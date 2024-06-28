上次飛韓國吃完春川辣炒雞一直念念不忘，沒想到台中也能吃到道地春川辣炒雞啦！這間位在台中北區的金春花春川辣炒雞是六月新開的韓式料理，主打春川辣炒雞，不僅口味道地，用料也非常實在，還有豆腐鍋、海鮮煎餅也是人氣必點

金春花春川辣炒雞位置

金春花春川辣炒雞位在台中北區博館東街，就在台中消防局第七大隊的旁邊，距離科博館、草悟道及勤美誠品不遠，有開車來的朋友，附近有多個收費停車場，步行過來約3-5分鐘

金春花春川辣炒雞環境

金春花春川辣炒雞的用餐座位區只有一層樓，空間不算大不過座位數還蠻多，主要以四人座為主，也可併桌變成多人座位，非常適合多人聚餐

金春花春川辣炒雞菜單

春川辣炒雞肉鍋 460元

招牌必點的春川辣炒雞鍋，一鍋是兩人的份量，裡頭用料超澎派，包含高麗菜、洋蔥、年糕、青蔥、韭菜、紅蘿蔔、地瓜及雞肉，中間加入韓國闆娘的特製辣醬，本來要點小辣，不過店家極力推薦中辣，所以決定來挑戰看看

春川辣炒雞鍋上桌後，店家會採桌邊服務，幫大家炒料，總共分為三階段，炒到好大約十來分鐘

Q麵 40元

一般外面韓式料理比較常見Q拉麵體，金春花春川辣炒雞除了Q拉麵，還有Q麵可以選擇，不是泡麵那種，拌過辣醬非常入味，口感超Q彈，香辣帶勁，會讓人一口接一口，是說中辣對糖糖來說還真的頗辣的，邊吃邊配水一樣吃的津津有味

雙倍起司 100元

最邪惡的來啦！如果你是起司控，一定要給他加雙倍起司，將乳酪絲倒入鍋中悶煮到起司完全融化，趁熱吃超勘西，帶有濃郁的起司鹹香，層次更加豐富

春川辣炒雞鍋裡頭的雞肉都是採用溫體去骨雞腿肉，肉質相當軟嫩，吸附著湯汁精華，讓人越嚼越香，香辣夠味，吃起來也不會有雞腥味，不管是單吃還是配飯都超好吃

海鮮煎餅 240元

糖糖個人也很推薦金春花春川辣炒雞的海鮮煎餅，最愛這種煎至恰恰口感的煎餅，口感香脆帶有迷人焦香，不僅煎餅帶有厚度，裡頭的餡料也很豐富，包含透抽、蝦仁、青蔥、洋蔥及韭菜，鮮味十足，沾上特製醬汁風味更讚

海鮮豆腐鍋 220元

金春花春川辣炒雞的海鮮豆腐鍋辣度是小辣，湯頭濃厚帶有海鮮的鮮甜味，用湯匙一撈裡頭滿滿都是料，有蝦仁、透抽、蛤蜊、金針菇、洋蔥、雞蛋及韓國豆腐等食材，豆腐超嫩超好吃

火烤五花肉飯 240元

選用帶有厚度的五花肉，將五花肉表面烤至金黃焦香，肉質軟嫩帶微脆口感，伴隨著迷人的焦香，旁邊還有附上生菜、白飯及醃蘿蔔片可以一起搭配享用，層次更加豐富

韓式炸雞 230元

想吃韓式炸雞，在金春花春川辣炒雞也吃得到，採用溫體無骨去骨雞腿肉，裹粉下去炸至金黃酥脆，再淋上韓國闆娘特製醬汁，炸雞外皮相當酥脆，裡頭肉質鮮嫩又多汁，醬汁吃起來鹹中帶點微甜滋味，尾韻帶微辣

金春花春川辣炒雞於六月新開幕，地點就在台中北區博館東路，靠近台灣大道這邊，由韓國闆娘掌廚，口味道地，用料也非常實在，除了招牌春川辣炒雞必點，糖糖也很推薦海鮮豆腐鍋及海鮮煎餅，內用還享韓式小菜無限吃到飽，喜歡吃韓式春川辣炒雞的朋友一定要筆記起來