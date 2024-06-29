其實..沒在吃早午餐和異國料理的時候

我平常愛吃各種小吃、湯麵、拌麵類🍜

最近發現一家顛覆傳統的好吃麵店！！

會說顛覆傳統是因為..一般麵店走的還是比較簡單、快速吃完就回家的感覺。

但台中這家「玖零麵館」裝潢滿工業風，坐下來很放鬆，也很適合跟朋友吃麵閒聊～最特別的是這家玖零麵館還擺放了一個酒櫃🍷

主要是老闆自己也很享受小酌的感覺，所以來這邊吃麵的朋友們也可以點酒來喝！是不是真的有別於一般麵店❗️

溫馨提醒🔔未滿十八歲禁止飲酒/禁止酒駕

而且，為了照顧到各族群的朋友們，玖零麵館為大家服務到晚上11點才打烊休息～

這對於晚下班又想來上一碗熱呼呼牛肉麵的人來說，應該是最幸福的事了吧🥹

台中麵店·玖零麵館除了上述特別的地方之外，口味也絕對是有特別下過功夫的！

主要販售的類別🈶️紅燒系列、招牌番茄系列、麻辣系列，以及一些特色小菜。

對於愛喝湯或是麵控的人來說應該很難選～

我來和大家稍微介紹一下玖零的特色：

👉🏻玖零麵館的湯底是採用肉燉紅燒湯底用心熬出來的，因此會比較濃郁，不過如果喜歡較清淡的朋友也可以提早告知，店家會為您調整。

👉🏻玖零麵館沒有另外添加蔥花，本身的湯底也是不會辣的，但是自助區居然放有比較少見的牛油、辣油、酸菜，所以大家可以調整成自己喜歡的味道，加入牛油後的餐點也會更香👍🏻 店家配置的辣油也真的是有辣有帶勁但真的很好吃🌶️ 還有酸菜搭配起來也很棒。

👉🏻還有還有我一定要提一下玖零麵館使用的麵條！是使用拉麵麵條，所以吃起來是比較有韌性彈彈的口感，好吃的麵條口感真的是整碗麵精髓之一啊～

👉🏻我覺得玖零的選擇很貼心，除了一般的份量，還分有單純加麵、加肉或者兩者都加的選項。

台中必吃美食-招牌鮮茄嚴選牛肉麵

·有寫到嚴選的牛肉會給牛肋條唷！牛肋條燉滷後一樣有彈性又帶嚼勁，吃起來也完全不乾柴噢！

·好愛這個口味的牛肉麵啊🤤 利用新鮮的碎番茄加入肉燉紅燒湯底也太對味，酸感可以開胃又可以將濃厚的味道綜合🍅 我個人非常喜歡番茄口感的牛肉麵🍜

·嚴選的部分一般正常會給到5塊牛肋條，加肉的話就是兩倍變成10塊唷！

👆加入另外點的溏心蛋&店家的酸菜也很讚

台中必吃美食-紅燒牛肉麵

·沒有標註嚴選的部分是給牛腱肉，玖零的牛腱肉可是特別請廠商處理過的，真的超厚至少四公分欸！

· 牛腱肉帶筋咬起來軟嫩卻Q彈帶勁～正常份量約是3-3.5塊，加肉會變成7-8塊！

台中必吃美食-肉燥乾拌麵

·乾拌麵的肉燥部分是使用黑豬肉，肉燥很有香氣，不吃牛的朋友最佳選擇💯 但是！玖零提供的牛油賦予了新吃法，能吃牛的朋友可以把牛油加入乾拌麵，能吃辣記得把辣油也放入～整碗麵變的好吃又香，一碗$60就能有多種吃法好讚噢🤤

🥟 青醬佐香菇玉米鮮肉水餃（8顆）

·我是不太吃青醬的人，不過玖零的青醬是用羅勒和水果去製作，我個人是可以接受的～

✨特色小菜

▪️滷鴨血、麻辣豆腐

·這兩樣都是新品，一份都是$50，我覺得都蠻入味的～每份都有五塊唷！還沒嘗試過新品的朋友可以點來吃看看。

▪️夠不夠粗牛腳筋

▪️有沒有厚切牛肚

·充滿嚼勁又有膠質的牛筋必須要點起來的吧

·還有厚切的牛肚也是越吃越上癮！

記得搭配點青菜啊～

蒜拌花椰菜🥦 給的不少，一份賣$40。

還有消暑的飲品冬瓜茶，也是老闆自己做的，不會太甜～⭕️

當天前往玖零牛肉麵，生意超好！

他們家的麵條是我會想再點來吃的！

這邊也有很多商辦大樓在中午會點外送，

只要3公里內🈵️$400元就能點～

或者使用外送平台也吃得到唷！

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📝店家IG ｜@jiu_ling1990

📍玖零牛肉麵

⏰時間：一到五、日11:00-13:30，17:00-23:00

星期六11:00-23:00

🚩地址：台中市西屯區西屯路二段90-20號

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