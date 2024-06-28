▴ 《宝泉扁可頌》五入禮盒 ʟɪɴᴋ.

每週都會固定來 宝泉百年餅舖（大墩店）挑選家人要吃的 麵包 或 筍包 (好吃!!!)，今天發現店門口貼了 新品上市 的海報，竟然是現在很紅很夯的韓國美食 《扁可頌》 ！還有也是來自韓國的《脆皮洋蔥乳酪》，這次先買了扁可頌吃看看～

▴ 宝泉百年餅舖 - 大墩店

▴ 宝泉新品上市海報《洋蔥乳酪》、《扁可頌》

宝泉扁可頌除了單片，也有貼心的 5入禮盒 ，不論是送人或自己享用都很方便！扁可頌的尺寸都比手掌還長，厚度也是澎湃的！扁可頌 每一片都是單獨包裝，並清楚標示營養標示、保存天數及有效期限～

▴ 《宝泉扁可頌》五入禮盒

▴ 宝泉扁可頌單入包裝

▴ 清楚的營養標示及有效日期

包裝打開後，就能聞到可頌的香甜氣味，金黃色的酥脆外皮，看起來就很可口！一口咬下，另人十分驚艷！比想像中更加的酥脆又不失口感，可頌的獨特香氣，搭配糖粒經過烘烤過後，帶著焦糖的香氣，每一口都越嚼越香，甜而不膩！一不小心就整片吃完，感覺只買一盒根本就不夠吃呀～

▴ 《宝泉扁可頌》香氣十足！勾起食慾的金黃色酥脆外皮

▴ 宝泉扁可頌的厚度也是誠意十足～

▴ 《宝泉扁可頌》非常酥脆！層層香酥～

之後在全家看到不同家的扁可頌，讓人十分好奇就買了。因為另一牌的是冰冷凍的，回家後 試著把寶泉的扁可頌也冰冷凍試試看！

▴ (左)宝泉扁可頌 / 常溫、(右)全家買的扁可頌 / 冷凍

▴ 宝泉扁可頌～冰冷凍後拿出回溫

▴ 全家買的扁可頌～冷凍後拿出回溫

冰過後的樣子並沒有太大的差異，全家買的扁可頌，比較大片但顏色比較淡，冷凍拿出回溫一下後，用手直接掰開一樣都很酥脆。全家買的內層比較像麵包的質地，吃起來偏硬， 還需要烤箱烤過

▴ 全家買到的扁可頌 / 冷凍拿出的樣子

▴ 宝泉扁可頌 / 冷凍拿出的樣子

宝泉扁可頌的內層看得到一層一層的，冷凍後吃一樣很酥脆～

▴ 扁可頌切面／(左)宝泉扁可頌、(右)全家買到的扁可頌

烤箱預熱後，將扁可頌放進烤盤上， 160度烤2-3分鐘（依每個人喜愛口味去調整） ，烤過後的香氣更加倍

▴ 烤箱回烤後的樣子～全家買到的扁可頌

全家買的扁可頌烤過後感覺變軟了，可能是烤得不夠久，糖漿的味道比較重，沒那麼脆，咬起來的口感比較像麵包

▴ 全家買的扁可頌～回烤後的切面，偏軟口感像麵包

▴ 烤箱回烤後的宝泉扁可頌～可頌及糖粒的香氣更明顯

宝泉扁可頌烤過後，糖粒的焦糖及可頌的香氣更明顯～常溫品嚐就很美味，想熱熱吃就可以再烤箱烤一下，配個冰淇淋一起品嚐～感覺超級適合這個夏天！

▴ 宝泉扁可頌～烤過後更酥脆，多了烘烤過的香味

▴ 一樣非常酥脆的宝泉扁可頌

下次再來試試看宝泉百年餅舖另一款新品《洋蔥乳酪》， 可以烤過熱熱的吃，冷凍稍微回溫後內餡會像冰淇淋一樣， 好期待喔～

《宝泉扁可頌》可在宝泉各門市購買， 推薦先打電話去門市詢問或預訂！ 也可以在官網上選購十分的方便～宝泉官方購物網站: https://www.paochuan.com.tw/

╔ 宝泉百年餅舖門市資訊 ╗

【宝泉豐原店】台中市豐原區中正路154號｜ 04-25223077

【宝泉甘味店】台中市豐原區豐勢路一段468號｜04-25131390

【宝泉大墩店】台中市南屯區大墩路808號 ｜04-23101277

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