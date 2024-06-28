不用出國台灣就能吃到帝王蟹吃到飽！力二帝王蟹鍋物放題在桃園小有名氣，主打高檔新鮮食材，無限量供應，一到用餐時間總是一位難求！

兩千元左右就可以享有尚青的帝王蟹、生食級干貝、進口和牛等高檔食材吃到飽，許多粉絲就算特別開車來朝聖也超值得～

主角帝王蟹不論焗烤、火烤、煮鍋都超讚！肉質濕潤飽滿，蟹肉香氣十足，鮮甜滋味充滿口腔，一吃就上癮，嘴巴停不下來，一口接一口！

不只海鮮超狂，肉品也相當豐富，澳洲見島和牛、無骨牛小排、極緻牛舌、嫩香牛滑等單點等級的肉品，通通吃到飽，這裡就是肉肉控的天堂

多樣化日本料理，海鮮茶碗蒸、炙燒干貝握壽司、蒲燒鰻魚飯、生魚片拼盤等料理，這在日本料理隨便吃都要不少錢，來力二一次吃個夠！

力二食材不過度調味，吃原味就超好吃，飽餐一頓後也不會口乾舌燥，最後再來點甜點、飲品、冰品，劃下用餐最棒的句點。

令我念念不忘的好滋味，非常值得再次回訪，省下機票錢，在台灣就能享受帝王蟹自由，還等什麼呢？立刻打電話訂位吧～～

力二帝王蟹吃到飽-店名

會知道這家，是之前來藝特，參觀桃園圖書館、還有990診所醫美，經過路口注意到的，

我一看店名就發現力二，這兩個中文字，不正是跟日文的螃蟹 カニ很像，怪不得取力二這個名字

力二帝王蟹吃到飽-位於鬥佐燒肉2樓

第一次來可能會找不到力二的入口，從鬥佐燒肉走進去就對了，力二就在鬥佐燒肉的二樓，經過鬥佐的時候還聞到陣陣的烤肉香，

而且鬥佐是使用炭火燒肉，跟我在日本吃到的烤法一樣，忠實還原日本的原汁原味，下次也想來吃看看鬥佐的燒肉究竟有多麼迷人

力二帝王蟹-停車場

附近超多停車場，收費方式平日半小時約15元、假日半小時約20元，24小時收費為150元，晚上用餐時間經常一位難求

建議可以中午就前來，搭配附近的景點桃園總圖書感、桃園展演中心等，來規劃桃園的輕旅行~

力二帝王蟹-大眾運輸

店如齊名供應最新鮮的螃蟹，這次我特別跟家人，一起從台北來桃園朝聖，使用1200元tpass北北基桃通勤月票，來回通通不用額外的交通費

從台北來桃園非常划算，時間也很快速，不論從文湖線的松山機場站、新蘆中和線的行天宮站、士林的劍潭站、板南線的市府站等都有客運可以抵達

*台北市府轉運站搭乘桃園客運9005 *捷運行天宮站搭乘統聯客運1662 *捷運劍潭站搭乘桃園客運9023

力二帝王蟹內用空間

力二帝王蟹吃到飽內用空間寬敞，有挑高不會有壓迫感，桌距有有間隔，不用擔心講八卦會被偷聽到XD

貼心的力二也營造親子友善環境，有安全的兒童區，小朋友在一旁玩樂很安全，大人可以盡情的享受力二帝王蟹的好味道~

力二帝王蟹吃到飽-半開放包廂空間

聚餐我很喜歡有圓桌，大家聊天談話更方便，建議六人左右可以選擇包廂空間

圓桌用餐空間更好閒聊，大家要分食餐點也更加方便，有半間隔的空間，不論談生意、慶祝節日都很合適

力二帝王蟹吃到飽-價目表/力二帝王蟹菜單

成人2098元+10%

兒童110cm~130cm 499元+10%

幼兒未滿110cm 100元清潔費

用餐時間為 2 個小時(點餐時間為 1.5 小時)

力二帝王蟹吃到飽-鍋底菜單

力二帝王蟹吃到飽所有的餐點都是現點現供應，通通無限量吃到飽(甜點一人一份)，兩種招牌湯底都超級好喝~

力二帝王蟹吃到飽-海鮮菜單

力二帝王蟹吃到飽-肉品菜單

力二帝王蟹吃到飽-飲品菜單

力二帝王蟹吃到飽-食材檢驗

力二帝王蟹吃到飽對食安相當重視，不只要給客人吃得飽，還要吃得到最好的食材，食材的檢查報告相當完善，

確保客人吃入口中的每一口，都可以非常安心，力二挑選的食材等級，也比一般吃到飽高上許多，品質也是更高一檔次

力二帝王蟹吃到飽 送餐機器貓

餐點由超可愛的貓咪機器人送餐，餐點都是現點現準備，食材新鮮度一百分，料理也是現煮的，風味處於最佳狀態，一上桌就馬上大快朵頤一番！

力二帝王蟹吃到飽 鴛鴦鍋底(川味麻辣湯底/蔬菜昆布湯底)

力二的湯底都是經典的人氣口味，我喜歡鴛鴦的組合，兩種美妙滋味一次滿足～一上桌就聞到陣陣香氣！

蔬菜昆布湯底

使用大量蔬菜熬煮的高湯，喝起來自然回甘，清甜蔬菜風味，煮蔬菜、菌菇都相當的對味，湯頭越煮越甘甜，喝上一口就欲罷不能！

川味麻辣湯底

使用多種中藥材、辛香料精心燉煮的湯底，香中帶麻卻不會嗆辣，煮肉品相當適合，連我不太吃辣的人都愛不釋手～

煮帝王蟹也很不錯，不用額外沾醬，蟹肉多了香辣滋味，更能引出海鮮本身的鮮甜，吃起來相當涮嘴，吹著冷氣喝個湯頭

力二帝王蟹吃到飽 泰式冬蔭功湯底（平日限定）

身為愛吃泰國菜的粉絲，能喝到泰式冬蔭功鍋底的火鍋真的好滿足，酸酸辣辣超級適合夏天，完全不用擔心會沒有食欲

帝王蟹、鮮蝦、魚片通通放入鍋底內，增添泰式冬蔭功的鮮味，一喝就愛上的泰式湯頭，讓人一秒彷彿置身泰國一樣！

不過這個只有平日才喝得到喔，推薦愛吃泰式風味的朋友，建議可以平日來朝聖，人潮也比較少，可以享有更舒適的用餐環境～

火烤帝王蟹（平日限定）

力二帝王蟹的吃法好幾種，不論是煮火鍋、焗烤、或者是這個平日的火烤，通通都令人驚艷不已！

火烤的方式更能鎖住湯汁，不用額外的沾醬，直接挖出大塊的蟹肉，看看這個肉質飽滿多汁

烤過後的蟹肉，甜度更加顯著，蟹肉香味充滿口腔，肉質完全不會乾乾的，每一口都能感受到蟹肉的鮮甜味

焗烤帝王蟹腳、扇貝、生蠔

大小朋友都喜歡的焗烤，剛起鍋熱騰騰端上桌，起司香氣好吸引人喔，一夾起來還會牽絲，焗烤的奶香味，更加襯托出海鮮的滋味

海鮮品質絕佳，通通巨無霸，帝王蟹肉絲絲分明，處理得很好，直接夾起蟹肉就可以開動！

扇貝跟生蠔飽滿多汁，肉質鮮甜，大小朋友都會喜歡的焗烤海鮮，吃完推薦絕對會讓你想要再加點

力二海鮮拼盤-蛤蜊、冰鮮小卷、生蠔、貽貝等

不僅帝王蟹必吃，多樣化的海鮮，魚蝦貝也通通都有，我本身雖然是過敏體質，仍經常抗拒不了海鮮的誘惑，

所以常常邊抓癢，邊吃海鮮，但這次來力二用餐完全沒有不舒服或過敏發癢，可見力二的海鮮真的非常新鮮，品質特別的高，來這邊吃可以很安心

力二帝王蟹

我蠻喜歡吃帝王蟹，市面上很多名為帝王蟹，但吃起來肉都乾乾水水的，也沒有甚麼螃蟹的味道~

力二的帝王蟹跟我在日本吃到的一樣，蟹肉鮮甜又豐厚，價格比我在北海道吃到的便宜很多，來力二可以吃爽爽，我立刻成為帝王蟹富翁！！！

力二海鮮拼盤-草蝦、白蝦、天使紅蝦

看看這個海鮮盤有夠澎派，這已經是大餐廳等級，來力二享有海鮮自由，飽滿大顆蛤蜊、爽脆冰鮮小卷、沒有腥味生蠔、Ｑ彈爽口貽貝

多款蝦子放入酸辣蝦湯底內，蝦味更能提升湯頭鮮味，蝦肉非常爽脆，新鮮度滿分，裏頭的沙線也處理得很仔細，在口中的滋味非常完美

力二海鮮拼盤-青衣、鱸魚、紅條石斑

魚肉切得好厚好大片，海魚不會有土味，魚肉紮實帶有彈性，煮麻辣很搭，不用額外沾醬直接吃就超好吃，力二絕對是海鮮控的天堂～

力二生魚片-鮭魚、旗魚、生食級干貝

愛吃日料的朋友，生魚片絕不能錯過，師傅刀工精湛，一片片帶有厚度的生魚片，沾上醬油及芥末，更能引出魚肉的美味，

鮭魚CREAMY口感我超愛，生食級干貝無敵甜，軟嫩度破表，旗魚肉質不會太硬，帶有Q勁，來力二吃日料也包準滿意

力二壽司-炙燒鮭魚握壽司、炙燒干貝握壽司、花壽司

力二壽司現點現捏，炙燒過後香氣更加明顯，台灣人最愛的高人氣炙燒鮭魚、炙燒干貝都非常可口，魚肉在口中化開，甘甜滋味令人難以忘懷

干貝上頭有魚子醬、提升鮮度，我非常喜歡這個干貝！花壽司用料不手軟，上頭加上鮭魚卵畫龍點睛，米飯Ｑ彈不會過硬或過軟，這個頂級的握壽司必點！

蒲燒鰻魚飯

我身為台北元太，哪裡有鰻魚我一定都會點起來，這個超厚的蒲燒鰻魚，完全不輸給我在日本吃到的鰻魚，甚至比我在日本吃到的還好吃

鰻魚皮豐沛的膠質，Ｑ彈度滿分，魚肉不會有腥味，米飯吸收蒲燒醬汁，帶有甜味，吃起來非常開胃！

和牛滷肉飯+溫泉蛋

使用和牛燉煮的特製滷肉飯，和牛非常實在，每一口都能吃到滿滿的和牛肉燥，加上溫泉蛋增添濕潤度～

魯汁跟米飯的比例抓得非常剛好，和牛香氣湧上鼻腔，米飯濕潤度也相當完美，這個單賣我也願意買回家！

力二麵食-鍋燒意麵、王子麵(自助區)

除了飯食外，力二自助區有鍋燒意麵、王子麵等，煮麻辣鍋底吸收湯汁，吃起來香辣夠味，非常滿足的主食選擇～

海膽鮭魚卵茶碗蒸

豐富的日式料理，還有大小朋友都愛的茶碗蒸，裏頭加入海膽、鮭魚卵等海鮮，每一口都充滿海鮮味，令人回味無窮的日式餐點

蒸蛋滑嫩好入口，細緻綿密，宛如不丁一樣，上頭的鮭魚卵畫龍點睛，提升不少的鮮味，非常喜歡這一味！

力二當令蔬菜拼盤

力二的蔬菜拼盤，搭配得五顏六色，嚴選當季時蔬翠綠新鮮，丸子類用料相當實在，芋頭丸、香菇丸都很彈牙～

力二蔬菜自助吧

蔬菜自助吧，也有多款蔬菜、配料可以自由取用，想吃多少都沒有問題，還有日本進口的汽水，這在居酒屋一瓶都要賣超過一百以上，來這要多喝幾瓶～

多款當季蔬菜，搭配肉品、海鮮都很速配，玉米筍超甜、香菇超多汁、鳥蛋、麻糬燒等都是我喜歡的滋味～

力二肉品

力二不只海鮮超猛！超強！肉品也是高品質、高等級，牛肉豬肉通通都有，現點現切鮮度滿分～～

頂級無骨牛小排

我超愛吃無骨牛小排，看看這油花真的很漂亮，牛肉建議涮個幾秒，呈現粉嫩嫩狀態最好吃~牛肉湯汁充滿口中有夠爽！！

這個頂級無骨牛小排，我之前去火鍋店吃，一盤少說也要五六百起跳，來力二可以吃到爽，愛吃牛小排的朋友一定要多吃幾盤～

見島和牛（澳洲）

力二選用澳洲進口的和牛，肉質相當新鮮，色澤也相當迷人，牛肉不會太油膩，一入口也不會有牛肉腥味～

喜歡吃澳洲牛的朋友，來力二記得大快朵頤一番，享受澳洲和牛的美妙滋味！

極黑霜降牛

極黑霜降牛肉肉質非常實在，建議只要涮個幾秒就好，避免肉質太熟影響口感，煮麻辣鍋底相當的搭～

因為牛肉夠新鮮，品質夠好，不用額外沾醬，更能感受到牛肉本身的鮮甜，軟中帶有彈性的肉質，宛如在口中跳舞一樣，口感驚艷～

極上雪花牛

大小朋友喜歡的雪花牛，來力二也可以吃得到，肥瘦適中，特別有Ｑ勁，吃起來不會乾澀

五花牛肉煮冬蔭功湯頗適合，酸酸湯底可以除去油膩感～同時又可以軟化肉質，讓牛肉吃起來更爽口，吃完一大盤也不會膩～

極緻牛舌

網路上大推的牛舌，實在是太好吃了！我很少吃到火鍋店的牛舌這麼爽口，一片片厚度抓得剛剛好，爽脆多汁又不會過硬

牛舌湯汁在口中噴出，脆脆的口感，另人眼睛一亮，一片接一片，越吃越滿意～趕快再加點一大盤來嗑！！！

頂級伊比利豬

不吃牛的朋友，力二嚴選高檔次的伊比利豬，豬肉花紋美麗動人，肉質Ｑ彈爽脆，感受不到腥味，是豬肉控的首選肉品～

伊比利豬切得好大片，不論煮哪種鍋底都好好吃，湯底的風味更能襯托豬肉的美味，不論愛吃牛肉或豬肉，來力二都可以吃得很盡興！補充滿滿蛋白質

嫩香牛滑

差點漏掉這個很厲害的牛滑，牛肉醃得很入味，牛肉很耐煮，肉質非常軟嫩，一點都不像在吃牛肉，軟嫩度破表！

力二帝王蟹吃到飽-自助吧

補充介紹一下力二自助吧，餐點主要採取點餐式吃到飽，自助區有些蔬菜、配料、麵食、佐料、飲品、冰品等，想吃甚麼都可以自由取用～

客人絡繹不絕，大家都在挑選想吃的美食，等鍋物上桌前，我就先吃個冰消消暑，也可以來杯冰涼生啤退退火ＸＤ（喝酒不開車！未成年請勿飲酒）

力二佐料區

力二食材新鮮品質佳，因此我建議吃原味就很好吃，但台灣人還是喜歡有佐料，像我爸吃海鮮就喜歡加點蒜頭、沾點醋，

佐料區衛生乾淨，該有的選擇都有，特別是有我喜歡的蘿蔔泥，牛肉裹上蘿蔔泥，味道更加清爽，美味度更上一層樓

力二甜品

吃了這麼多好料後，當然也不能忘了甜點，俗話說甜點是另一個胃，當然要來份熔岩布朗尼、豆花、冰棒、冰淇淋甜甜嘴~

力二冰淇淋/冰棒

冰品自助採用，有哈根達斯、明治兩個品牌，冰棒也有多種口味選擇，這些冰品市售都不便宜，建議吃鍋前跟吃鍋後都要來上幾球

力二冰棒

冰棒有多種口味，品牌是日系的品牌，甜度抓得剛剛好，尤其蘋果口味相當爽口，好像在吃真的蘋果一樣，酸中帶甜營養滿分

力二冰淇淋

一球球冰淇淋，甜蜜蜜滋味好幸福，有我喜歡的抹茶口味、夏日必吃的芒果等，每次口味都會異動，八種口味選擇，一定要多吃個幾球

力二-黑糖手工豆花

綿密細緻的豆花，加上傳統的黑糖，即是充滿古早味的台灣甜點，豆香味十足，一眨眼一大碗就吃光光

力二-牛奶熔岩布朗尼

剛起鍋的布朗尼熱騰騰，搭配香草冰淇淋就是絕配，布朗尼的可可香很猛烈，與香甜冰淇淋相互輝映，天衣無縫的完美拍檔，來力二就能吃到

力二-飲料自助吧

吃火鍋當然要喝飲料，超過二十種飲品選擇，有多款無糖飲品及冰沙，我自己綜合了無糖烏龍茶及楊枝甘露

酸甜的滋味帶有烏龍茶香，非常的順口，甜度也不會過頭，冰的熱的通通都有，力二宛如小型飲料博物館

海尼根生啤酒(未成年請勿飲酒!請勿酒駕)

居然能喝到知名品牌海尼，這個一杯也要破百，一邊吃熱騰騰鍋物，一邊享用冰涼生啤，真是人生一大享受～（喝酒不開車！未成年請勿飲酒）

麒麟生啤酒(未成年請勿飲酒!請勿酒駕)

日系麒麟啤酒，不會有苦澀感，清爽帶有麥子香，自然的回甘，搭配海鮮很MATCH，附近交通很方便，吃飽喝足後，記得找代價或搭車回家喔（喝酒不開車！未成年請勿飲酒）

力二調酒

不只有豪邁的生啤，少男少女喜歡的調酒也喝得到，採取現點現調的方式，每一杯都是採用琴酒基底，吃肉品、日料都不能少這一味

粉紅佳人-紅石榴(未成年請勿飲酒!請勿酒駕)

使用紅石橮調配的粉紅佳人，紅通通給人種夢幻的FU，相當順口酸酸甜甜，但要注意酒精濃度蠻高，要慢慢喝才不會一下子就醉了喔

藍色夏威夷-藍柑橘/鳳梨(未成年請勿飲酒!請勿酒駕)

給人海島氛圍的藍色夏威夷，使用熱帶水果鳳梨當主角，搭配藍柑橘點綴色彩，果酸相當清爽~一口接一口

橙花-柳橙(未成年請勿飲酒!請勿酒駕)

黃澄澄的橙花調酒，光看這個顏色就給人滿滿活動，吃得到柳橙果肉，酸甜開胃，夏日就要喝上這一杯！

這次吃了這麼多力二的好料，通通無雷超好吃，完全不會有吃到飽的粗糙感，反而有不亞於頂級餐廳的奢華享受，

真心推薦這家超強的力二帝王蟹鍋物放題，姊妹品牌還有鬥佐燒肉吃到飽、頂級的一修尼燒肉，之後都想要去朝聖看看

力二帝王蟹吃到飽 5大特色

1. 不用出國台灣就能吃到帝王蟹吃到飽！力二帝王蟹主打高檔新鮮食材，兩千元左右就可以享有尚青的帝王蟹、生食級干貝、進口和牛等高檔食材吃到飽，無限量供應！

2. 帝王蟹超高檔，不論焗烤、火烤、煮鍋都超讚！肉質濕潤飽滿，蟹肉香氣十足，鮮甜滋味充滿口腔，一吃就上癮，嘴巴停不下來，一口接一口！

3. 肉品相當豐富，澳洲見島和牛、無骨牛小排、極緻牛舌、嫩香牛滑等單點等級的肉品，力二食材不過度調味，吃原味就超好吃，肉肉控來這邊準沒錯~

4. 多樣化日本料理，海鮮茶碗蒸、炙燒干貝握壽司、蒲燒鰻魚飯、生魚片拼盤等料理，現點現做，不輸給高檔單點日料餐廳，物超所值CP值破表!

5.吃飽後，別錯過甜點、飲品、冰品、調酒，劃下用餐最棒的句點。用餐環境寬敞舒適、服務專業出餐快速、食材一級棒，還沒吃過的一定要來朝聖喔~

💭店家資訊 力二帝王蟹鍋物專賣店 桃園店

🏠地址: 桃園市桃園區大興西路二段8號2樓（由鬥佐燒肉入口進入）

🚌交通: 近藝文特區/客運9023、9005、1662等/ 開車: 大興西路二段80巷多家收費停車場

☎️電話: (03)358-1122

⏰時間: 12:00~15:00 17:00~21:00 最後收客時間為13:00及19:00

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、apple PAY

👛LINE: https://lin.ee/UnWOKuv

💬粉專: https://www.facebook.com/Z2SBSB?locale=zh_TW

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406971205

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