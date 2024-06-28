中壢美食推薦「億品鍋-中壢環中旗艦店」，位於中壢環中東路二段，以個人小火鍋為主，每鍋160元起。店內的自助吧提供咖哩飯、豬油拌飯、麵食、飲品、霜淇淋和冰淇淋吃到飽，此外還有生菜沙拉和涼麵可以無限享用，CP值非常高！難怪開幕至今生意一直很好，喜歡小火鍋的朋友可以來試試看。

億品鍋-中壢環中旗艦店怎麼去？

億品鍋-中壢環中旗艦店位於環中東路二段與昆明街交會處附近。店門前設有機車停放區，開車的朋友則可將車停在正好停福州路停車場，步行至餐廳約需3分鐘。用餐時段前往時，經常能見到門口有許多等候的客人。

億品鍋-中壢環中旗艦店用餐環境

億品鍋-中壢環中旗艦店擁有寬敞的用餐環境，共有100個座位，主要以2-4人桌為主，非常適合愛吃鍋的吃貨們前來約會聚餐。

億品鍋-中壢環中旗艦店菜單

億品鍋的完整菜單提供多達25種平價特色鍋物，滿足各種口味需求。其中，爆炸蛤蜊鍋、蛤蜊蝦蝦鍋和海陸爆爆鍋是最受歡迎的選擇。此外，還有單點區，可以讓你隨心所欲地加點。

億品鍋採用自助點餐機點餐，介面簡單易懂。選擇好想吃的餐點並加入購物車後，結帳付款就完成啦！

億品鍋用餐須知：每桌用餐時間為90分鐘。110公分以上的顧客，共鍋單點費用為80元，110公分以下的顧客，共鍋單點費用為50元，且僅限1人。內用客人可免費享用沙拉吧，但火鍋或自助吧的食材不提供打包服務。

億品鍋-中壢環中旗艦店沙拉吧

醬料區提供白醋、烏醋、蔥花、辣豆瓣、蒜泥、沙茶醬、蒜蓉醬、醬油和辣椒，可以根據自己的喜好搭配。請珍惜食材，適量取用。

億品鍋不僅提供白飯，還有豬油拌飯和日式咖哩醬可供選擇。日式咖哩內的馬鈴薯丁和紅蘿蔔丁份量十足，咖哩汁散發著迷人的香氣，甚至還未開始吃火鍋，一碗飯已經足以讓人食指大動。

若覺得湯頭太濃或想要增加湯量，可以到自助吧拿取高湯或開水，自行調整湯的濃淡。

平價小火鍋居然還有日式涼麵和生菜沙拉可以無限享用！許多人品嘗過後都為了涼麵再次光顧喔！

我將日式涼麵和生菜沙拉混合在一起，再淋上涼麵醬和千島醬，味道真是不錯！

此外，副食還有火鍋麵、王子麵、意麵和雞絲麵，都是無限供應的喔！

飲料的選擇非常多樣化，除了碳酸飲料之外，還有茶、果汁、咖啡和冰沙等多種選擇。

還有爆米花和霜淇淋，霜淇淋的口味不一定，但當天正好是我最愛的特濃巧克力口味，我特別喜歡這種大人的苦甜味。

冰淇淋則有布拉芙和杜老爺兩個品牌，且各自提供六種口味喔！

餐點

我們當天在億品鍋-中壢環中旗艦店點了爆炸蛤蜊鍋和南瓜牛奶鍋，再加點了雞腿肉、鯛魚片、鮮蝦、豆腐鴨血雙拼等，全部擺在桌上看起來真是豐富極了！

爆炸蛤蜊鍋+豬肉

爆炸蛤蜊鍋裡有蛤蜊600克、基本菜盤和七片豬肉片，對於喜歡蛤蜊的人來說絕對不能錯過！這也是很多人必點的選項喔！

把所有蛤蜊丟進鍋裡煮，滿滿的蛤蜊吃起來真是爽快！

而且每顆蛤蜊都飽滿鮮美，口感Q彈鮮甜！

煮好後，湯中充滿了蛤蜊的精華，一口喝下，清甜可口。

吃完後，蛤蜊殼堆滿了盤子，身為蛤蜊愛好的我，真的超滿足的。

億品鍋的豬肉片選用了一級棒臺灣豬，所以吃起來不會有豬肉的味道，肉質軟嫩不乾柴。

南瓜牛奶+牛肉

億品鍋提供的湯頭種類實在太多，選擇性障礙直接發作，我們這次先選了南瓜牛奶湯頭。端上桌後，可以看到南瓜泥和濃白的湯頭，煮的時候能聞到淡淡的南瓜牛奶香氣，喝起來非常滑順！搭配的牛肉片吃起來軟嫩。

雞腿肉

億品鍋的雞腿是帶皮的去骨雞腿，吃起來口感軟嫩。

豆腐鴨血雙拼

豆腐及鴨血是熟食供應！端上桌就可以開動了！鴨血滑嫩入味，豆腐口感軟嫩，辣度剛剛好。

油條

雖然沒有點麻辣鍋，吃火鍋好像不能少了油條，放到鍋內浸泡一下，就可以吃到脆脆的口感。

鯛魚片

億品鍋的鯛魚片肉質鮮嫩，口感極佳。

鮮蝦

鮮蝦也很大隻，新鮮肉質Q彈，鮮甜又紮實！

西北爆漿起司燒

吃火鍋時我很喜歡起司燒，口感Q彈，濃郁的起司中帶有些許甜味！

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