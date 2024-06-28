肉桂捲控不能不知道的新竹名店「 吉十咖啡 」。老闆每日手作低溫發酵的麵團吃起來就是不一樣！麵包體特別蓬鬆柔軟帶點Ｑ彈，層層疊疊中散發著肉桂香。每一顆都塗上滿滿抹醬，口感很濕潤美味超過癮。聖多諾黑同樣也是店內明星商品，塔皮是老闆自己手桿製作的千層酥，切下去喀滋作響超級酥脆！頂端三顆脆糖小泡芙，不僅外型亮眼又好吃

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環境介紹

▼吉十咖啡就位在新竹城隍廟商圈，位置就在新竹很有名的小吃許二姐對面，位置相當好找。開車來的話對面就有一個停車場，交通算是很方便喔（建議不要臨停這邊很容易被開罰XD ）

▼一進到店裡就可以聞到香氣撲鼻的肉桂香！放在櫃檯旁小櫥窗裡的肉桂捲好多口味，光看就要流口水啦～

▼除了肉桂捲之外也有其他小甜點，蘋果千層派看起來好好吃！

▼店內的空間不大但其實座位數滿多的。暖黃的燈光也給人一種溫馨的氛圍

▼放眼望去可以看到店裡的裝飾物品都很特別，感覺老闆就是一個酷酷很有自己想法的人

▼我最喜歡這一區！拍照起來很好看

▼我覺得最酷的是每個座位區都是不同的風格，牆上和店內的擺設都是老闆自己的收藏品

▼牆上的匾額看了讓人會心一笑XD 在國術館內吃肉桂捲想不到吧？！

▼舒服的多人沙發區

餐點介紹

▼吉十除了肉桂捲之外還有各種不同的甜點：聖多諾黑、Monkey Breads、蝴蝶酥、打虎棒……飲料的品項也很豐富，女生真的只要吃到甜食就會感到幸福快樂耶ＸＤ難怪有一句話叫做「女人果然是糖做的」～今天一次開箱吉十的十種品項

▼吉十的肉桂捲很大一顆（甚至比女生的拳頭還大XD），而且口味豐富選擇很多，每日販售的口味以現場為主，不過有些口味只限內用喔！而且他們的抹醬都給得很多毫不手軟耶～

▼肉桂捲加熱後溫熱的 麵包體蓬鬆柔軟帶點Ｑ彈 ，層層疊疊的麵團中散發著肉桂特別的辛香，滿滿抹醬讓口感吃起來相當濕潤但又不會膩。如果你也喜歡跟我一樣口感偏濕潤的捲，這家絕對也是你的菜

抹茶肉桂捲$160 /限內用

▼之前比較常買外帶的肉桂捲，一直都沒有吃過他們內用限定的抹茶口味，咬下去真的不得了，好吃到快起飛啦>< 抹茶醬很濃帶點微苦的茶韻 ，我好愛！！抹茶控直接全部點起來！

北海道乳酪肉桂捲$145

▼cream chesses和肉桂捲就是永遠不敗的經典組合呀，香濃順滑的北海道乳酪鹹甜濃郁又不膩口！如果是肉桂捲初心者點這個不會錯啦～

▼吉十的肉桂捲都是放在紙袋中直接吃，老闆說因為用刀叉切開的話會影響麵團的口感。直接吃更可以感受到麵團最原始的Ｑ彈喔～（在甜點面前能豪邁的大快朵頤也是一種享受哈哈哈哈）咬下去滿嘴都是抹醬超幸福！！

▼吉十雖然肉桂捲很有名，但我要大聲說「請給聖多諾黑一次機會，你不會失望」！今天第一次吃就被聖多諾黑圈粉欸！豐富的層次完全可以感受到店家的用心。底座是店家自製的手桿千層酥，切下去喀滋作響超級酥脆！頂端還有三顆脆糖小泡芙，外型非常亮眼。有自己做過甜點的就知道千層酥真的很麻煩又不易成功，不僅工程繁瑣且要做的好吃不油膩很難，貴真的有他貴的道理。真的是抱著佩服的心吃這三個甜點啊><

聖多諾黑經典$265

▼三個口味中我男友最愛經典原味，千層酥鋪上順滑香甜的香緹鮮奶油。輕柔順滑的奶油香甜不膩沒有負擔感，搭配著底部的千層酥讓整體不會乾口

▼切開時千層酥咖滋喀滋的聲響超級療癒，脆糖小泡芙裡面還有灌卡式達醬，仔細看裡頭還有香草籽耶！食材用的高級真的吃得出來～連原本不愛吃甜食的男友都可以吃完一整個XD

聖多諾黑可可$295

▼巧克力口味光是看著外觀就覺得好美很像藝術品，頂端還用了在地小農的無毒玫瑰點綴。這一款真的可可味超濃郁，巧克力控點起來就對了你不會失望！

▼使用 法國單一產區的可可 ，是有大人味的苦甜巧克力！不用怕太甜

聖多諾黑抹茶$325

▼身為抹茶控當然首推抹茶口味啊！這一款真的從頭到尾都超級抹耶，變吃邊覺得滿足！鋪上一層輕盈的抹茶鮮奶油，再淋上檸檬淋醬以及些許檸檬屑點綴增添香氣

▼泡芙裡的抹茶卡士達相當濃郁，帶點茶韻的苦剛好中和了小泡芙最外層的脆糖。千層皮的酥脆、小泡芙頂端糖衣的硬脆、鮮奶油的絲滑細膩，不同的口感讓層次更加豐富。

Monkey Breads檸檬肉桂小猴子 $230

▼仔細看它其實是一球球的肉桂麵包疊在一起，可以直接用手撕開大快朵頤。Ｑ彈彈柔軟的麵包體口感，一入口就可以感受到肉桂的香氣。頂端的檸檬糖霜讓整體清爽香甜，真的很意外這個這麼好吃耶。我外帶回家放到隔天吃依舊很美味！另外搭配水果或冰淇淋也很對味！這個很適合多人一起享用

蝴蝶酥$120

打虎棒 $85

▼兩款小點心都是屬於酥到掉渣的質地XD 咬下去酥酥鬆鬆爽脆喀滋很有口感。使用法國進口奶油製作，奶香濃郁越嚼越香！打虎棒其實就是就是千層肉桂棒，表面撒上許多肉桂粉香氣四溢超滿足。蝴蝶酥大家都吃過，但是比臉還大的蝴蝶酥還真的第一次看到！壓烤到表面呈現焦黃色，帶點焦香。回台北開車的路上直接一口接一口嗑光光！酥脆又沒有油膩感

▼吃甜點當然要配咖啡啊！內用限制有低消一杯飲品，他們的咖啡不會讓你失望～豆子都是選用精品單品咖啡豆，馥郁的風味香氣很強烈。

提拉米蘇咖啡$190

▼提拉米蘇竟然也可以變成飲料！而且喝起來還真的是提拉米蘇的味道耶XD 第一口先是濃郁苦甜的可可粉，底下是綿密奶泡還有咖啡。而且還附上半顆可麗露，有一種買一送一很划算的感覺（哈哈哈哈哈）可麗露沾著提拉米蘇咖啡一起吃其實滿搭的耶XD

吉十鴛鴦$190

▼裡頭咖啡選用精品S.O.E單品豆加入奶茶中，形成風味獨特的咖啡奶茶。先入口是咖啡強烈的苦韻，接著是茶味淡淡的回甘。頂端灑上厚厚的黑糖粉超療癒

菜單

◼️低消每人一杯飲品

◼️收10%清潔費

◼️用餐時間90分鐘

◼️不提供國中以下兒童內用

▼內用現在都是改電子菜單，掃描QRcode觀看唷！

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【吉十咖啡】資訊＆其他

IG:@cafegodspeed

地址：新竹市北區北門街36號

營業時間：12:00-19:00、週二三休

電話：03-523-2288

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