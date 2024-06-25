我又在全家FamilyMart的APP的全家行動購(原為「全+1」)買沒吃過的雞胸肉啦

本篇介紹 元進莊【喫雞】 二種口味：海鹽嫩雞胸、慕尼黑煙燻風味嫩雞胸

歡迎參考同系列

→ 元進莊【喫雞】柚香檸檬/香蒜洋蔥/川味椒麻/經典鹽味嫩雞胸

→ 元進莊【喫雞】桃木燻雞胸

商品名稱：元進莊【喫雞】經典海鹽嫩雞胸

營養資訊：※過敏原：豆、蛋、奶、麩質、芹菜；116.2 kcal/ 100 g

產地/製造商：台灣雲林縣/元進裝企業股份有限公司

購買店家：全家便利商店(全家行動購)

▲元進莊【喫雞】經典海鹽嫩雞胸 成分與營養資訊

主成分雞胸肉，還有肉品浸漬粉(分離大豆蛋白、鹽、蔗糖、酵母抽出物、...)、海鹽、調味粉、......等

▲元進莊【喫雞】經典海鹽嫩雞胸

雞胸肉都有壓過，整片厚度蠻一致，約1-1.5 cm， 比較無不同厚度而有明顯口感差異

雞胸表面濕滑，肉質扎實、有一點點脆，不水嫩但也不到乾澀

有雞肉(和大豆蛋白或酵母抽取物?)香氣，並且在舌根處的舌面浮現鹹韻

雖然不是死鹹，但鹹味很明顯

商品名稱：元進莊【喫雞】慕尼黑煙燻風味嫩雞胸

營養資訊：※過敏原：豆、蛋、麩質、芹菜；108.5 kcal/ 100 g

產地/製造商：台灣雲林縣/元進裝企業股份有限公司

購買店家：全家便利商店(全家行動購)

▲元進莊【喫雞】慕尼黑煙燻風味 成分與營養資訊

主成分為雞胸肉，還有慕尼黑風味醃漬料(鹽、糖、紅椒、迷迭香....)、蒜、結著劑、香料......等

▲元進莊【喫雞】慕尼黑煙燻風味

跟經典海鹽嫩雞胸肉一樣，都是壓過、厚度比較均一

雞胸表面也是光滑，表面橘紅色的調味只有在表面上色；肉質扎實、略乾澀

口味就是紅椒、蒜粉和羅勒、迷迭香等多種香草與辛香料的調味與淡淡燻香，但也偏鹹

▲這次買的元進莊【喫雞】系列的(左)經典海鹽風味和(右)慕尼黑煙燻風味

調味不錯，但都偏乾、鹹

同時期在全家行動購上的同系列還有【喫雞】蔗香煙薰嫩雞胸

純粹是當時無門檻免運時忘記買...

喜歡 即食雞胸肉 嗎?歡迎參考

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