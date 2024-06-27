The_cargo茶屋

地址：台南市中西區正興街76號

TEL：(06)221-9696

營業時間：13:00~12:00(週三、週四休息)

FB：The_cargo茶屋

從開幕起就是話題的The cargo茶屋到現在亦擁有不錯的評價，

跟姐妹的微醺時刻就選擇這裡了！

茶屋空間寬敝，簡約明亮漂亮！

入口處的甜點櫃迎面而來，一進門目光就被甜點給吸引了！

座位的部份有櫃子間隔比較隱密的空間，也有明亮較開放式的空間，還有室外的浪漫空間，

很喜歡室外的空間，只是台南的溫度讓人吃不消，還是選擇室內吹冷氣比較舒適！

室外的沙潑區，很適合小團體聊天聚會～是個很庸懶的空間！

餐點主要是茶飲、氣泡飲、輕食炸物、土司、甜點~

適合吃完正餐後續攤，或是下午茶、宵夜場！

甜點裡又美又夢幻的是生乳酪蛋糕，我們站在甜點櫃前猶豫了很久，

每一個看起來都好好吃，口味也都好吸引人唷！

美美的甜點融入台灣各地的食材，又美又有內涵喔！

YA~我們的甜點上桌囉！

茶屋的茶飲是用酒瓶盛裝，質感都提升了！還可以選擇加價獲得冰球，那就更有品酒的意境了！

喝著偽裝在酒瓶回甘順口的茶，不用醉我們也可以暢快的聊，多好！

選了二款生乳酪蛋糕，一個是法式潛艇堡系列的橙香，

生乳酪蛋糕香而不厚重，不會膩口，果香怡人，在口中散開來的香氣好討喜。

蛋糕建議盡速吃，在室溫回溫口感會偏軟，有點像慕絲，入口即化其實也不錯！

抹茶乳酪蛋糕，你小花圈好可愛！是使用台灣綠茶為原料，喜歡茶香帶來的清新，茶香醒一醒腦。

每個月到了姐妹的倒垃圾時間就有舒壓到！那種你懂我，我也懂你的心情，是你知道你不會是自己一個人的安全感。

重要的是也要選一間美美的咖排店，細細品嚐甜食的歡愉～～～～

別忘了給Liz一個讚喔！