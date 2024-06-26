台中早午餐推薦！太平美食早午餐！

周邊大樓住宅區，寧靜優雅用餐空間.

門口周邊很好停車，純白門面相當顯眼.

朝詩沐餉早午餐以中西合併餐點為特色.

西式吐司早午餐盤及中菜台味飯食都吃得到.

店家自製醬汁結合食材，吃得到用心與創意.

一早７點開始營業，可以吃到午餐時間１５點.

提供一餐抵二餐大份量，吃得超飽有夠滿足！

台中美食「朝詩沐餉早午餐」西式吐司中式飯食一次滿足.獨創青醬自製壽喜燒.麻婆豆腐超好吃

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朝詩沐餉早午餐│餐廳外觀

朝詩沐餉早午餐位在太平區立功路上.

周邊大樓住宅區，綠樹大道相當舒服.

門口可停汽車和機車，附近也很好停車.

一早就能吃得飽飽充滿活力！

看看餐廳名稱顏色有點可愛！

採用〝朝思暮想〞趣味諧音.

門口小黑板寫上店家餐食，還有擺放椅子可以休息.

朝詩沐餉早午餐│室內環境

入內右邊有窗邊長桌，還有跳跳虎陪著吃飯.

角落擺放一組沙發，好適合大家聚會好舒服.

再來，左邊則是擺放四人桌側邊沙發座.

也有二、四人桌位，以及窗邊吧檯座位.

整個室內有大面開窗，採光明亮有活力.

坐在窗邊望向窗外，整排綠樹讓用餐很放鬆愜意.

餐具、開水、調味醬料可自由取用.

很貼心的提供兒童餐具.

朝詩沐餉早午餐也是寵物友善餐廳！

這天用餐沒有看到貓貓店長們.

朝詩沐餉早午餐│菜單品項

爆漿布里歐吐司套餐、拼盤早午餐、炸物、甜點、飲料.

爆漿布里歐吐司套餐系列.

點了壽喜燒爆蛋雪花牛吐司套餐及台式鹹酥雞爆蛋吐司套餐.

很幸運的是遇到活動，爆漿布里歐吐司套餐系列有送水果盤哦！

台式鹹酥雞爆蛋吐司套餐

套餐組合包含特製小菜、薯條、紅茶（三選二，需其他飲料可加價更換）.

這次隱藏版活動是贈送水果盤！每次活動以現場為主.

深受推薦的台式鹹酥雞爆蛋吐司套餐.

爆蛋之外，上層青醬是店家自製，帶有淡淡九層塔香.

搭配蛋香非常完美，底層鹹酥雞好大塊，味道相當解膩不厚重.

底部還有生菜增添清爽感.

起士多了奶香滋味，整體風味濃郁不膩口.

層層堆疊爆蛋吐司系列，咬下去酥脆肉嫩好過癮.

選用布里歐吐司的軟綿帶厚又有彈性，整體餐點加分不少.

切開看看爆蛋和炸雞，份量十足，飽足感ＣＰ值高.

壽喜燒爆蛋雪花牛吐司套餐

店家自己熬煮壽喜燒醬，與雪花牛和洋蔥一起拌炒入味.

光是看著都讓人覺得飽足.

用料非常實在大方，一早吃得飽絕對沒問題.

吐司表面烤過微焦，保留吐司柔軟Ｑ度.

大口咬下帶著飽滿牛肉香及壽喜燒醬香.

味道豐富，肉量不少，還有洋蔥脆甜.

整體風味口感層次都讓人喜歡！

我真的喜歡這個爆蛋系列！當作午餐也超讚的啦！

薯條香脆綿軟好好吃，一根接著一根往嘴裡送.

隱藏版活動，水果盤，有葡萄和蘋果都很甜哦！

日式滑蛋牛肉丼飯套餐

套餐組合包含特製小菜、薯條、紅茶（三選二，需其他飲料可加價更換）.

特製小菜是黃金泡菜.

隱藏版活動，贈送醃蘿蔔小菜和水果盤.

雪花牛肉口感柔嫩，結合滑蛋香氣及洋蔥菇香.

店家特製的鹹香醬汁，味道爽口.

配上白飯很是開胃.

底層白飯份量真的是碗公等級.

米飯有Ｑ伴著醬汁一起入口，咀嚼間醬香滋味瀰漫開來.

牛肉份量也很足夠，配上牛肉香更是深得我心.

黃金泡菜，酸甜滋味，相當多汁，夏天吃很爽口.

餐後吃個薯條小小愉悅了心情.

特製麻婆皮蛋豆腐套餐

最有人氣的特製麻婆皮蛋豆腐套餐.

特製小菜是特調小黃瓜小菜.

一樣都是大碗公的中菜飯食，光看就讓人覺得好飽.

上面切塊皮蛋擺盤，皮蛋Ｑ軟又香.

配上麻婆豆腐意外地對味.

可調整成小辣，適合我們這不太吃辣的味蕾.

麻婆豆腐煮得濃郁偏重，香辣過癮，醬汁濃稠度剛剛好.

挖上一口白飯沾滿醬汁，非常下飯好吃！

豆腐煮得大塊不鬆散，帶辣又微麻醬汁，辣得滿嘴卻是吃得好開心！

夏天小菜都是偏清爽解膩，配上略重口味的麻婆豆腐.

增加青菜，這樣的組合也變得營養均衡.

拿鐵

咖啡香氣帶有乳香醇厚，圓潤冰涼好好喝.

鮮奶茶

增加鮮奶的醇濃度，茶香也順口.

太平早午餐美食，少見這樣特色的早午餐店.

有西式吐司和中菜飯類，可從早餐吃到午餐

而且開到下午三點，錯過用餐時間也能來吃.

餐點份量足夠，空間明亮舒服，就想再訪啦！

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台中美食【朝詩沐餉早午餐】有停車場嗎? 沒有，周邊白線可以停車，或是路邊車位. 台中早午餐【朝詩沐餉早午餐】哪些餐點? 爆漿布里歐吐司套餐、拼盤早午餐、炸物、甜點、飲料. 台中聚餐【朝詩沐餉早午餐】附近景點? LALAPORT、一中美食購物商圈、大魯閣購物中心.