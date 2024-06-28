【台中食記】老三良麵

在一般認知中涼麵都是油麵伴著麻醬一起吃，吃過這間老三良麵會讓你完全改觀，他們使用高品質的蕎麥麵和細麵雙麵，並搭配麻醬、蒜泥和醋自製醬汁，還加入了小黃瓜絲、紅蘿蔔絲、玉米粒，每一口都能吃到店家滿滿的誠意，除了招牌涼麵，還販售咖哩飯、麻辣鴨血豆腐等品項，老三良麵可使用Line線上點餐服務，更特別的是還提供24小時無人商店販售服務，半夜想吃消夜不用怕餓肚子啦！

開車前往，可停餐廳對面的詔安街停車場(從南興北一路進入右轉即可抵達入口)，搭乘捷運在松竹站下，步行約8分鐘可抵達。

▲老三良麵位在北屯路上，餐廳上方有個白色明顯招牌，門口貼著無人商店的廣告，可線上支付或投幣零錢箱，完全是誠實商店的概念。

▲可加入店家Line線上點餐，滿額即可免費外送，來店消費滿50元給google評論5星好評還能獲得一杯古早味紅茶。

▲老三良麵菜單：涼麵有原味、咖哩、起司、泡菜、雞絲五種口味，可選蕎麥麵或細麵，咖哩系列有五種主餐可選，主食四選一，還有湯品、飲品小菜的選擇。

▲當天下午一點造訪店家生意還是非常好，夫妻老闆一直在廚房忙碌著，特別的是涼麵出餐前還使用電子秤秤過，精準掌握每道餐點的質量。

▲內用區設置餐具、醬料區和餐盤廚餘回收區，餐廳採全自助式，需至櫃檯取餐，用完餐後自行回收餐具和廚餘。

▲櫃檯還有提供RO水可自行取用。

▲店內用餐空間不大，小巧整潔充滿巧思的布置是我初訪的第一印象，有吧檯單人用餐區，也有四人座位區。

▲養生青草茶 25元：青草茶使用微糖調整，完全沒有苦澀味，喝完喉嚨有淡淡的回甘，是杯很清涼降火的健康飲品。

▲古早味紅茶 20元：紅茶口感濃郁，甜度適中，很適合搭配涼麵或咖哩飯。

▲韓式泡菜 45元：泡菜清脆，搭配微辣的醬汁，是道很棒的開胃菜。

▲起司細麵 70元+ 溏心蛋25元：涼麵的配料有玉米粒、小黃瓜絲、紅蘿蔔絲，表層灑滿了香濃的起司，將涼麵伴開後麻醬香氣馬上撲鼻而來，起司與特製麻醬融合得非常棒，仔細看細麵麵條為白色和黃色的雙麵，黃色的胡蘿蔔製作的麵條營養價值很高，細麵非常吃醬，每一根麵條都被醬汁所包覆真的很夠味。

▲吃涼麵一定要點顆溏心蛋做搭配，蛋心呈現完美的膏狀，表層上色非常好看。

▲雞絲蕎麥麵 70元+ 溏心蛋25元：蕎麥麵外觀比細麵粗許多，口感更Q彈有嚼勁，吃起來極為清爽不黏膩，食慾不振的夏天會讓人越吃越開胃。

▲雞絲是使用整塊的水煮雞胸肉，口感滑嫩不乾柴，無油無鹽完全沒負擔。

▲炸蝦青花椰咖哩 150元+溏心蛋 25元：咖哩系列可選紅茶或味噌豆腐湯做搭配，咖哩飯的配菜有翠綠的花椰菜、玉米筍、馬鈴薯、紅蘿蔔及洋蔥絲等眾多蔬菜，主餐的炸蝦裹著金黃色的麵衣極為酥脆，白飯粒粒分明有Q度，自家熬煮咖哩醬香濃順口，將炸蝦沾著咖哩醬一起吃也很夠味。

▲味噌湯內有滿滿的豆腐，湯頭濃郁，搭配著咖哩飯一起食用，很日系地搭配。

▲麻辣鴨血湯麵 80元+ 溏心蛋25元：鴨血口感滑嫩無腥味，豆腐吸附了滿滿的湯汁很夠味，王子麵軟硬適中，麻辣鴨血可選辣度，微辣程度是平常沒在吃辣的人也能接受的辣度，湯頭喝起來是很溫和的且有花椒香氣。

雞蛋糕短評：店內用餐空間雖然不大，但維持得新穎乾淨，老闆夫妻都非常親切，店內採全自助式的，要自行取餐和收餐，涼麵有蕎麥麵和細麵可選，涼麵醬汁清爽夠味，蕎麥麵口感有Q度，咖哩醬濃郁，重點是餐點價格平實，學生也能負擔得起。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★☆

CP值★★★★



【老三良麵美食資訊】

地址：台中市北屯區北屯路489號

電話：0963260007

官網：facebook

營業時間：11:00–19:00 (周二、周三公休)

外送：foodpanda、、line

線上預定：line

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有(可linepay)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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