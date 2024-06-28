▴ 《宝泉扁可頌》五入禮盒 ʟɪɴᴋ.
|【文章目錄】
|➤ 時下正夯的韓國網紅美食《扁可頌》台中宝泉也買的到！
|➤《宝泉扁可頌 / 常溫》實際品嚐口感
|➤《差在哪裡呢》全家買到的扁可頌 / 冷凍
|➤《烤箱回烤後》可頌及糖粒的香氣更明顯
|➤《宝泉扁可頌》在哪邊可以買到呢？
每週都會固定來 宝泉百年餅舖（大墩店）挑選家人要吃的麵包或筍包(好吃!!!)，今天發現店門口貼了新品上市的海報，竟然是現在很紅很夯的韓國美食《扁可頌》！還有也是來自韓國的《脆皮洋蔥乳酪》，這次先買了扁可頌吃看看～
▴ 宝泉百年餅舖 - 大墩店
▴ 宝泉新品上市海報《洋蔥乳酪》、《扁可頌》
宝泉扁可頌除了單片，也有貼心的5入禮盒，不論是送人或自己享用都很方便！扁可頌的尺寸都比手掌還長，厚度也是澎湃的！扁可頌每一片都是單獨包裝，並清楚標示營養標示、保存天數及有效期限～
▴ 《宝泉扁可頌》五入禮盒
▴ 宝泉扁可頌單入包裝
▴ 清楚的營養標示及有效日期
包裝打開後，就能聞到可頌的香甜氣味，金黃色的酥脆外皮，看起來就很可口！一口咬下，另人十分驚艷！比想像中更加的酥脆又不失口感，可頌的獨特香氣，搭配糖粒經過烘烤過後，帶著焦糖的香氣，每一口都越嚼越香，甜而不膩！一不小心就整片吃完，感覺只買一盒根本就不夠吃呀～
▴ 《宝泉扁可頌》香氣十足！勾起食慾的金黃色酥脆外皮
▴ 宝泉扁可頌的厚度也是誠意十足～
▴ 《宝泉扁可頌》非常酥脆！層層香酥～
之後在全家看到不同家的扁可頌，讓人十分好奇就買了。因為另一牌的是冰冷凍的，回家後試著把寶泉的扁可頌也冰冷凍試試看！
▴ (左)宝泉扁可頌 / 常溫、(右)全家買的扁可頌 / 冷凍
▴ 宝泉扁可頌～冰冷凍後拿出回溫
▴ 全家買的扁可頌～冷凍後拿出回溫
冰過後的樣子並沒有太大的差異，全家買的扁可頌，比較大片但顏色比較淡，冷凍拿出回溫一下後，用手直接掰開一樣都很酥脆。全家買的內層比較像麵包的質地，吃起來偏硬，還需要烤箱烤過
▴ 全家買到的扁可頌 / 冷凍拿出的樣子
▴ 宝泉扁可頌 / 冷凍拿出的樣子
宝泉扁可頌的內層看得到一層一層的，冷凍後吃一樣很酥脆～
▴ 扁可頌切面／(左)宝泉扁可頌、(右)全家買到的扁可頌
烤箱預熱後，將扁可頌放進烤盤上，160度烤2-3分鐘（依每個人喜愛口味去調整），烤過後的香氣更加倍
▴ 烤箱回烤後的樣子～全家買到的扁可頌
全家買的扁可頌烤過後感覺變軟了，可能是烤得不夠久，糖漿的味道比較重，沒那麼脆，咬起來的口感比較像麵包
▴ 全家買的扁可頌～回烤後的切面，偏軟口感像麵包
▴ 烤箱回烤後的宝泉扁可頌～可頌及糖粒的香氣更明顯
宝泉扁可頌烤過後，糖粒的焦糖及可頌的香氣更明顯～常溫品嚐就很美味，想熱熱吃就可以再烤箱烤一下，配個冰淇淋一起品嚐～感覺超級適合這個夏天！
▴ 宝泉扁可頌～烤過後更酥脆，多了烘烤過的香味
▴ 一樣非常酥脆的宝泉扁可頌
下次再來試試看宝泉百年餅舖另一款新品《洋蔥乳酪》，可以烤過熱熱的吃，冷凍稍微回溫後內餡會像冰淇淋一樣，好期待喔～
《宝泉扁可頌》可在宝泉各門市購買，推薦先打電話去門市詢問或預訂！也可以在官網上選購十分的方便～宝泉官方購物網站: https://www.paochuan.com.tw/
╔ 宝泉百年餅舖門市資訊 ╗
【宝泉豐原店】台中市豐原區中正路154號｜ 04-25223077
【宝泉甘味店】台中市豐原區豐勢路一段468號｜04-25131390
【宝泉大墩店】台中市南屯區大墩路808號 ｜04-23101277
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