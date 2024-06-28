桃園水族館Xpark（八景島水族館）？該如何準備Xpark門票參觀地圖、停車交通、、餐廳美食？這篇整理了Xpark參觀路線地圖、IG打卡景點、必吃美食餐廳，都分享在這篇桃園Xpark水族館懶人包內，跟著懶人包一步步完成屬於你的桃園Xpark水族館旅程吧！

桃園水族館Xpark

「Xpark」位於桃園「中壢青埔」，是全台第一座都會型水生公園，由橫濱八景島公司營運，可以目睹超萌的企鵝、海豹、魟魚，還有漂浮的水母牆可以打卡，最後到「企鵝咖啡廳」，企鵝會穿梭在咖啡廳內的透明水管，享受與企鵝喝咖啡的幸福感！

桃園水族館 - Xpark水族館夜宿

和逸飯店桃園館跨界合作Xpark水生公園共同推出了兩天一夜的沉浸式水族冒險－「」，最大亮點是可以入住在Xpark水生公園的「福爾摩沙展區」、「癒見水母區」。

👉入住Xpark「福爾摩沙展區」：睡在「福爾摩沙大水槽」旁！Xpark必打卡景點，是一個巨型水缸，可以看到上千隻的銀鱗鯧魚群風暴，鯊魚和魟魚在魚群間穿梭的樣子，非常療癒！

👉入住Xpark「癒見水母區」：「癒見水母」是全館最夢幻的展區，隨著四季的更迭，粉色、黃色、橘紅色、冰河藍色的光打在水缸內漂浮的水母上

👉行程推薦原因：

👉入住體驗：【Xpark夜宿】和逸飯店桃園館跨界Xpark，推出夜宿「宿海奇遇」

桃園水族館 - Xpark水族館門票

Xpark 水族館為維護觀賞品質，門票可以在「」和「」預訂，採用「分時段預約制」，只能依照購買時段於指定時間入場，至於現場售票開放日期，會另於官方網站公告，大家一定要買到票才去，不然有可能到現場會進不去喔！

👉聯票優惠：（不論是購買單程或往返的高鐵國旅聯票，只要起迄點之一為高鐵桃園站，即可直接加購Xpark單人門票）

【Xpark 門票售價】

票種 票價 適用對象 成人票 $550 18歲(含)以上成人使用 學生票 $400 12歲(含)以上持學生證之學生適用 孩童票 $250 4歲(含)以上及未滿12歲兒童適用 博愛票 $250 持有身心障礙證明者與1位陪同者、孕婦、滿65歲以上長者適用

桃園水族館 -Xpark地圖

Xpark 水族館共有三層樓，各展區在水族館分層如下：

【Xpark參觀須知】

為維持參觀品質及維護生物安全，進入本館敬請遵循下列注意事項，並配合服務人員之引導，讓每位參觀者有個愉快的體驗。

# Xpark參觀路線

入口（二樓）→福爾摩沙→珊瑚潛行（三樓）→暖海生機→雨林探險→寒帶行凍→深海尋秘→癒見水母（二樓）→企鵝奇遇→漫步叢林（一樓），Xpark參觀動線安排得很簡單明瞭，一點也不會迷路，只要跟著人群走或指標走，很簡單就能逛遍各個展區，下方就介紹各層樓必看重點！

# 2樓展區（入口處）

# 3樓展區

# 1樓展區（出口處）

桃園水族館景點

# 福爾摩沙

進入入口處，首先第一站是「福爾摩沙展區」，這裡頭都是台灣常見的海洋生物、養蚵景觀，而「福爾摩沙大水槽」絕對是這個展區的必打卡景點，是一個巨型水缸，可以看到上千隻的銀鱗鯧魚群風暴，鯊魚和魟魚在魚群間穿梭的樣子，非常療癒！

▲陽光灑落在「福爾摩沙大水槽」，相當夢幻

▲「福爾摩沙」以台灣海域生態為主題，展區內有四層樓高的透明觀景窗，走入展間彷彿沒入海中，近距離感受壯闊海洋之美

# 珊瑚潛行

離開「福爾摩沙展區」後，搭乘手扶梯前往三樓，第一站是來到了「珊瑚潛行區」，色彩繽紛的各式珊瑚，就在180度無死角的環繞式展缸內，地板上也投影出豐富色彩的魚群與珊瑚，彷彿走進了海底世界，除了和魚缸內的小丑魚打卡外，也可以坐在地板上和躺著自拍打卡，拍起來也好夢幻。

▲珊瑚區必看的就是可愛的小丑魚啦！小丑魚躲在海葵內部可以得到保護，另外小丑魚也可以幫忙趕走海葵的掠食者和幫忙清潔

# 雨林探險

走進「雨林探險區」，綠意盎然的樹林，盤根錯節下的魚缸內，可以看到銀板魚、亞洲龍魚、黑白皇冠魟、南美短鯛，還可以捕捉到可愛長鼻浣熊的身影，現場運用了投射光影與模擬雨聲、雷聲，彷彿置身溫暖潮濕的叢林

▲可愛長鼻浣熊

# 寒帶行凍

離開了濕熱的雨林，走進另一個截然不同的寒帶區「寒帶行凍」。水缸內有超可愛的麻斑海豹在玩耍，缸內還漂浮著一座冰山，魚缸的特殊設計，可以走到門拱下，海豹們會從頭頂上游過來游過去，在這裡，能從各個角度欣賞海豹的可愛表情與模樣。

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▲表情有點厭世的麻斑海豹，也是挺可愛的！

▲魚缸的特殊設計，可以走到門拱下，海豹們會從頭頂上游過來、游過去

# 深海尋秘

繼續往前走，會走進海底隧道，浪花在頭頂上翻騰，陽光透過浪花灑落在隧道內，停下腳步坐在這裡，就覺得好舒服自在。走過隧道後，就到了「深海尋秘」，這些海洋生物，躲藏在深海內，平常我們是很難接觸到深海海域的生物，像是甘氏巨螯蟹、大王巨足蟲和北太平洋巨型章魚，都可以在「深海尋秘」找到牠們的蹤影唷！

▲在暗處行走和攀爬北太平洋巨型章魚的甘氏巨螯蟹

# 虛實互動

「虛實互動」這區，小朋友玩得很開心外，大朋友也可以玩得很開心 :P 現場設有許多台平板，可以透過平板選擇自己想畫的海洋生物，藉由上色、造型、寫文字，接著上傳後，自己創造的海洋生物，就會出現在大螢幕內，優游在水族箱內，要抓緊時間合照呢！魚游完一圈後，就會消失不見了。體驗完互動設施後，這區還可以俯視入口處的「福爾摩沙大水槽」

▲透過平板選擇自己想畫的海洋生物，藉由上色、造型、寫文字，接著上傳後，自己創造的海洋生物

▲我自己畫了一隻海豚，上傳後，就會出現在大螢幕內，優游在水族箱內，要抓緊時間合照唷！

# 癒見水母

「癒見水母」是最讓我驚喜的一區，也是全館最夢幻的展區，隨著四季的更迭，粉色櫻花、黃色向日葵、橘紅色的楓葉、冰河藍色的光打在水缸內漂浮的水母上，耳邊響起宮崎駿動畫御用配樂師「久石讓」的音樂，穿透了整個展區，加上無邊鏡面打造的奇幻氛圍，就像來到萬花筒內的絕美場景。

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▲現場的燈光效果會隨著音樂更換成四季的模樣

▲必拍的網美打卡牆，想拍正面的話，要記得排隊唷！現場大約要排隊15分鐘以上

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▲左邊是蛋黃水母；右邊是紅海刺水母

# 企鵝奇遇

走過「癒見水母」展區後，就是超人氣的企鵝區囉！麥哲倫企鵝與國王企鵝一同居住在這裡，除了大家較熟悉的「國王企鵝」外，「麥哲倫企鵝」首度登台亮相就是在Xpark喔！「麥哲倫企鵝」身材較為小巧，各種可愛姿態，喜歡在水中來回衝刺，有機會的話，也可以在企鵝咖啡館Xcafe看到牠們的身影。

▲遇到在Xpark誕生的小企鵝，這時候小企鵝的毛色與成人的企鵝毛色還不太一樣唷！

# 與眾同樂

離開企鵝奇遇並繼續下樓，便抵達「與眾同樂區」，位在一樓的位置，是動物與飼育員互動的地方，可以在這了解動物的習性與生活，在Xpark內的動物們是不做表演的，因此也沒有固定的演出場次，會由飼育員帶著動物夥伴，來和大家分享一堂有趣的課程，會遇到的動物夥伴包含熊狸、水豚、加州海獅與南美海獅，這次遇到的是呆萌的加州海獅，在水裡游來游去的模樣，實在是太可愛了！

# 漫步叢林

一樓的戶外區是「漫步叢林」，是台灣與亞洲生物展區，這裡可以觀賞獨特的爬蟲類、魚類、熱帶雨林內的澤巨蜥、網紋蟒、藍樹巨蜥、變色龍冠蜥等動物，遇到天氣炎熱時，比較推薦傍晚時前往。

桃園水族館 - Xpark企鵝咖啡廳 Xcafe

和企鵝來杯咖啡吧！人氣爆棚的企鵝咖啡廳Xcafe，是與日本咖啡連鎖品牌PRONTO corporation跨界合作，咖啡廳內有個透明隧道，坐在咖啡廳內，可愛的企鵝會從頭頂上穿梭，一定要來一杯招牌的企鵝拉花拿鐵！拿鐵的拉花有企鵝呆萌的圖樣，非常受歡迎唷！

👉預訂優惠：

▲與日本咖啡連鎖品牌PRONTO corporation跨界合作的企鵝咖啡廳Xcafe

▲有好多企鵝餐點，像是企鵝甜甜圈、拿鐵企鵝拉花、企鵝冰淇淋包、企鵝吐司等等

▲ 可愛的企鵝會在咖啡廳穿梭

桃園水族館 - Xpark伴手禮推薦

離開Xpark前，是不是想收藏哪位動物明星的呆萌周邊商品，還是想帶上伴手禮，跟大家分享這次來逛Xpark的喜悅，Xpark的禮品店「Xfun」有周邊商品，像是T 恤、文具、吊飾、馬克杯、保溫瓶都有

▲另外也有日本知名甜點果子店「黑船」聯名的三款伴手禮，銅鑼燒、檸檬蛋糕、蔥酥餅，推薦帶上一盒銅鑼燒，鬆軟的外皮配上綿密的紅豆餡，自己吃或者送禮都很適合。

桃園水族館 - Xpark的交通

（圖：Xpark官方網站）

# 大眾交通工具前往桃園Xpark

Xpark位在「桃園高鐵站」和「桃園機場捷運-A18站」旁，交通可是超方便，搭乘「高鐵」或「捷運桃園機場線」都可抵達，出站走路10分鐘內就可抵達，搭乘高鐵的話，從台北到桃園，搭乘高鐵只需19分鐘；從新竹到桃園，搭乘高鐵只需10分鐘

官網交通指南

# 開車前往桃園Xpark

整理幾個Xpark附近停車場與收費資訊。

Google位置－桃園市中壢區春德路105號

【Xpark附近停車場－桃園國泰置地廣場】

Xpark水族館、和逸飯店桃園館、桃園新光影城共同使用桃園置地廣場停車場

【Xpark附近停車場－華泰名品城】

桃園水族館 - Xpark附近飯店住宿

Xpark位於新興超熱鬧的休閒區域！「桃園高鐵站」出來就到「華泰名品城outlets」、隔壁是2020年新開幕的「新光影城」與「Xpark水族館」，「COZZI Blu桃園和逸飯店」也座落在這區，綜合了娛樂、購物、美食、飯店住宿於一區。

# COZZI Blu 和逸飯店‧桃園館

｜雙人房低價位：左右

｜｜Booking訂房｜

｜交通： 從機場捷運桃園站（與高鐵桃園站同站）出來後，走路8分鐘或者搭乘飯店接駁車前往飯店（接駁車時刻表）；開車前往飯店，有提供免費停車場

｜親子入住：5歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住，6-11歲不佔床, 每位孩童加收600元；有6人房可供多人入住

👉詳細入住體驗：【桃園Xpark飯店推薦】和逸飯店桃園館，最美海洋親子飯店！

※親子友善備品：多數房型可提供嬰兒床及加床服務、嬰兒澡盆、嬰兒盥洗備品

※兒童遊樂設施：親子探險活動（專人說故事）、三樓公共空間有舒適的育嬰室

※休閒娛樂設施：主題酒吧、電子飛鏢機、健身房、夜宿水族館專屬入宿櫃檯、船艙休憩區

※周圍生活機能：2020新開幕的Xpark水族館、華泰名品城outlets與新光影城，距離桃園高鐵站很近

▲在2020年新開幕！屬於國泰飯店旗下首間五星級飯店，以「海洋」作為主題的飯店，靈感來自法國科幻小說之父凡爾納作品《海底兩萬里》，從進入大廳前，就可以看到電梯旁的「貝殼燈」 、天花板垂吊的「水母燈飾」，營造海底世界的浪漫氛圍

▲三樓「Cabin Zone」是飯店的歡樂休閒空間， 有點像是船上的秘密基地

▲Blu Bar酒吧，以潛水艇船艙造型打造，現場有供應雞尾酒和輕食，很適合來這Chill一下！

▲色彩繽紛的沙發，彷彿熱帶魚穿梭在船艙間的意象，讓人無時無刻徹底沉浸在湛藍大海中

Xpark美食餐廳

逛完Xpark想用餐的話，有三個地方可以選擇用餐，距離由近到遠分別為「和逸飯店桃園館－逸薈軒」、「桃園新光影城－美食廣場」、「華泰名品城－美食廣場」

# 和逸飯店桃園館－逸薈軒

▲「和逸飯店桃園館」內有兩個餐廳「COZZI-Market-逸·市集」、「逸薈軒」，「COZZI-Market-逸·市集」是自助餐，而「逸薈軒」是飯店的中餐餐廳，由於「逸薈軒」評價較高，我最後選擇了「逸薈軒」

▲「逸薈軒」用餐環境漂亮，餐點精緻好吃，沒有踩雷，只是價位稍高，需要有點預算。

▲「逸薈軒」的等待沙發，這裡很好打卡拍照。

▲天府古都酸辣粉，這道菜只要$180元，想念之前在重慶生活一年的日子，於是點了這道酸辣粉，辣得香氣十足，這是回來台灣後，吃到最好吃的酸辣粉！

▲阿婆圈子紅燒肉 〔附窩窩頭〕，滷大腸與家常滷肉，但意外地超好吃！

▲餐廳內也有包廂，氣氛相當適合家庭聚餐

# 桃園新光影城－美食廣場

第二個用餐選擇地點是與Xpark相連的桃園新光影城，內有美食廣場，廣場內有「大師兄銷魂麵舖」、「MAGiC TOUCH 點爭鮮」、「瓦城」、「這一小鍋」、「繼光香香雞 X Tplus」、「頂呱呱 Ｘ 美國功夫茶」和「隔壁老王」許多美食連鎖名店進駐，用餐超方便！

# 華泰名品城－美食廣場

如果遇到假日全客滿的話，也可以前往距離Xpark水族館5分鐘，華泰名品城內的美食廣場，這裡的用餐空間較大，這次選的是華泰名品城美食廣場三樓的「涓豆腐」，用餐環境舒適外，餐點也好吃！

桃園水族館 - 周邊景點與生活機能

參觀完了Xpark水族館，推薦要去逛周邊的「華泰名品城」與2020 年新開幕的「新光影城」。

# 華泰名品城

「臺灣首座國際級折扣名品購物城」－華泰名品城，就在水族館隔壁，這裡有許多品牌，包含你熟知的平價到專櫃的衣服品牌、包包，像是PRADA、BURBERRY、小CK、MK、LOEWE，許多品牌都有高達3-7折的優惠。

👉【桃園華泰名品城】OUTLETS購物28大必買品牌，超殺折扣地圖攻略

# 桃園新光影城

與 Xpark 相連的「桃園新光影城」，在2020年新開幕，擁有「Dolby Cinema 杜比影院」、「Sealy 席伊麗電動床影廳」、「Osim 按摩椅廳」和「ACG 動漫影廳」，讓你擁有超豪華的看電影享受

桃園水族館Xpark常見問題

桃園水族館Xpark，開放時間與場次？

全年無休，桃園水族館Xpark營運時間是週日~週五(含收假日)10:00-18:00、週六(包含國定假日)10:00-20:00

桃園水族館Xpark，如何預訂門票？

Xpark門票可在「」和「」預訂。若某一時段預售票未售完，即可現場購票，數量有限售完為止

桃園水族館Xpark的交通方式？

搭乘「高鐵」或「捷運桃園機場線」抵達「高鐵桃園站」，出站走路10分鐘內就可抵達。

桃園水族館Xpark，有附設停車場嗎？

Xpark與新光影城、桃園和逸飯店COZZI Blu共同使用桃園置地廣場停車場，停車費平日一小時40元、假日一小時50元，一張成人票券可折抵一小時，一台車限抵一次(不累計)，於停車場操作繳費機並掃描票券Qrcode即可折抵。

桃園水族館Xpark，周邊景點推薦？

參觀完了Xpark水族館，可以逛周邊的「華泰名品城」與「新光影城」。

桃園水族館Xpark，周邊美食推薦？

逛完Xpark想用餐的話，有三個地方可以選擇用餐，距離由進到遠分別為「和逸飯店桃園館－逸薈軒」、「桃園新光影城－美食廣場」、「華泰名品城－美食廣場」

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