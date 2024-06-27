吃完忻殿堂叻沙卜卜蜆鍋

帶著滿肚子的蛤蜊我們要來去吃甜點下午茶囉!

Cross Cafe克勞斯咖啡店

位在仁愛路四段的巷弄內，招牌並不是太明顯

我們差一點就走超過了…

以東區巷弄的咖啡廳來說，克勞斯的空間寬敞

咖啡廳採用的是清水模的設計

帶有工業風時尚卻不會太過前衛坐在這裡喝杯咖啡是一件輕鬆舒服的事

菜單上的飲品還算多

早午餐、鹹食也是有的

本來很想來吃吃這裡之很紅的鍵盤鬆餅，但現在已經沒有了

好可惜呀!

但有好多不同口味的Croffle可朗芙

那就來上兩個吧!

想好要點的東西

請自行去櫃檯點單買單

杯水、餐具都在這個小櫃子裡

皆自取

今日下午茶上桌!

看起來好好吃呀~

金萱茶(春茶) 150元

採用金萱原片茶葉，味道清香入喉回甘不澀不苦

很耐沖~此壺回沖到了3次，雖然茶味變淡了

但我一樣覺得很好喝

國寶茶 120元

大姐因為對咖啡因消化不良

國寶茶不含咖啡因是大姐喜歡的茶品之一

但是杯裝不是壺裝，大姐覺得太少了啦!

Croffle原味克朗芙 120元

(法國鐵塔鮮奶油/LURAK鹹奶油/煉乳/蜂蜜)

可任選一種搭配，我當然是選擇我最愛的鮮奶油囉!

Croffle可朗芙是由「 Croissant可頌」與「Waffle鬆餅」兩詞合併後所變成「 Croffle」的新名詞(資訊來自於網路)

口感上似乎也有這樣的感覺

帶有可頌的酥脆、鬆餅的軟Q一次包含了兩種口感~層次超豐盛!

沾上一點鮮奶油吃來帶有絲滑微甜是個人很鍾愛的

如果像大姐不吃鮮奶油的人，單吃也是非常好吃的喔!

藍莓乳酪 200元

呃….它的賣相真的不是那麼的可愛

對於有密集恐懼症的人來說，這個口味的呈現方式會讓人有點無法....

…

但我真的要說~它真的就跟人一樣不可貌相喔!

藍莓給的密集代表給的多

藍莓底下淡紫色的乳酪吃來酸酸甜甜，吃再多也不會覺得很可怕

反而會越吃越順口喔!

克勞斯一人低消120元、內用90分鐘，沒有客滿不會趕人喔!

店址：台北市大安區仁愛路四段91巷23號

電話：02-2771-8281

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