老實說我沒吃過這麼大顆又餡料飽滿的包子！重點超平價~CP值超高！這家是位於水湳市場的「東興包子」，選用與鼎泰豐同等級的麵粉，他們家在網路上評價很夯~夯的程度甚至是晚來可能就吃不到！

位於水湳市場偏外圍的中清西二街，遠遠就能看到斗大的招牌，也能看到顯眼的布條「本店使用鼎泰豐御用粉心麵粉」

蒸籠裡各種口味標示的很清楚~口味超多！竟然有20多種！會選擇障礙耶！

想要買常溫的也有一包5入的包裝，看看這手捧的比例尺，每個包子、饅頭個頭都超大！！！

東興包子-水湳店菜單（依現場為主）

東興包子有好多不常見的口味ex.巧克力岩融包、韓式泡菜肉包、剝皮辣椒包等等，很特別又很好吃！如果不能來現場購買的朋友，也可以使用他們宅配訂購的服務~

買十送一的優惠真的很不錯！可以買回家放冷凍，再蒸過就很美味了！

東興包子對於麵皮非常講究，採用與鼎泰豐同等級的麵粉，吃起來真的比較Q彈~而且也保有濕潤度~不會乾硬！

▼古早味鮮肉包$25

肉包尺寸真的都很大！！！比我掌心還大很多，肉餡飽滿又多汁，肥瘦比例掌握得剛好，調味也調得剛好~不愧是熱銷品！

▼剝皮辣椒肉包$30

肉餡依舊飽滿，而且還有一塊塊剝皮辣椒增添風味，吃起來辣度大概小辣，是很舒服的辣！

▼酸菜包$30

裡頭包滿酸菜搭配肉絲~鹹香夠味！酸菜控必須來試試！

▼韓式泡菜肉包$30

微辣的韓式泡菜搭配多汁的肉餡，越吃越涮嘴！

▼奶皇流沙包$25

很滑順的內餡~可能是我吃過最好吃的奶皇包！而且內餡超多的~裡頭包的是綠豆餡，甜度也調得剛好！

▼芋泥包$25

芋泥控不能錯過吧~滑順又綿密的芋泥餡，麵皮本身也帶有芋泥絲，帶有天然的芋頭香氣！太豐富了吧！

▼巧克力岩融包$30

這個視覺很誇張，味道也很誇張！除了麵皮本身就有巧克力調味外，裡頭的巧克力醬一撥開就爆漿！原本以為會很甜膩，但甜度剛剛好~是大人小孩都會愛上的口味

▼芝麻包$25

餡料滿滿，宛如芝麻湯圓般爆漿感~

▼蜂蜜黑糖桂圓饅頭$22 / 蔥花饅頭$22

添加純蜂蜜以及整顆桂圓，除了麵皮帶有黑糖香氣，還多了蜂蜜與桂圓的香甜！

蔥花饅頭的蔥花佈滿整顆饅頭，每一口都能吃到鹹香的蔥花！

▼大甲芋頭饅頭$22

整顆饅頭的麵皮包裹著一塊塊的芋頭絲，用料有夠實在！越嚼越香！

▼高鈣起司捲$22

這款我好愛！螺旋形狀好吸睛~每一口都能吃到鹹香起司！

▼紅豆條$25

這款豆沙餡滿出來！香甜不膩口~忍不住一口接一口

▼無糖豆漿$20

現場也有販售豆漿，無糖豆漿豆味濃郁~很不錯！

整體來說，在我家附近的話，是我會是無限回訪的包子店！不只個頭大、份量紮實，各個內餡都好飽滿，而且包子最必須的麵皮~口感Q彈又濕潤不乾口，才能成就這一顆顆美味的東興包子！

【 東興包子-水湳店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/138gbvjb

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/dongxing_buns

▸ 店家LINE ｜ https://lin.ee/BCeAXKT

▸ 地址｜台中市西屯區中清西二街55號

▸ 電話｜0976851855

▸ 營業時間｜06:00-14:00。周一公休



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