奈奈！今天要來跟大家分享一間

最近新發現的可愛冰店，

位於士林夜市的

巷弄冰菓室-小路のかき氷屋

巷弄冰菓室

📍台北市士林區安平街5巷4號（士林夜市）

🚝 捷運劍潭站1號出口 / 走路7分鐘

⏱️營業時間：15:00-23:00

巷弄冰菓室-小路のかき氷屋這間店位於一個很隱密的小巷子裡，

真的很隱密環境真的超級可愛又舒服。

逛完夜市之後，這裡絕對是一個超級適合休息的地方。

這裡的環境真的很棒，巷弄冰菓室-小路のかき氷屋店內的裝潢充滿了日式風格，讓人一進來就覺得很放鬆。

桌椅的擺設也很講究，每個角落都能拍出美美的照片，真的是個很適合打卡的好地方。

巷弄冰菓室-小路のかき氷屋 店內有好多的可愛小物可以一起自己拿取拍照使用

巷弄冰菓室-小路のかき氷屋的菜單。翻閱了他們的菜單之後，我發現這間店提供的不僅僅是甜品和冰品，選擇真的超級多樣！

巷弄冰菓室-小路のかき氷屋日本直送的烤糰子這邊也吃得到喔

巷弄冰菓室-小路のかき氷屋每一種冰品看起來都好想吃，可惜只有一個胃

首先，除了招牌的冰品之外，巷弄冰菓室-小路のかき氷屋還有各式各樣的點心哦！

比如說氣泡飲咖啡茶類 鮮奶、阪神布丁，還有各式的特色冰品真的是每一樣都讓人口水直流。

除了點心，這裡也有很多飲品選擇。你可以點一杯氣泡飲，感受一下那清爽的氣泡感，

或者來一杯濃郁的咖啡，享受那一份醇厚的香氣。不管是甜點還是飲品，巷弄冰菓室都能滿足你的需求。

巷弄冰菓室-小路のかき氷屋阪神布丁的口感真的是一絕！首先，它的質地非常細膩滑順，入口即化，讓人忍不住一口接一口。

布丁的甜度恰到好處，不會過於甜膩，反而帶著一股淡淡的香味，讓人覺得非常清爽。

布丁最特別的地方在於它的濃郁奶香味。每一口都充滿了濃濃的牛奶香氣，再加上布丁表面那層微微焦糖的脆皮，口感層次豐富

一口咬下去，先是脆脆的焦糖，再來是滑滑的布丁，最後是濃郁的奶香，真的超級滿足！

巷弄經典草莓奶昔口感有點像冰沙～濃濃的草莓味

奶昔的質地非常濃稠順滑，每一口都充滿了濃濃的奶香和草莓的鮮甜。

草莓的果肉顆粒在口中迸發出自然的甜味和微微的酸味，搭配奶香，真的超級搭。

草莓奶昔不僅口感棒，顏值也很高。那鮮紅的草莓和純白的奶昔相互融合，形成了一種夢幻的粉紅色，看起來就讓人心情超好。

蘇打日式冰淇淋氣泡飲這款飲品的外觀也非常吸引人。基底是清涼的蘇打水，

入口非常清爽，再加上日式冰淇淋的濃郁奶香，

兩者搭配在一起，形成了一種奇妙的口感對比。

你可以一邊感受到蘇打水的清涼氣泡，一邊享受冰淇淋的濃郁香甜，真的是超級過癮。

透明的玻璃杯裡，晶瑩剔透的蘇打水包裹著一球球冰淇淋，氣泡不停地冒出來，看起來就讓人心情大好。

而且上面還會點綴一些小配料， 櫻桃 ，真的是拍照打卡的絕佳選擇。拍起來好美

「三色糰子」。這可是日本非常具有代表性的點心哦！這邊也可以吃得到

三色糰子有三種不同的顏色，而這些顏色在日本文化中分別代表不同的季節：櫻花色代表春天、白色象徵冬天，而綠色則代表夏天。

這些糰子其實是用麻糬做成的，口感軟糯，但是本身味道比較淡。可是，店家在糰子上撒了豆粉和淋上煉乳，這樣一來，糰子就多了很多香氣和甜味，真的超級好吃！

另外，這些糰子在上桌之前還會稍微烤一下，所以吃起來會有一點點的烤香味。咬一口下去，糰子的鬆軟口感加上煉乳的甜蜜，真的是讓人一吃就停不下來。

如果你來到巷弄冰菓室-小路のかき氷屋，一定要試試這個三色糰子，絕對會讓你愛上它的。

這份甜點不僅外觀漂亮，味道也非常棒，是一個絕對不能錯過的美味哦！快來享受這份充滿日本風味的甜點吧！

最後就是巷弄冰菓室-小路のかき氷屋冰品啦！他們家的冰品不僅外觀超級漂亮，味道也很棒。每一份冰品都像是一件藝術品一樣，讓人捨不得吃。

特別推薦巷弄冰菓室-小路のかき氷屋的芒果，濃濃的芒果加上可愛的巧克力小花，加上特殊口感的脆餅真的超級好吃。

每一口都能吃到新鮮的水果，超級清爽。店員說他們很多的果醬都是自己做的！

這間店我覺得特別適合情侶來約會，兩個人一起吃冰、拍照聊天，真的很浪漫。

逛完夜市後來這裡歇歇腳，吃個冰，再完美不過了。

如果你有機會來到這士林夜市附近，一定要來「巷弄冰菓室」試試看。真的很推薦給大家哦！

巷弄冰菓室-小路のかき氷屋巷弄冰菓室

📍台北市士林區安平街5巷4號

🚝 捷運劍潭站1號出口 / 走路7分鐘

⏱️營業時間：15:00-23:00