▲ 吃到美味的食物最幸福了，集英會牛肉麵館 香濃醇郁的牛肉麵，是我目前吃過最好吃的牛肉麵。

▲宮廷麻辣牛肉麵 -牛肉加量

▲牛肉麵控的我，今天這碗 宮廷麻辣牛肉麵 ，特別加點100元牛肉，整個畫面太讓人驚豔了呀。

▲宮廷麻辣牛肉麵的牛腱滷得很香濃入味，軟嫩帶Q多汁超好吃，讓人稱讚不己。

▲湯頭濃郁，卻不會重鹹，喝完湯後，也不會有口渴的感覺，但會讓人欲罷不能；如果饕客們不習慣喝這麼濃，可請老闆加水稀釋。

▲宮廷麻辣牛肉麵，讓牛肉控大大的滿足， 家常寬麵條，Q彈有勁道，吸滿鮮、香、麻、辣濃厚的牛肉湯底，特別有口感，可以說是我吃過最好吃的牛肉麵了。

▲這種大口吃肉，大口吃湯麵的儀式感，太過癮了。

▲梅釀番茄牛肉麵

▲視覺享受的擺盤，牛肉湯香郁撲鼻而來，中藥口味的湯頭已經是超級濃郁的了，主廚再加上陳釀紫蘇梅、新鮮蕃茄，番茄自然水果酸甜味度，搭配陳釀紫蘇梅的獨特香氣，形成一種特別韻味，湯頭超濃卻不會鹹。

▲超有誠意半筋半肉的牛肉，厚度讓人滿意​，牛肉滷得香郁可口，肉質鮮嫩度也是滿分。

▲吃到Q彈美味的麵條，當下就忍不住向老闆請教，原來店家以每天新進麵條的品質，很有耐心的試煮，讓它的拉力測試，到最佳口感的烹飪時間，當天都以這次的既定時間煮麵，難怪會那麼Q彈好吃，職人的精神就在這裡發揮出來，超專業的。

▲滿足在大口吃牛肉麵的時刻，店家的牛肉湯頭是無懈可擊的濃郁，讓人一點都不浪費，整碗啃完，感到超幸福，讓人心想減肥是明天的事。

▲小菜：燙青菜

▲與眾不同，很特別口味的燙青菜，是店家用牛肉汁手作的淋醬，讓青菜吃起來，清脆中香濃順口，好吃。

▲小菜：涼拌牛蒡絲，灑上黑芝麻的，清脆鹹甜，沁涼入口開胃。

▲小菜用盒裝，加了透明蓋子呈來，用心兼顧衛生的食安

▲小菜：黃金泡菜：微辣酸甜、清脆爽口，店家的每樣小菜都很用心。

▲吃牛肉麵有免費的冰淇淋，在這炎炎夏日，是清涼無限。

▲吃牛肉麵也有飲料無限暢飲，只能說店家太有誠意了。

▲小細節大用心，是美味​牛肉麵的魔鬼細節​，牛肉麵控有福了，在桃園中原商圈的集英會牛肉麵館-中原店，店家的牛肉湯頭超濃郁，牛肉又大塊，又​附無限暢飲的飲料及冰淇淋自助吧，好吃又超值，這份量上的價格​很是佛心。

▲「MENU」菜單是簡單明瞭，專業的牛肉麵價位，CP值超高，店家採用澳洲牛肉，有為客人食安把關。

▲簡潔大方的桌椅上，都用掃碼點餐，迅速又環保。

▲自助飲料區，多種飲料無限量暢飲。

▲店裡免費享受的冰淇淋，是日本原裝進口的meiji明治冰淇淋，有四種口味，友人稱讚巧克力口味超級好吃，我喜歡紅豆口味，每口吃到綿密的紅豆，料多冰涼爽快。

▲明亮潔淨的店裡，輕音樂環繞，用餐環境很舒適，下午二點了，翻桌率還很高。👍🏻

▲大推集英會牛肉麵館 超濃郁的牛肉麵系列。

▲集英會牛肉麵館-中原店，金黃燈光溫馨迎賓。

▲集英會牛肉麵館-中原店，位在桃園中壢區中原大學旁的中原夜市裡。

▲吃到美味的料理，是最幸福了；集英會牛肉麵館-中原店在中原商圈新美食，是家專業的牛肉麵美食餐廳，主廚以每個魔鬼細節，充分的發揮到極致，造就充滿職人精神好吃的牛肉麵，是來到中原商圈不可錯過的美食，推薦給有來中壢中原商圈的饕客們。

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『集英會牛肉麵館-中原店』

地 址：桃園市中壢區三和一街27號

電 話： 0900 347 347

營業時間：11:00~21:30

粉絲團： 集英會牛肉麵館

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。