一樣.

也與舒芙蕾鬆餅不一樣口感，是偏紮實有厚度.

有點像是更紮實一點的雞蛋糕放大版～

整個鬆餅香氣吃進嘴裡不會乾澀，微濕潤感.

提拉米蘇鬆餅

選用濃縮咖啡、原味乳酪、鮮奶油、法芙娜可可.

上面點綴焦糖餅乾，周圍有堅果和鮮奶油.

切下鬆餅可以感受到紮實度，吃起來帶著軟綿口感.

鬆餅份量相當的大，是有厚度的哦！

灑尚可可粉的苦甜滋味，帶有醇厚的咖啡香！

鮮奶油增添純濃滑順口感，還滿搭配.

讓人一口接著一口，無法停下.

鮮奶油給上一大球，吃起來不甜膩很輕盈，奶味濃厚.

搭配較有厚度的鬆餅香.

還有咖啡香氣，融合得恰到好處.

炙燒豬鬆餅（僅供內用）

選用低脂起士鬆餅、招牌梅花豬肉、生菜、太陽蛋或炒蛋來做料理.

想吃個鹹食鬆餅也沒問題，而且份量十足，完全就是早午餐盤！

鬆餅上頭附蓋低脂起士，增添奶香，結合鬆餅香很迷人.

這盤搭配太陽蛋，趁熱切開蛋夜流淌，可以鬆餅沾著吃！

多了蛋香味道，還有濕潤口感，感覺有夠營養的餐盤.

不愛吃太陽蛋的，也可以選擇炒蛋，真是彈性！

炙燒豬肉有洋蔥一起拌炒，輕脆爽甜的洋蔥香.

還有醬香濃郁，炒得味道濃郁很是開胃.

豬肉入味，肉質軟嫩，厚度適中，帶一點嚼勁.

放上鬆餅一起入口，有點像是小漢堡概念.

整盤飽足感十足.

一旁生菜水果沙拉，生菜水潤清脆.

蘋果很甜，小番茄多汁酸香，增添清爽風味.

玫瑰布朗尼軟餅乾

選用天然玫瑰純露、法芙娜可可、紫羅蘭麵粉製做而成.

優雅擺盤衝滿玫瑰浪漫情懷！

女孩們下午茶真是唯美悠閒.

切成四塊玫瑰布朗尼軟餅乾.

中間及頂層都有鮮奶油，點綴玫瑰花瓣.

帶有濃郁清香的玫瑰香氣.

布朗尼餅乾柔軟Ｑ度，咀嚼間玫瑰香四溢.

口中淡雅花香，微苦甜可可香，真是絕對.

看得出來玫瑰布朗尼餅乾帶有一點厚度.

入口柔軟的彈性越嚼著更顯得玫瑰花香.

搭配鮮奶油一點也不油膩.

輕盈爽口多了一種層次風味.

美式咖啡（熱）

搭配甜食鬆餅來杯熱咖啡.

舒緩口中的甜膩，咖啡韻味清雅微苦.

喝起來很順口.

蜂蜜檸檬蝶豆花

整杯甜度來自蜂蜜，相當自然舒爽.

結合蝶豆花的漸層美感，有夠美的！

還有檸檬片，增添酸香滋味.

攪拌均勻，大口一喝，沁涼暢快.

在民俗文物館附近，很喜歡餐廳空間優雅舒服.

全日營業，寧靜氛圍，隨時想吃鬆餅都能前往.

而且部份座位提供插座，更適合窩個午後時光.

鬆餅份量足夠，配上飲品或咖啡，也能飽足呢！

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