初美涮涮鍋｜天然甘醇的好湯，熱騰騰的美好悸動｜日本A5和牛、海鮮盛合｜台中頂級火鍋推薦｜西區向上路美

初美涮涮鍋｜甘醇好湯，熱騰騰的美好悸動

台人的本命美食裡，可少不了火鍋這個選項！台中頂級火鍋專門店再添一，新降落的初美涮涮鍋，以天然食材為本，透過精緻套餐呈現，將優質日本和牛，結合上嚴選海鮮、小農蔬鮮與創意小品，這熱騰騰的美好悸動，值得放飛身體感官，打卡還有好禮超值送喲，下一攤聚餐，就選這吧！

初美涮涮鍋｜環境介紹

位在向上路上鄰近東興路口的初美涮涮鍋，外觀典雅大方，

空間則以內斂泥灰與木造質材細細鋪陳，在暈暖光線的渲染下，譜出質樸雅緻的吃鍋氛圍。

除了基本的2人與4人桌，也有6和8人位大桌，商務餐敘或是家庭聚餐，提前預約都可以滿足需求。

初美涮涮鍋以天然食材為基石，攜手日本柴魚之鄉燒津市匠人，齊心研發出純粹甘醇的初美好湯底，並連結頂級和牛與當季鮮選活體海鮮，涮出食材的箇中美味，

特別的一點是，日本和牛選用的是【熊本和王】與米鄉秋田出產的【秋田牛】，是以當地好米餵養長大，與一般牛隻相比，肉質更為多汁柔嫩，可謂是饕客爭搶食的新寵呢！

主攻雙主食套餐，內含開胃小品、前菜、蔬盤、主餐、副食、茶飲與甜點，以西式Fine dining 的品味精神來用心展現；

價格由＄1180至＄2280皆有，屬於階梯式定價的中高檔火鍋，對食材有要求的鍋粉，相信可以滿足期待，這美味熱騰騰的海陸交響曲，今日就創一個特別紀念日來收服他吧！

現正還有打卡送超值好禮活動喲～台中和牛火鍋底加、台中火鍋推薦、好吃的台中西區火鍋、

初美涮涮鍋｜菜單MENU























▎MENU：請點我

(取自 初美涮涮鍋 官方)

初美涮涮鍋｜餐程介紹

◍━━ 套餐內容 ​━━◍

▎湯底（擇一）

▸ 日高昆布

▸ 燒津柴魚

▎開胃菜

▸ 魚介茶碗蒸

▎前菜（擇一）

▸ 鹽燒島嶼海魚

▸ 瑪格麗特羅馬披薩

▸ 極鮮日本生蠔｜+＄66

▎時令野菜

▸ 鮮採時蔬盤

▎主食（擇一）

▸ 極上雙旨肉盛合220g(A肉+B肉)

▸ 極奢海饗盛合+ 雜炊

▸ 初美旨肉逸品180g

▸ 單點時令海鮮：青嘴龍占-時價秤重計算｜＄940

▸ 套餐加點：極上墨魚花枝漿or極上花枝蝦漿｜＄149

▎打卡禮

▸ 東石寸蛤11顆(不定時更換)

▎副餐（擇一）

▸ 白飯、冬粉、烏龍麵擇一

▸ 溫泉和牛滷肉飯｜+＄79

▎飲品 （擇一）

▸ 完熟蘋果紅茶｜+＄79

▸ 鮮榨紅蘋樂多｜+＄89

▎甜點（擇一）

▸ 黃澄澄檸檬塔

▸ 琥珀焦糖布丁

▎開胃菜

▸ 魚介茶碗蒸

就以滑嫩嫩的茶碗蒸來開場，裡頭還有干貝和魚卵，簡單暖胃後，感覺食慾被打開了！

▎前菜（擇一）

▸ 鹽燒島嶼海魚

前菜為瑪格麗特羅馬披薩、鹽燒島嶼海魚和極鮮日本生蠔三選一，

魚肉焦香且軟彈帶Q，襯點鹽粒更鮮美

▸ 瑪格麗特羅馬披薩

大小適中，份量很剛好，入口焦香軟Q，酸甜爽口，配著牽絲起司與清香芝麻葉，是嗑鍋前的微幸福

▸ 極鮮日本生蠔｜+＄66

喜愛生蠔的米，看到這顆圓潤飽滿，立馬進攻它，

擠入桔汁後整顆送入嘴，清甜爽口還漫著迷人奶味，一口吃掉超過癮

▎湯底（擇一）

▸ 日高昆布

鍋物湯頭是攜手靜岡縣日本高湯職人研發而成，

日高昆布色呈金黃透亮，風味淡雅，喜歡濃湯的朋朋，可以涮些肉品與海鮮之後再品嚐，煮入滿滿精華後，滋味超鮮醇

▸ 燒津柴魚

閃耀橙黃的湯頭，看著頗迷人，日人視其為料理精髓的柴魚，一樣很清爽甘美，風味與昆布相比略為濃厚

▎時令野菜

▸ 鮮採時蔬盤

蔬盤視覺蠻抓眼球的，除了基本高麗菜、奶油白菜、南瓜、地瓜、番茄、絲瓜、木耳、豆腐、鴻禧菇、美白菇與香菇，

還有少見的金滑菇、白龍王水果玉米和米最愛的鮮美大蛤仔2顆與栗子南瓜等約14種時蔬配料，哇嗚，連蔬菜盤都驚喜厲害耶

▎主食（擇一）

▸ 日本A5和王羽下｜西班牙伊比利梅花豬

主餐雙旨可選兩種肉品，

大啖頂級日本和牛，和王羽下取自日本熊本，有著極美的油花與紋理，輕涮數秒即可享用，

入口牛香豐美，肉質軟嫩且多汁甘甜，佐以滑潤月見更顯一絕精彩，和牛果然是人間幸福啊

西班牙伊比利梅花豬也不錯，口感鮮嫩帶點Q，肉香清甜不膩，也沒有腥味，蘸點鹹甜胡麻醬麻金讚

▸ 極奢海饗盛合+ 雜炊

吃鍋怎能少了這盤大海珍禮呢，盛合包含了日本干貝、東北角透抽、台灣白蝦、東石寸蛤和島嶼海魚等陣容十分堅強華麗。

本日漁獲為魚肉細緻香甜的西施魚，干貝甜嫩、透抽彈牙、去殼白蝦也新鮮，還有本日米心中的第一賞東石寸蛤！顆顆份量十足，兩扇貝殼打開後，冒出的是超碩大肥美的貝肉，鮮嫩爆汁的口感，米自己就可以輕鬆解決掉一盤

吸附滿滿海鮮精華的高湯，會拿來煮幸福雜炊～(僅供示範，師傅會在廚房料理完成)

▸ 單點時令海鮮：青嘴龍占-時價秤重計算｜＄940

初美還有一大特色為時令海鮮，以克重為單位，時價秤重計算，今日這尾幸運的生猛海霸王為青嘴龍占，今天這尾是553克重，價格為$940，現秤完直接進廚房切盤，

魚肉鮮甜且細緻緊實，有著極佳Q度，與柚子醬油那畫龍點睛的爽度也超合拍～覺得這個品質、份量感和價錢，以餐廳來說算很超值！

▸ 套餐加點-極上墨魚花枝漿or極上花枝蝦漿｜＄149

推薦套餐加價購海鮮單品，不只品質新鮮、價格也很實惠！

鮮彈Q脆的墨魚花枝漿，也表現出色，還咬得到花枝的大塊口感超滿足。

▎打卡禮

▸ 東石寸蛤11顆(不定時更換)

才剛許願一盤東石寸蛤，打卡禮就幫我實現願望了，我的好運就用在今天了！瞧這肥胖胖的小身軀，打卡送一整盤也太超值了～

▎副餐（擇一）

▸ 白飯、冬粉、烏龍麵擇一

▸ 升級-溫泉和牛滷肉飯｜+＄79

看到和牛滷肉飯肯定要試一個，米飯飽滿且粒粒分明，劃開醇滑濃香的月見，再配著和牛滷肉的鹹香，這碗讚的好唰嘴

▎飲品 （擇一）

▸ 完熟蘋果紅茶｜+＄79

▸ 鮮榨紅蘋樂多｜+＄89

居然還有提供鮮榨果汁，這也太驚喜了，超愛喝蘋果茶飲的米，兩杯都要選蘋果～

一喝果然不負期待超好喝！紅、青兩種蘋果的香甜，與紅茶和養樂多的比例完美，拿捏超用心，這應該是目前火鍋店喝到最有記憶點的茶飲了！以外帶杯盛裝超方便，喝不完可以直接拎走

▎甜點（擇一）

▸ 琥珀焦糖布丁

▸ 黃澄澄檸檬塔

連收尾的甜點也用心不馬虎，布丁滑嫩甜香，焦苦味多一些應該會更讚，

還有深得米心的檸檬塔，一吃不得了，明亮的酸度，搭佐上硬實脆塔，又是枚小寶藏，連甜點也在水準之上，初美不愧是1% bakery 的跨業新作，硬要說美中不足的點，大概就是太凍了，一開始咬不下去～

初美涮涮鍋｜店家資訊

初美涮涮鍋

評分： / 5

地址：403台灣台中市西區向上路一段465號( 地圖 )

電話：04 2475 7775

營業時間

星期一: 17:00 – 00:00,



星期二: 休息,



星期三: 17:00 – 00:00,



星期四: 17:00 – 00:00,



星期五: 17:00 – 00:00,



星期六: 17:00 – 00:00,



星期日: 17:00 – 00:00

星期一: 17:00 – 00:00, 星期二: 休息, 星期三: 17:00 – 00:00, 星期四: 17:00 – 00:00, 星期五: 17:00 – 00:00, 星期六: 17:00 – 00:00, 星期日: 17:00 – 00:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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┺ 週二公休｜建議提前預約

🅿️ 鄰近收費停車場：台中十二站停車場、路邊停車格

初美涮涮鍋｜店家地圖