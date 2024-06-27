總算來吃《嘉義阡涼麵》了！去年介紹不少間的台中涼麵，今年當然也要繼續的把涼麵吃起來，尤其這間嘉義阡涼麵，有不少台中網友推薦，這次來吃向上市場美食，先是吃了便宜到錢包會笑的向上水餃，然後沿著中美街一路吃，人氣很高的有利脆皮豬、台北太祖魷魚羹、阿川鵝肉晚上才開、九湯屋剛好店休，吃到後面要離開時，經過《嘉義阡涼麵》順路也買了，根本就是台中美食一日遊😂

嘉義阡涼麵

之前去嘉義旅遊，吃了不少間嘉義美食，嘉義涼麵當然也沒錯過，畢竟加美乃滋的涼麵，就是嘉義在地涼麵最大特色，不過當時我對美乃滋的印象真的不是很好，就算味道真的很不錯，但喜好程度也就一般般，台中這間《嘉義阡涼麵》我也知道很久了，但一直沒去買，就算上個夏天在瘋吃台中涼麵，但遲遲沒對嘉義阡涼麵下手，這次去吃向上市場美食，當然不能錯過沿路上來的中美街美食，直到離開前我還是沒來買《嘉義阡涼麵》，不過就在路過的時候，心想說不定《嘉義阡涼麵》這間不一樣呢🤔，於是就買了！(現在想起來有點自我迷惑的感覺😂

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嘉義阡涼麵資訊

電話：0423025768

時間：09:00–19:00

地址：403台中市西區公正路189號 / 地圖

向上市場美食 | 中美街美食 推薦

先前介紹了不少勤美美食跟美村路美食，這次就換介紹相連的向上市場美食！不過向上市場有一入口在中美街上，所以阿偉就從向上水餃一路往上吃，而本篇介紹的《嘉義阡涼麵》就是中美街美食，中美街上的這幾間台中美食，人氣很高評價也很好，大家可以參考參考～

向上水餃

有利脆皮豬

台北太祖魷魚羹

阿川鵝肉

九湯屋

嘉義阡涼麵

南屏木場

泰德牛排

向上豆花

有間餅店

可以可以地瓜球

嘉義阡涼麵在哪

《嘉義阡涼麵》就位在向上市場跟勤美綠園道交處附近，位置蠻好找的，在公正路與中美街口，沿著中美街走，有很多中美街美食可以吃，但天氣熱的時候，大推《嘉義阡涼麵》一票～

嘉義阡涼麵門口的攤位不大，但招牌字體有特別放大，有很高的辨識度，騎車經過、開車路過都一定會看見，門面的大面看板經過時間洗禮，幾乎可以忽視了😂

最近天氣變熱真的很有感，阿偉也發現到，有不少大學生上班族，偶爾會不吃台中便當改吃《嘉義阡涼麵》，平時生意也非常好，別看客人三三兩兩的，但不時來個內用不時來個外帶，人潮也算是沒有斷過。

嘉義阡涼麵菜單

《嘉義阡涼麵》有4種口味可選，但是辣味好像有季節性，去買的時候，只有原味、蒜味跟芥末可點，阿偉我當然是點芥末啦！

今天來嘉義阡涼麵的時候，全程一人作業，本以為會大塞車，但好在料理是涼麵，主要就是麵量的秤重跟醬料比例，所以一人carry也可OK的，我點餐到離開約10分鐘內，還蠻快的！

嘉義阡涼麵內用

《嘉義阡涼麵》騎樓部分有座位區，大約6桌，每桌間的距離都很寬，方便吃方便享用這點，阿偉倒是蠻喜歡的。

嘉義阡涼麵外帶

《嘉義阡涼麵》外帶是用紙盒裝的，外觀看起來很普通，沒有太多亮點，醬料是另外分裝的，沒有事先加在裡面，這點真的很重要，因為碰上車程時間較長，麵很容易就泡軟了。

醬料包是而外分裝一小袋，雖然只有點一份，但包裝上還是細心貼上口味，這還能不加分嗎？

嘉義阡涼麵 芥末口味

打開嘉義阡涼麵盒裝後，真的有點小驚訝，麵量給很多耶！雖然配菜只給了小黃瓜，單還是能感覺到《嘉義阡涼麵》店家誠意所在，當然～如果再加點紅蘿蔔就更好了，不僅配色好看，美味程度也會大加分～

《嘉義阡涼麵》的麵條是寬白麵，吃起來很Q彈也很有嚼勁。

醬料淋上去的時候，我以為芥末已經融入醬料了，但倒完後發現，原來沉在最底的部分，害我還有點小擔心嗆味不夠，原來是我多慮了～

稍微拌勻醬料就緊緊吸附在麵條上，吃起來非常夠味，芥末嗆度在小嗆程度，下次去嘉義阡涼麵，如果還是外帶，我會跟老闆說我要2倍嗆😂。

嘉義阡涼麵評價

《嘉義阡涼麵》好吃！阿偉真的蠻意外，以前去嘉義旅遊吃過在地人推薦的嘉義涼麵，那美乃滋是擠在涼麵上面的，雖然大家都不討厭，但當時我還真的不愛美乃滋，所以對嘉義在地涼麵感覺真的一般般，直到今天吃到這間嘉義阡涼麵，印象真的大改觀！美乃滋跟醬料完全融合，吃起來香滑順口甜香，真的很不錯～

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勤美綠園道美食推薦

這邊有整理好的勤美綠園道景點介紹跟勤美美食懶人包，後續美食會持續更新。

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廟東清蒸蝦仁肉圓 | 廟東魚翅羹

彭記東山鴨頭

廟東Gugugi雞仔燒

詹家泡泡冰

金樹冰果室

永芳亭肉粽

清水肉圓仔湯

廟東清水排骨麵

正老牌豐原肉丸

洪記蚵仔煎

楊媽媽深坑臭豆腐

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