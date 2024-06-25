最近中壢燃起了一顆美食新星！

你一定要去試試拾青春歐風饗樂健康料理啊！這家剛開幕沒多久，已經引起熱烈討論了。

主打健康取向的歐風料理，每一道菜都用心烹調，保留食材的原汁原味，吃得健康又好味！而且這裡的用餐環境超有文青感，絕對是約會聚餐的首選！

拾青春歐風饗樂健康料理 ｜交通方式＆停車資訊

🚗 交通方式： 拾青春歐風饗樂健康料理位於中壢市區，交通相當方便。您可以搭乘大眾運輸工具，最近的捷運站是老街溪站， 步行即可抵達。

如果是自行開車，也有附近的停車場供您使用。

🅿️ 停車資訊： 店家附近有兩個收費停車場。停車場收費方式多為計時收費，請在停車前確認相關資訊，以便您有個順利的用餐體驗。

拾青春歐風饗樂健康料理 ｜交通方式＆停車資訊

🚗 交通方式： 拾青春歐風饗樂健康料理位於中壢市區，交通相當方便。您可以搭乘大眾運輸工具，最近的捷運站是○○站，再轉乘公車或步行即可抵達。如果是自行開車，也有附近的停車場供您使用。

🅿️ 停車資訊： 店家附近提供多個停車場，其中包括○○停車場和○○停車場。停車場收費方式多為計時收費，請在停車前確認相關資訊，以便您有個順利的用餐體驗。

拾青春歐風饗樂健康料理 ｜用餐環境

🌿 用餐環境： 一踏入拾青春，彷彿走進了歐洲小鎮般的浪漫氛圍。店內裝潢以清新的綠植點綴，搭配輕快的音樂，讓整個用餐環境充滿愉悅感。

浪漫約會推薦： 在拾青春這裡，歐風健康料理簡直是浪漫約會的不二之選！

每張桌椅都被巧妙地設計，打造出質感十足的文青氛圍，是個舒適而又放鬆的用餐空間，非常適合與摯友或心愛的人共度美好時光。

他們的菜單豐富多樣，無論是主餐、甜點還是飲料都一應俱全。如果你想讓約會更加特別，

強烈建議直接選擇雙人套餐，一次滿足湯、甜點和飲料的需求，不僅划算又不用煩惱點太多。

而且，價位其實也非常親民，讓浪漫的晚餐變得更加美好。別擔心一個人來，這裡也很適合單身貴族，而且點餐還可以用手機掃碼，方便又時尚。

拾青春歐風饗樂健康料理店內也有提供包場活動 很適合一家人包場一起用餐 寶寶性別趴也很適合

📖 菜單特色： 拾青春的菜單融合了歐風料理的精髓，以新鮮的當地食材為主打，每一道菜都精心設計，充滿創意。從前菜到主菜，以及精緻的甜點，多元化的選擇能滿足不同口味的顧客。此外，菜單上也標註了每道菜的營養成分，貼心地讓顧客更了解所享用的美食。

寒冷的天氣裡，最適合的應該就是來一碗桌邊服務的現沖熱湯了！

套餐裡面含有一碗現沖熱湯，店員也會詳細的介紹湯品

湯頭清爽，而玄米的脆脆口感則為這碗湯帶來了獨特的風味，下面的蒸蛋讓整體更加有層次。

喝下這碗湯，清新的味道讓人心情愉悅 這不僅是一碗湯，更像是一場暖心的味覺之旅。

🍽 推薦料理：招牌溫泉蛋鮮蔬

這道招牌溫泉蛋鮮蔬，絕對是一場極致的味蕾饗宴。

首先，蛋白層包裹著蛋黃的豐潤滑順，一入口即化，柔軟感在口中舒展開來。而蛋黃則在咀嚼中釋放出濃郁的濕潤滋味，彷彿是陽光灑在清新的草地上，溫暖又清爽。這款料理如同一幅畫，展現了食材的精緻與料理的巧思，讓人彷彿置身於自然的美好之中。每一口都是對青春的呼喚，帶來愉悅的味蕾享受。这道料理絕對能夠滿足挑剔的美食家，為你的用餐體驗增添亮麗的色彩。

🍽 拾青春歐風饗樂健康料理｜推薦料理：油封蒜香東港鮪魚腹肉

這份油封蒜香東港鮪魚腹肉，給人的第一印象就是一場極致的口感盛宴。首先，油封的巧妙處理使得鮪魚腹肉保持了豐富的水分，質地豐腴嫩滑，帶著微微的油花，令人在每一口中都感受到肉質的飽滿與鮮嫩。

而蒜香的加入則為整體帶來了深邃的風味。蒜香並非過於嚴重，而是以微妙的程度點綴在口中，讓每一片鮪魚都充分沐浴在蒜香的馥郁之中，既增添了層次感，又不喧賓奪主。這樣的搭配，讓口感在咀嚼間達到了極致的平衡。這款料理不僅令人驚艷於其精緻的製作工藝，更讓人感受到歐風饗樂的美好滋味，是品味健康料理的不二之選。

🍽 番茄馬薩拉焗高麗菜高麗菜經過焗烤處理後，質地變得柔軟，外層微微焦香，內裡保持了爽脆的口感。 這種獨特的結合使得每一口都帶有層次分明的飽滿口感，讓人在咀嚼時感受到食材的豐富。 而番茄馬薩拉的醬汁，則為這道菜品帶來了豐富的風味。酸酸甜甜的馬薩拉醬與番茄的自然甜味融合在一起，營造出濃郁且爽口的口感。這種醬汁不僅為高麗菜增色不少，更為整道菜品提供了一層香氣撩人的外衣。 番茄馬薩拉焗高麗菜的口感是豐富多層次的。從酥脆焗烤的外層到爽口的高麗菜，再到香濃的番茄馬薩拉醬，每一個元素都相互輝映，營造出一場美味的口感饗宴。這道菜品不僅滿足了視覺的享受，更是味蕾的一場豐盛之旅，是品味獨特料理的極致選擇。

這裡的韓式美國板腱牛排實在令人驚艷，料理師傅的手藝非常厲害

板腱牛排的熟度掌握得恰到好處，質地柔嫩，色澤誘人。

搭配豐富的蔬食和韓式泡菜，不僅提升了整體的營養價值，更讓味蕾享受到不同層次的滋味。

盤中的韓式醬汁更是料理的亮點，為整體提供了濃郁的風味。

鴨油白玉馬鈴薯 最讓我驚豔的是這個小小的馬鈴薯推薦給喜歡馬鈴薯的你一定要點來嚐嚐

白玉馬鈴薯經過巧妙的處理，質地細緻綿滑，入口即化，仿佛融化在口中的感覺令人陶醉。

這種特殊的質感使得馬鈴薯帶有濃郁的奶油香氣，彷彿在品嚐一口奢華的美味。

而鴨油的加入則為這道料理注入了濃郁的香氣和層次感。鴨油的滋味與馬鈴薯的綿滑完美結合，帶來一種豐富而不油膩的口感。這樣的搭配，使得每一口都充滿著深厚的風味，讓人不禁為之驚艷。

最後甜點選擇法國頂級70%法芙娜調溫黑巧克力

以法國頂級70%法芙娜調溫黑巧克力，搭配西方最奢華的白蘭地，那酒體綻放著熱帶果物的蜜甜。花香漸次暈染，融合出入口即化、細膩滑順超高水準的品質與口味。

拾青春 店裡也有販售 咖啡豆，小農蜂蜜 跟巧克力

對於注重健康飲食的我而言，拾青春歐風饗樂健康料理絕對是一個不可多得的好選擇。

這裡的餐點不僅運用了我們日常所見的食材，更是在選擇和搭配上下足了功夫。

每一口都是對食材真實魅力的展現，而最驚喜的是，吃完後一點也不覺得沉重，完全符合健康輕食的理念。

氛圍舒適，真的是推薦給所有追求美味與健康的朋友們

店家/景點資訊

🏠 店家資訊：拾青春Legumes



詳細地址：桃園市中壢區中央西路二段34號(A22老街溪站走路5分鐘)

訂位專線：03-4917070

營業時間：11:30-20:30(固定周一公休)



營業時間： 地中海飲食｜寵物友善｜排餐 蔬菜🥗為焦點的無國界料理🇺🇳

打造輕盈卻豐富的美味享受🥂 🐶🐱100%超級#寵物友善

毛寶貝們可坐椅子與您一起饗樂💕

固定週一公休 週二～週日 11:30-20:30

🌐 官方網站： 拾青春歐風饗樂官網

🔗點擊下方連結查看最新菜單🔗

本文皆為本人親自試用過後的體驗心得僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，

不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。