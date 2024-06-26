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宜蘭玩水景點、宜蘭免門票景點》「南澳漂漂河」可是近幾年最夯的活動了!!! 這次我們參加了「帶你趣漂漂河」活動，緊張、驚險、刺激、融合了水上碰碰車及水上咖啡杯的樂趣，真的超有趣、超好玩的。，原以為我們帶小孩不適合，沒想到最後可是大人滿意、小孩開心。除了幾段比較驚險的激流外，大部份都可以平緩的漂流在水面上、順著溪流漂流而下將自己融入山水之中。兩個多小時的旅程中，同時還兼具了高台跳水及瀑布灌頂SPA 的樂趣呢!!! 特別是夏天，這可是最清涼消暑的活動了，保證是夏天最熱門的活動哦!!

> ，另也有 南澳溯溪、南澳背包艇、南澳立槳sup 等活動

，另也有 等活動 熱門 ： 宜蘭免門票景點 宜蘭免費觀光工廠、宜蘭最新景點、宜蘭雨天景點

住宿： 宜蘭飯店 親子住宿 、 溫泉住宿



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帶你趣漂漂河 店家資訊

地址：宜蘭縣南澳鄉橫山路

電話：0977 429 889

營業時間：09:00–17:00

FB、IG

LINE: @033rryen

帶你趣漂漂河 交通停車

這次我們參加的是「帶你趣漂漂河」的活動，同時也算是活動的終點站，活動結束後直接開車回家

這是報到基地!! 前方有空地可以停車

帶你趣漂漂河 費用預約時間

漂流費用：NT$ 1000元 / 人



活動時間：

早上場:09:00~12:00 ( 實際漂流時間約二小時左右)

下午場:13:30~16:30

早上場:09:00~12:00 ( 實際漂流時間約二小時左右) 下午場:13:30~16:30 報名方式 : 至 FB 上點選 聯絡我們 可進入官網預訂，適合年齡6-65歲

帶你趣漂漂河 活動流程

報到集合(帶你趣漂漂河基地) 選擇合適裝備著裝( 頭盔、浮水背心、溯溪鞋，冬天另有防寒衣) 搭接駁車出發前往溪谷(南澳南溪) 解說注意事項與暖身 漂漂流活動開始 回程 歸還裝備與盥洗

遊客服裝 : 建議大家內裝上短袖及泳褲，若不穿泳褲則換上短褲也可以(夏天)

記得要帶 換洗衣物 及 擦拭毛巾



帶你趣漂漂河 活動介紹

「南澳漂漂河」於宜蘭南澳鄉。南澳鄉境內多山靠海、溪河瀑布也不少，所以近年來也衍生了溯溪、立漿、瀑布戲水…等戶外活動，是夏日消暑戲水的好去處。目前漂漂河活動集中在南澳南溪，這裏天然純淨無污染、水質清澈，隨時可以魚蝦哦，週遭的群山環抱，光是來一趟大自然的芬多精浴就值了

漂漂河原本就是附近泰雅族原住民小孩小時候都會玩的活動之一，現在業者改良後，更安全、更有趣了，這次我們參加的是 帶你趣漂漂河」 業者的活動，非常適合親子同樂

業者的活動，非常適合親子同樂 活動一開始我們來到 帶你趣」 的活動基地，換裝後再搭車去漂漂河的起點，活動結束後，我們走上河岸再走一小段路就回到了基地了，非常方便哦

帶你趣漂漂河 空間環境

裝備區

玩漂漂河的甜甜圈

溯溪鞋

安全頭盔

夏季身穿浮水背心，冬季則加上防寒衣

淋浴間｜更衣室

淋浴間及更衣室 ( 這一邊是有熱水的) ，另一邊是沒有熱水的。可以視自己需求而定

淋浴間有 洗髮乳及沐浴乳

入口處有吹風機

因為離漂漂河的起點還有一小段路，所以要先坐一小段小巴到起點， 大約幾分鐘就到了

出發前大家都已著裝完畢 ( 安全帽、浮水背心及溯溪鞋，冬天則加上防寒衣) ，所以接下來就是我們的行前教育!!

教練先講解安全需知及正確的坐姿!!

遇到激流時就是抓緊甜甜圈旁繩子保持平衡就可以

出發前合照一張，大伙兒一開始還有點小緊張，但接下來就玩的很開心了

下水囉!!!

先適應一下水溫，我們是5月底來的，天氣還不錯，氣溫約近30度

水溫有點涼，但身體過不久就適應了，反而是很舒服的溫度呢

漂漂河的起點就是穿越先這個涵洞，然後緊接而來的就是一連串的湍急溪流~有趣又好玩的漂漂河正式開始！

整個過程中，大約有三段的湍急溪流，只有這幾個地方比較驚險而已，其他的都是小CASE 啦

沿途也會有教練幫忙拍照!! 我們帶了手機防水袋，雙手很忙，還要抓緊甜甜圈旁繩子! 建議有防水的GOPRO 之類最適合

一開始就是一段湍急的淺灘!可說是有驚無險!一旁也有教練幫忙看顧著，還滿安全的

因為不像泛舟會有固定的方向，所以這個就好像水上咖啡杯一樣會轉來轉去!!!如果人一多，也會有小碰撞



或是碰到河道上的岩石，所以才說它既像水上咖啡杯又像水上碰碰車啊

才過完第一關，連小朋友都可以開心的比YA了，這樣就知道其實驚險程度真的還好而已

這裏也有專人在一旁拍照，幫大家留下珍貴的畫面啊

經過第一道湍急的險灘，馬上來到平緩的水流區!! 沒想到一旁還有遊客正在戲水!!

哈，這樣也能一起同樂

看吧~水位真的不高!!

聽教練說，我們今天的水位偏淺，要是大雨過後的水量稍多，玩起來會更帶勁!

這一段的河道稍微深一點，剛好可以游泳!!!

還好我們來的正是時候，不然河道上可是擠滿了玩漂漂河的遊客呢

中途休息！大家身穿浮水背心，所以會自然的浮起來，不識水性的也可以玩的很開心

原以為只有玩玩漂漂河而已，沒想到還有一小段秘境瀑布呢~~

一伙人穿越樹林探訪不知名的瀑布，這個約二、三層樓高的瀑布也不算大，可以站在水下享受最天然的SPA呢！

剛好瀑布區這一段可以讓大家休息，小朋友還可以玩疊疊樂呢，非常輕鬆愜意啊！

來玩漂漂河還可以體驗好玩的跳水哦，還好這一段沒有很高，但也樂趣十足啊



平常工作壓力大的朋友，一定要來體驗一下，大叫一聲，往下一跳，將全身壓力釋放出來，保證回家後一夜好眠

這裏的花樣還真不少呢，現在來玩個水中甜甜圈！

大家手拉手，圍成一個圈圈，身體一同往後仰，就可以漂浮起來啦



還有教練團惡作劇～潑水洗臉！

接下來變化隊形，玩個一字形的隊伍，前方的小隊長帶隊出發

漂流到平緩的地方，就可以躺著放空，聽聽大自然的蟲鳴鳥叫，享受南澳沒有被污染最純淨的大自然！

這裏是最後一段激流，經過前方二道險灘的試鍊，大家都已經完全不怕了，反而覺得水流要再更大一點才夠刺激啊





嘿嘿，但要是像這種看不到前方的方向時，心裏還是會小挫一下的!!

還是有小小的驚險一下啦

帶你趣漂漂河 心得評價

兩個多小時的漂漂河歷程，可說是咻一下的就過去了!這樣玩法緊張、驚險、刺激之餘，更多是用最舒服的角度徜徉在大自然的山水之中

5月份來時，當天的溪流水量不多，帶小孩來玩都滿安全的。活動都還沒結束，孩子們直接想再玩下午場，朋友們更是直說全家人的活動真是有趣~

快點跟我們一樣，找幾個朋友一起來宜蘭南澳體驗漂漂河樂趣吧

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