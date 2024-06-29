最近新聞報導說鼎X豐的蝦仁蛋炒飯已經漲到300元了

小米開玩笑地說既然吃不起鼎X豐的蝦仁蛋炒飯，那就找個平替版來吃吧！

「北門來呷・燒米研製所」一直是小米的愛店，老闆曾經是鼎X豐的師傅，對料理非常嚴謹接近龜毛的程度

從食材選用到製作手法都很講究，招牌炒飯被譽為媲美鼎X豐的炒飯。

除了蝦仁、炸排骨炒飯，老闆還研發了鳳梨香腸、黑松露等創意口味炒飯

外觀看起來像是炒麵的乾拌麵也讓人很驚艷

必點的手路菜什錦涼菜、惡魔蛋、一隻豬只有兩條的冰鎮豚肉筋等，也不能錯過。

愛吃炒飯的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

不想等太久的朋友可以線上訂餐：(請點我)

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👉北門來呷・燒米研製所位置及停車方式

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北門來呷・燒米研製所位於北門街，靠近英明街。

開車的朋友可以停在北門街或城隍廟停車場再走過來喔

👉北門來呷・燒米研製所環境介紹

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店家裝潢帶有日式老宅風格，內用座位不多，有3張兩人桌及吧台桌，一個人炒飯都可以喔

(謎之聲:是一個人來吃炒飯啦，一個人怎麼炒飯？)

每張椅子下有貼心設計，讓大家可以放包包。

內用提供熱麥茶可以搭配餐點一起享用

愛吃辣的朋友不能錯過店家自己炒的辣椒喔！

熱麥茶有淡淡的清香，搭配炒飯一起吃挺解膩的

每次都能看到辣個男人認真炒飯的背影 就期待著美味的來臨！

身穿廚師服的老闆非常專注在每一道料理上，是小米心目中很會炒飯的男人 XD

開業四年多以來，餐點品質在老闆的嚴格控管下，維持一致的水準！

師傅會用勺子翻炒方式將炒飯整成小山丘後才放在盤子上，圓弧型的炒飯看起來就是賞心悅目

這才是技術啊，不是用圓碗裝好再放在盤子上XD 鼎X豐就是貴在一些細節上。

正統方式還要再做＂理飯＂的動作，才能呈現最好的賣相給客人

👉北門來呷・燒米研製所菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

老闆從食材選用到製作手法都很講究，選用台梗九號白米、新鮮野生劍蝦，手工剝殼無泡藥水，100%原肉牛肉，再純手工切除去筋膜。

還有溫體豬里肌肉，手工切絲

鹽味炒飯價格比一般台式醬油炒飯來得高一些，不過跟鼎X豐比起來是平替版的好選擇，至於值不值得？吃過就知道啦！

不吃炒飯的朋友，可以選擇乾拌麵。

👉北門來呷・燒米研製所用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴、Kelly、樂韋一起回味美味的炒飯

炸排骨炒飯(155元)是必點的。

選用上好的里肌肉片，醃製入味後再裹上薄薄的粉再炸至表層金黃，這是復刻鼎X豐的寧式排骨作法。

無骨的排骨挺有厚度的，外層微酥、肉質軟嫩入味

因為裹是薄薄的粉，所以不會被炸皮蓋掉排骨本身的肉甜味，即使冷掉都還是有嫩中帶嚼勁，不會乾柴喔！

金黃色的炒飯可以看到蛋花、蔥花均勻分布在炒飯上，炒飯是不會加入醬油的，這也是小米習慣的港澳鹽味炒飯

每一口都有蛋香、蔥香和鹽巴提味，鹹香的炸排骨，加上粒粒分明的黃金蛋炒飯相當完美

現在鼎X豐漲價到300元的蝦仁炒飯，這裡只要接近一半的價格就可以吃得到啦 (差10元應該不會被酸吧~~~)

蝦仁炒飯(160元)不管是食材選用到製作手法都完美復刻鼎X豐的味道~

老闆選用新鮮野生劍蝦，純手工剝殼、無泡藥水，野生劍蝦口感較為甘甜，肉質也紮實Q彈

雖然蝦仁炒飯單價較一般小吃店來得高，但跟鼎X豐比起來便宜許多囉！

每一口都有蛋香、蔥香和濃郁的鮮香，除了炸排骨炒飯以外，這也是必點的。

這也是小結巴的最愛喔

重口味的朋友可以點高級的黑松露牛肉炒飯(230元)。

老闆選用100%原肉，純手工切除去筋膜及切片，醃漬入味，經過繁複的前置作業炒出的牛肉，又嫩又香

炒飯加上黑松露醬拌炒，除了蛋香和蔥香還多了濃郁的黑松露香~

不過因為黑松露醬本身價格就不便宜，所以這一份要價230元，喜歡的朋友推薦你們來嚐看看喔

乾拌麵也是老闆的強項，沒吃過的Kelly光看外表就說這就是海鮮炒麵嘛

蝦仁肉絲拌麵(150元)特調的沙茶風味醬汁搭配有嚼勁的麵條，讓麵條吸附醬汁的風味~

加上劍蝦仁、溫體豬肉絲和高麗菜等食材，喜歡吃麵食的朋友絕對不能錯過

之前有多種湯品可選擇，不過老闆為了更加專注在料理上，現在只有提供酸辣湯(60元)。

辣度可以選擇辣或不辣，小米提醒加辣就對了！

湯頭清甜酸V加上辣油香氣帶辣，就是正統好吃的酸辣湯風味

湯料挺多的，有肉絲、木耳、筍絲、蛋絲和豆腐絲等，喝完讓人非常滿足。

冰鎮豚肉筋(130元)可就厲害了，不說你們還以為是牛筋肉對吧！

選用豬前腿胛心肉，將肉筋獨立切割取下，每一隻豬只有兩條喔，產量非常稀少

搭配100%黑豆精華釀造醬油及多種天然食材滷製入味，肉質軟嫩，筋有膠質口感，跟好友一起分食很適合喔。

季節限定的燙透抽(150元)選用澎湖漁船一支釣的透抽，是生食等級，口感鮮甜Q彈~

可以先吃原味，再沾鹹甜的醬油膏，是下飯的狠角色

PS. 跟大家說這是小米吃的最後一條了XD 要等下一個盛產的季節才有！

愛吃辣的朋友不能錯過老闆自己炒的辣椒醬，很有辣勁，搭配海鮮和豚肉筋都不錯。

這是鼎X豐經典的小菜什錦涼菜(50元)，有爽脆的豆芽菜、海帶、豆乾絲及Q滑的冬粉，酸酸甜甜挺解膩的。

以上是我們的心得分享，北門來呷・燒米研製所的老闆對食材及製作手法非常講究，開業以來，餐點品質在老闆的嚴格控管下，維持一致的水準

覺得鼎X豐的炒飯太貴的話，小米推薦你們平替版的炒飯喔！

👉北門來呷・燒米研製所營業時間地址

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🌟店家資訊：北門來呷・燒米研製所

🏠地址：新竹市北區北門街74號

☎電話：0972 306 836

⏰營業時間：12:00–14:00, 17:30–20:30 (週四公休)

粉絲團：北門來呷. 燒米研製所チャーハン

➡️現金交易/無收取服務費/無訂位服務

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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