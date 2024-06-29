必須來推薦一家寶藏嘉義飲料店！又双叒叕喝了葡萄柚綠茶，果汁超多、果肉超滿的比例，每次都分不清是在喝葡萄柚果汁還是在喝葡萄柚綠茶XD

▼每次到嘉義找朋友必來買的御可香後庄店，這是朋友身為嘉義在地人的私心推薦，幾乎天天喝，親友也是人手一杯！

反正大家都愛喝，那我就買幾杯當伴手禮，投其所好嘛😏因為想要來分享，這次來買就拍得比較詳細，讓大家直接用看的我說的真材實料！

我買的六杯都是御可香的熱門選擇，大家想嘗試也可以跟著點點看！

1.香吉士柳橙綠茶

▼香吉士柳橙綠茶的基底是綠茶，加入了現榨的香吉士柳橙果汁！而且果汁比例超高的！香吉士的酸甜滋味與香氣，再融入了綠茶的清香，整體口感清新爽口。

2.葡萄柚綠茶

▼葡萄柚綠茶是御可香的招牌飲品TOP1，使用新鮮葡萄柚現切現榨，果汁和果肉份量十足。它是我個人看過第一家用這麼多葡萄柚的飲料店！果肉就用了一顆，果汁又用了快兩顆！葡萄柚的酸甜滋味搭配綠茶的清香，非常消暑解渴，還可以加顆梅子酸甜酸甜更加爽口。

3.鮮奶紅茶

▼鮮奶紅茶喝起來比較像古早味鮮奶茶！鮮奶比例很高，幾乎佔了半杯鮮奶！奶香濃郁、茶味醇厚，我個人很喜歡奶味偏重的鮮奶茶，好喝！整體也不會太甜，非常順口。

4.紅茶豆奶

▼紅茶豆奶在飲料店就比較少見，通常是早餐店比較多，但是過了早餐時間還是喝到紅茶豆奶不是很棒嗎？！像我朋友說他媽媽就非常愛喝御可香的紅茶豆奶，茶香濃郁，豆香味醇厚，兩者搭配得非常合拍，不喜歡喝鮮奶或是乳糖不耐症，反而紅茶豆奶是非常好的選擇！

5.蔗香檸檬

▼蔗糖很特別，是經過御可香師傅手炒再熬煮，焦香迷人獨特，手炒的魅力所在！再搭配新鮮特選的屏東檸檬，蔗糖的甜味與檸檬的酸甜滋味完美融合，夏天來一杯，沁涼消暑！

6.梅子綠茶

▼梅子用了三顆，各有不同的層次，梅酸清爽宜人，綠茶茶味清香，非常解膩解渴又解熱。

我個人最常喝葡萄柚綠茶，因為真的果肉超多超滿，整杯誠意滿滿！御可香後庄店的飲料都是使用新鮮的食材製作而成，真材實料，讓人喝得安心又放心，口味也非常多樣化，總有一款能符合你的喜好，如果有來嘉義玩，不妨來這裡買一杯喝看看！

御可香-中埔後庄店

地址：嘉義縣中埔鄉中山路五段892號

電話：05 230 0326



檢視較大的地圖

文章標籤