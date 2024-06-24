初美涮涮鍋，台中頂級火鍋推薦。台中知名甜點店 1%bakery 創立的涮涮鍋新品牌，初美涮涮鍋以高檔食材為特色的雙主食套餐模式，有頂級和牛、活體海鮮、當令食蔬搭配與日本職人研發的2款天然火鍋湯頭，品嚐食物的原始美好。飯後提供 1%bakery 的特色甜點，以及結合現榨蘋果汁的外帶手搖飲，不只好喝、還很方便讓人直接外帶慢慢享受，真的是超貼心！

初美涮涮鍋

初美涮涮鍋 位置與停車

初美涮涮鍋位於台中市西區向上路一段靠近東興路口，無特約停車場。向上路上為累進費率停車格，東興路上為差別費率停車格，附近也有多個收費停車場，這天妮妮布魯來的時候周邊都已停滿，所以我們是停到靠近大忠街全聯對面的嘟嘟房立體停車場(1小時20元)，走路大約5分鐘可到。

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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初美涮涮鍋 用餐環境

低調奢華的紅灰色調搭配日式質感木作，整體空間相當開闊

座位有2、4、6人為主，桌面寬大、方便擺放不擁擠、桌距之間也很舒適

側邊也有類似半包廂的6人坐空間

牆上幾何畫作與吊燈呈現簡單純樸的日式美感

提供的兒童坐椅和兒童餐具也頗為精緻

初美涮涮鍋 菜單與優惠

每人低消為一份套餐，包含有開胃菜、前菜、湯底、主餐、副餐、甜點和飲料。特色是雙主食套餐：極上雙旨肉盛合(有2種肉量達220g)、極奢海饗盛合 (海鮮盤+1種肉)，如果食量較小的也可以選初美旨肉逸品套餐(只有1種肉180g)、初海極上盛合(海鮮盤)，整體套餐價位落在1180~2280元之間。➤請看完整菜單

初美涮涮鍋不定時推出優惠活動，目前有打卡禮：東石寸蛤 11 顆（食記具有時效性，價格、優惠、營業時間請以官方公告為主）

東石寸蛤，每顆都有超過10元硬幣大小，蛤蠣肉飽滿鮮甜

初美涮涮鍋 餐點介紹

隨桌提供蔥花、特製辣椒、沙茶醬、胡麻醬、清新香氣的柚子醬油，其中妮妮特別喜歡辣椒醬，辣感十足之外還很有香氣，迷人的香辣感拌飯沾肉都讓人很過癮。

開胃菜－魚介茶碗蒸

光滑細緻的茶碗蒸上面以鮭魚卵和蟹肉點綴，而藏在底部還有干貝，就如同初美涮涮鍋的環境低調而奢華啊！

前菜有３款可選擇：極鮮日本生蠔、鹽燒島嶼海魚、瑪格莉特羅馬披薩

前菜－鹽燒島嶼海魚

鹽燒西施魚本身就帶點鹹度，妮妮布魯是覺得直接單吃就很棒，能品嚐同時具備扎實感與細緻度的魚肉，偶爾沾點昆布海鹽或金桔又是不同風味

前菜－瑪格莉特羅馬披薩

妮妮相當喜歡這羅馬披薩的厚麵皮咀嚼感，有點彈性與麵筋力度，透過淋上些許橄欖油的芝麻葉增添了整體咀嚼時的水份。

前菜－極鮮日本生蠔(需加購$66 升級)

非常新鮮的日本生蠔藉著冰鎮的涼度擠上鮮酸金桔汁，推薦你一大口吃，讓清新果香混著海洋牛奶一同爆擊口腔，大口滿足

菜盤－鮮採時蔬

以當令季節食材為主，這次吃到的白龍王水果玉米、栗子地瓜、東昇南瓜都特別香甜好吃

副餐－有米飯、烏龍麵、冬粉(擇一)，或是溫泉和牛滷肉飯(加購$79 升級)

溫泉和牛滷肉飯，以和牛肉滷製的肉燥油脂也是相當豐富，醬香濃郁不乾柴，搭配一顆飽滿的半熟溫泉蛋

劃破半熟溫泉蛋將金黃蛋液拌著米飯與和牛肉燥一起吃，香氣味道更加濃郁

白飯的部分也滿大碗的，如果你有點海鮮套餐的話，最後還會另外再提供半碗飯量煮雜炊，可說是非常飽足！

湯底部分，初美涮涮鍋特別與有著日本柴魚之鄉產地靜岡縣燒津市的高湯職人共同開發，有日高昆布、燒津柴魚2種湯底

日高昆布：風味清爽，適合海鮮類主食，而且煮完海鮮與菜盤後用來煮雜炊的味道也是剛剛好不複雜～

燒津柴魚：風味較為濃郁突出，適合涮完肉片不需沾醬，直接品嘗高級肉品的原始美味

極上雙旨肉盛合

可以選擇2款肉品，總肉量達220g，適合愛吃肉肉的人

日本A5和牛肋眼（附生蛋液）

光是看這緊密細緻的油脂紋路，就能感覺到待會入口時的滑嫩度一定非常滿意～

滾燙的高湯中涮個幾下大約半熟就可準備享用，透光的和牛油脂閃閃誘人啊！

除了享受原味的柔軟甜美之外，也可以搭配生蛋液更添滑溜感，再來點蔥花、特製辣椒，一大片塞入口中真的是極奢享受！

西班牙伊比利梅花豬

吃橡果長大的伊比利豬，油花鮮甜不腥羶，柔軟的好吃程度其實不輸一般牛肉

極上墨魚花枝漿(套餐加購)

重達120g的墨魚花枝漿，份量十足! 而且推薦你套餐加購，比單點省了40元喔~很划算呢!

以墨魚漿為基底，黑嚕嚕一團的外觀看不出所以然，但裡面隱藏的花枝量超級豐盛，而且本身就帶有海鮮鹹味，煮好後不需額外沾醬就很夠味，而且還能吃到海鮮的甜，用料實在、相當好吃。

初海極上盛合

食量不大的人可以點純海鮮盤的＂初海極上盛合＂，包含有日本生食級干貝、東北角透抽、島嶼海魚、東石寸蛤、台灣白蝦

白灣白蝦不只是開背去腸泥，還幫你都先去好殼了～相當方便食用

時令海鮮

活體海鮮部分有極鮮帝王蟹、加拿大波士頓龍蝦、西澳水姑娘龍蝦等生猛海鮮可選擇，但建議最好提前三天致電預訂保留

平常吃活體海鮮類都是時價，而初美涮涮鍋在價格介紹上可算是相當透明清楚，波士頓龍蝦和水姑娘的重量大多挑選落在400~500g左右的大小，肉質較為鮮嫩。而價格上，波士頓龍蝦一隻大約800~1100元、水姑娘大約落在1300~1600元

店員會先讓你看過你點餐的活體海鮮，並且現場秤重報價

處理過後的波士頓龍蝦，將蝦身取出切段、蝦腳關節剪開，方便讓客人自己涮煮食用，而另外還取出了深綠色蝦卵與淺綠色蝦膏，可以自己涮湯，但更建議你留著最後給主廚煮雜炊，讓米粥更加鮮美濃郁~

妮妮非常滿意這處理過的蝦身，塊狀大小非常適合涮涮鍋，不用煮太久就能熟成，這樣才能吃到蝦肉的彈與甜，非常棒！

店員也會介紹各種海鮮適合的涮煮時間，妮妮布魯喜歡用日高昆布湯底涮煮，保留海鮮風味，而且煮完所有海鮮之後的湯頭來做雜炊，米粥味道也能單純而鮮美

初美涮涮鍋的雜炊不是桌邊服務的，因為設備不適合現場煮，所以是拿到廚房料理，而且想煮雜炊時也不需把鍋中食材撈光光，留下的蔬菜、海鮮會加入米飯、蛋液一同熬煮，最後再灑上蔥花與海苔絲上桌！

妮妮布魯的蝦膏與蝦卵就是留著煮雜炊，深綠的蝦卵煮熟後變得相當艷紅，和蝦膏一起吃真的是超濃郁海味～太邪惡誘人了！

飲品與甜點

提供1%bakery招牌甜點與外帶手搖飲杯也是初美涮涮鍋的一大特色，而且妮妮布魯都非常滿意這樣的作法~如果喝不完還能直接帶走慢慢喝

1%bakery是台中知名甜點店，在公益路、黎明路皆有門市，以乳酪蛋糕、生乳捲、下午茶甜點為招牌，也有彌月試吃的活動。這次提供給初美涮涮鍋的品項有黃澄澄檸檬塔、琥珀焦糖布丁可選擇，不定時更換甜點口味。

黃澄澄檸檬塔，像玫瑰花朵般的檸檬擠花清新酸香，裡面還隱藏著白色香草卡士達，整體趁著冰涼時吃像雪糕口感，放常溫一點則像慕斯，個人是偏愛不要放到太常溫，要有點微涼的時候檸檬酸度與入口滑順度剛剛好~

琥珀焦糖布丁，用了非常大量又實在的香草籽，蛋香濃郁而不腥羶，焦糖甜度與香草風味相當均衡，是大人小孩都會喜歡的一款布丁。

飲品部分皆用外帶飲料杯裝，很特別的是蘋果系列的，是選用新鮮青、紅蘋果各一顆，不需去皮直接鮮榨，蘋果汁天然香甜好好喝~我們選了完熟蘋果紅茶(微糖微冰)、鮮榨紅蘋樂多(無糖少冰)，兩款都非常好喝，好喝到讓人還想額外再單點~如果喜歡多多風味的人，非常推薦你點鮮榨紅蘋樂多，是加整罐的正牌多多喔~

整體感想：

初美涮涮鍋走的是頂級火鍋路線，不論是蔬菜、肉品、海鮮挑選都相當高品質，飯後甜點與手搖飲也是讓人相當喜歡，雖然走的是高單價路線，但品質、精緻度、飽足感都有達到，非常適合喜歡重視食物原味、講求精緻的老饕們~

初美涮涮鍋 店家資訊

➤官方粉絲頁

➤完整菜單

地址：台中市西區向上路一段465號

電話：04-2475 7775

營業時間：17:00~00:00，每週二公休

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