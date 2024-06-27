彰化美食推薦。全國麗園大飯店在彰化是擁有超高口碑的婚宴、桌菜餐廳會館，之前小金看木曜4超玩節目去介紹他們的美食就想著一定要找機會去吃，沒想到他們推出挑戰市場最大量足足有「一斤重牛肉」的牛肉爐，每包價格只要499元！不論是聚餐火鍋、便當備菜、飲控減重都很適合，簡單方便又很實惠！在家也可以輕鬆吃到美食啦~全國麗園大飯店這牛肉爐已經是銷售數萬包的超人氣產品，這銷售數字就是最好的口碑證明啦！

全國麗園大飯店

營業時間 11:00-14:00、17:00-22:00

電話 047874685

地址 503彰化縣花壇鄉花南路33號

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臉書專頁點我； 官方網站點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

全國麗園大飯店的這個一斤牛肉爐裡頭一次可以吃到「牛筋」、「半筋半肉」、「牛腱」三個部位，重點是肉量真的太爽啦~誠心建議大家可以在家裡備個幾包在冷凍，不管是拿來煮火鍋、煮泡麵、煮冬粉、煮烏龍麵、吃宵夜…都非常的方便。

全國麗園大飯店一斤牛肉爐這個湯頭真的不是蓋的，濃郁的呈度是放涼了會變成果凍狀的那種，喜歡口味濃郁一點的朋友就可以原湯直接不加水煮，如果想要清爽一點的話就可以依自己的口味來添加一點水下去料理。

全國麗園大飯店的一斤牛肉爐是光肉的部份就有一斤~沒聽錯！市面上買的不管是牛肉爐還是羊肉爐倒出來有時候真的傻眼~直到小金這次吃到全國麗園大飯店的牛肉爐真的直接就圈粉了，別光看快下手訂回家吃吃看吧！

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因為全國麗園大飯店一斤牛肉爐本身的肉量就非常的足夠，所以小金這天就準備了些蔬菜來加進去一起煮，加了蔬菜煮後的湯頭又多了一個清甜的風味層次真的很讚，喜歡吃蔥或是香菜的朋友，也可以準備些來提味喲。

這次小金準備了兩隻比大人手掌還要大的撈麵杓，撈給大家看看全國麗園大飯店的一斤牛肉爐肉量到底有多驚人。

來來來~看看這全國麗園大飯店一斤牛肉爐的肉，小金用兩個超大的麵杓撈起來有多滿，看這畫面有沒有流口水了啊~現在手指動一動輕輕鬆鬆就可以把星級主廚的料理訂回家享受，真的是太方便了啦~不買對不起自己，吃貨們快動起來。

全國麗園大飯店真的很講究的，這一斤牛肉爐裡頭因為包含了三種不同部位的肉所以他們主廚還特別將三種部位分開來燉煮，因為不同部位需要的火侯時間不同，唯有如此細心才能呈現最完美的風味與口感，給他三個讚

一斤牛肉爐裡頭的肉塊也都非常豪氣大塊，大家要知道牛肉塊要煮完還能有那麼大的塊頭，原本新鮮時的肉要切的有多大一塊吧！這真的是下重本來著，為的就是讓大家可以吃的開心滿意。

這個牛筋~燉煮的火侯恰到好處，保留了牛筋QQ的口感入口後又可以輕鬆的咬斷~太完美了！重點是他們對於醬油的品質也是有特別的嚴選，選用超過一甲子的手工醬油來熬煮湯頭，所以燉煮後的肉鹹中又帶點甘甜鮮美的滋味，不誇張就是這麼的好吃。

小金的阿母完全被全國麗園大飯店一斤牛肉爐裡頭這半筋半肉給迷倒了，可以吃到牛筋QQ的部位還能有軟嫩的牛肉口感部位，吃了這一次立馬又要下訂第二波啦~直接把家裡冷凍庫冰滿再說哈哈哈！

推薦大家吃全國麗園大飯店一斤牛肉爐一定要買紅蘿蔔跟白蘿蔔放進去裡頭慢慢的煮，最後再撈起來吃，看這兩種蘿蔔吸了滿滿的牛肉爐湯汁，光是這蘿蔔就可以吃好幾碗飯了，不說了不說了越說越想吃~快手刀訂起來吧！

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下方是「全國麗園大飯店介紹」，跟大家分享美美的環境跟幸福感滿滿的氛圍。

全國麗園大飯店除了有美味的料理之外，環境也是非常的美所以有超多新人會選擇來這裡舉辦婚宴，說真的直接來這裡拍婚紗照都沒問題的。有機會小金一定跟大家介紹一下他們的桌菜料理還有年菜，肯定也是讓人食指大動的。

全國麗園還有其他料理可以冷凍宅配，滿2500元即免運！真的超級划算！

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全國麗園大飯店

營業時間 11:00-14:00、17:00-22:00

電話 047874685

地址 503彰化縣花壇鄉花南路33號

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