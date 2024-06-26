一直都很喜歡「福叁鍋物」，這是他們搬家之後第一次來訪，座位區很寬敞。

少放幾張桌子把空間弄得比較舒適，照顧好客人之感。

搬家後的福叁，感覺變便宜一點點，取消了前菜。肉品跟海鮮還是都沒得挑剔。

附的手搖飲跟甜點還是很用心。

這點也是我比較在意的，甜點真的是這一餐的句點，好好收尾真的很重要!!

[中壢美食]福叁鍋物~肉質鮮美+新鮮海鮮，餐後甜點也很用心。29.Mar.+21.Apr 2024

福叁鍋物鍋底篇

除了原本附的高湯之外

福叁鍋物的湯底是要加價的，不過我覺得蠻值得的!!

椒鹽豬肚老火湯 ，喝起來真的暖胃，也可以吃到一絲一絲的豬肚。

而這次Rong妹點的 壽喜燒 (附蛋)，表現也很不俗，壽喜燒把肉品襯托得更加甜美，下次我也想點。

每次都要點的 手炒麻辣鍋 ，也是很好吃，偏醇厚香辣，不會太麻太辣，能細細品嘗肉品的鮮味。

福叁鍋物主餐篇

懶得想直接點三人餐~~ 安格斯極黑牛三人餐

有6種肉品，豬肉牛肉都有。

套餐內的豬肉

極黑黑毛豚+純種盤克夏胸腹

聽起來就很厲害，吃起來也很讚，平時我不太愛吃豬肉的，都覺得很不賴。

海鮮還可以換成干貝

(不過雙人餐+99元可以換2顆，三人餐+198只能換3顆XD。吼~~很不划算ㄟ)

但是想說算了，都用點數換龍蝦了，這49.5元就不計較了。

……..分隔線。21.Apr.2024五人聚餐

這次也懶得想，直接二份雙人套餐

龍躍貳肆

這種套餐真的好適合，什麼都想吃一點的我

共有七種肉片!!

伊比利雪紋松阪，這個超好吃，簡直入口即化。

牛舌一直都是我最愛，出現在套餐也太讚啦!!

小海龍王

福叁除了肉品很讚之外

海鮮也是一大亮點

套餐裡有鱘龍魚片，北海道干貝，根島生態蝦，活體南非鮑魚

新鮮就是王道，都很好吃。

不得不說這次2024推出的這些雙人餐很澎湃ㄟ

因為我們是5個人，所以雙人餐X2再點一個套餐

紅寶石老饕肉(溫體牛)

這個真的要快速涮一下，不過可能我們涮太久了，所以沒吃出美感來。

福叁鍋物周邊篇

醬料區。

黑鹽

對肉類有畫龍點睛之妙

話說有次假日去，店內略忙了一點，吃到一半Rong妹突然說「黑鹽還沒送來ㄟ」

哇~~真的是很愛吃也很懂吃的小孩。

雖然沒有前菜，不過用餐前都會招待水果。

菜盤

也可以換成肉哦!!

都沒有火鍋料，全部都是新鮮蔬菜。

這是用菜盤換的肉

不賴ㄟ

而且分量也很多。

我們3個人吃，把一個菜盤換成肉，很適合肉肉控。

福叁鍋物附餐篇

關廟麵

不過我不是很愛細麵，所以就還好

套餐附的飲料

茶類還可以免費加珍珠

甜點居然有

叁奇朵 (就是Affogato)不只有香草冰淇淋，上面還有焦糖海鹽。

淋上濃郁的咖啡，真的解膩又滿足甜點胃

西米露 ，裡面料很多哦!!

豆花 ，黑糖底碎冰，很綿密好吃。

紅豆湯 (熱)+雪花糕，也有熱的。

福叁鍋物優惠篇

用 菜盤換肉片。

(有豬牛肉海鮮等選擇)

用 點數換的龍蝦

真的是活跳跳先送來給你看一下，再分解上桌。

福叁很佛的就是點數永久不會過期

這些點數其實都是疫情前吃的，放了這麼久還能換龍蝦，真的太有誠意啦!!

繼續用點數換的鮑魚，很新鮮Q彈好吃。

用 優惠券的蛤蜊(不定期堆出)

跟 生日禮的干貝

本來聽說生日禮是一整顆蛋糕，就已經很驚艷了。

這次服務人員很貼心的說也可以換成肉類或干貝

這也太讚啦!!

福叁鍋物環境篇

空間真的很舒服

位子少大家坐起來舒服，相對也比較容易客滿，就先訂位吧!!

洗手台很貼心的附上漱口水，牙線跟髮圈。

福叁鍋物MENU菜單參考(部分)

福叁鍋物

11:30~22:30

03 422 0087

桃園市中壢區中央西路二段222號

(以上資訊僅供參考，如有出入請以店內公告為主)

( 此篇文章可惜沒有人贊助)

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店家/景點資訊

店家名稱：福叄鍋物

所在地址：臺灣桃園市中壢區中央西路二段222號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-22:30

店家電話：03 422 0087 Google即時導航

交通資訊

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