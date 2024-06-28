提到全聯鮮乳，你平常最習慣喝哪個鮮乳品牌呢？今天要來和大家分享兩款全聯必買的鮮乳品牌，推薦各位鮮乳愛好者們不能錯過！這兩款鮮乳不僅有著令人一試成主顧的迷人口感，更能替你補足營養。衛生福利部國民健康署曾在《每日飲食指南手冊》中，提及國人飲食中的鈣質攝取量普遍不足，因此建議大家每日飲用一杯乳品，以滿足鈣質需求；不論是平時有喝鮮乳習慣者，或是想藉由鮮乳補足營養的人，現在就讓我們一起來瞭解這兩款鮮乳的獨特魅力吧！

全聯鮮乳推薦—六甲田莊：清爽不膩

首先，我們來談談六甲田莊鮮乳，這款鮮乳不只以其清爽不膩的口感深受消費者喜愛，更是全聯鮮乳推薦中的熱銷王，且六甲田莊鮮乳採用百分之百的純生乳，保留其中的天然營養，堅持堅持無添加；此外，六甲田莊鮮乳還被網友評為CP值很高的全聯鮮乳，導致經常被搶購一空，就連小編也會收到消費者撲空的心得分享。

六甲田莊鮮乳不僅在全聯深受消費者喜愛，更受到國際的美味認證，連續三年獲得食品界米其林的三星風味絕佳獎章，這個獎章是由米其林名廚、五星飯店主廚、英國皇家御用主廚等一同評比鑑定，並獲得90%以上的評分後才能獲得三星認證，由此可知六甲田莊鮮乳的美味度受到國內外肯定，是你不可錯過的全聯鮮乳好選擇。

全聯鮮乳推薦—柳營鮮乳：口感絕佳

接著，我們要來介紹柳營鮮乳，柳營鮮乳同樣採用百分之百的純生乳，且成分天然，加上嚴謹的製作流程，保留了鮮乳的純正風味，進而成為台灣鮮乳最具代表性的商品之一。而柳營鮮乳的絕佳口感名不虛傳，不只是家庭愛用，連飲料店都指定使用，只因其香醇濃郁的風味無可取代。

品嚐柳營鮮乳時，每一口都能感受到淡淡的天然奶香，令人愛不釋口；無論是用來製作果汁、鮮奶茶，或是直接飲用，柳營鮮乳總是讓人忍不住一口接著一口，替你的日常生活增添一份美味與健康。

全聯鮮乳推薦—為什麼選擇六甲田莊與柳營鮮乳？

總結來說，六甲田莊鮮乳和柳營鮮乳各有其獨特的優勢，六甲田莊鮮乳以其清爽不膩的口感而受大眾喜愛，而柳營鮮乳則以濃郁奶香獲得消費者支持，無論是清爽的口感還是濃郁的奶香，都能滿足您對高品質鮮乳的追求。

此外，這兩款鮮乳均採用百分之百純生乳、無添加，同時在品質管理上亦嚴格把關，以確保大家都能品嚐到自然、健康的好味道，是消費者日常補充鮮乳的不二選擇。若你也在尋找全聯鮮乳的推薦品牌，不妨試試六甲田莊鮮乳、柳營鮮乳，不僅在全聯福利中心獨家上市，更會不定期舉辦優惠活動！歡迎大家一起體驗其中的美味與健康，共同享受這份在地的純粹美味。

全聯鮮乳推薦香醇濃郁的六甲田莊鮮乳、柳營鮮乳