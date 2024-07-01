▴《宝泉洋蔥乳酪》新品上市～

炎炎夏日總是沒什麼胃口，上次看到宝泉百年餅舖的新品【脆皮洋蔥乳酪】，寫著冷/熱吃美味的爽口體驗，這次終於買回來試吃看看啦！商品的位置會放在 門市冰櫃 裡，看起來很大一個，超級期待～

▴會放在冰櫃的洋蔥乳酪，需冷凍保存～

▴《宝泉洋蔥乳酪》包裝貼標～

脆皮洋蔥乳酪需要 冷凍保存 ，包裝上有介紹：無須退冰，內餡口感如冰淇淋滑順！ 烤箱預熱5分鐘，烘烤2~3分鐘，外皮口感酥酥脆脆！ 文字搭配圖片看起來就很好吃，實際到底有沒有一樣呢？一起來開箱看看吧～

▴打開來後是真空包裝的《洋蔥乳酪》本體

▴《洋蔥乳酪》尺寸大小比手掌還大！

打開看到 宝泉洋蔥乳酪 是用真空袋包裝，並附上一支小牙刀。實際尺寸真的好大一個，比手掌還大

▴《宝泉洋蔥乳酪》不只大還很厚！看得到滿滿內餡～

側面看也是很厚實，還能看到快滿出來的餡料！麵包是法式脆皮麵包， 金黃色的色澤配上麵包的香氣， 讓人肚子都餓了～

▴準備進烤箱囉！放一個就滿了～

▴記得要先預熱烤箱喔～

▴邊烤邊有香味飄出，麵包配上乳酪香氣，好期待～

接下來就照著食用建議步驟來，預熱烤箱吧！ 看著在烤箱烘烤的麵包，散發出來的香氣，好期待可以品嚐的時候～ 烤完後的麵包外層顏色會加深，是促進食慾的金黃琥珀色，還能聞得到洋蔥乳酪的香味，更是讓人口水直流～

▴《洋蔥乳酪》烤完後顏色更漂亮，香味更濃郁！

切麵包的酥脆聲音，讓人感覺心情愉悅！一邊聽著麵包酥脆的聲音；一邊聞著麵包香及內餡的洋蔥香，肚子都開始咕嚕咕嚕叫了～

▴《宝泉洋蔥乳酪》內餡給得超多超厚，濃郁卻很清爽～

切面看得到滿滿厚實的洋蔥乳酪餡，一口咬下！一次能品嚐到三種不同的口感，外層烘烤過的酥脆香，再來溫熱的柔軟麵包，最後是還有微冰的洋蔥乳酪餡！ 鹹甜乳酪口感濃郁滑順，真的很像冰淇淋般絲滑，帶著洋蔥的香氣～ 越品嚐越感覺到口感的豐富層次，冰火三享受！真的非常驚艷～

▴《宝泉洋蔥乳酪》外皮酥到一直掉屑屑www 份量十足～

而且份量也十分足夠，第一次吃了1/4個就非常飽足！餡料濃郁卻十分清爽，咬得到完整的洋蔥丁，配上麵包一起吃，夠味又不膩口，很適合現在悶熱的夏天，真的要大力推薦宝泉家的麵包，脆皮麵包單吃也非常美味！

▴小編私心超愛單品《宝泉蜂蜜球》

同場加映～順便推薦宝泉「蜂蜜球」，也是脆皮法式麵包，中間抹了蜂蜜及夾了一片奶油，配著麵包一口咬下非常好吃滿足，是每次去有看到必買的口袋名單～

▴宝泉長青養生單品《健康七宝》跟名字一樣有七種不同餡料！

▴養生麵包新口味《宝泉養生燕麥黑芝麻》餡料給的超不手軟！

宝泉還有很多種口味的麵包及吐司，還有買次必買的養生麵包系列！除了經典的健康七宝及葵花雜糧～現在還有新口味～燕麥黑芝麻、洛神花乳酪、無花果核桃及桂圓枸杞４種口味，是屬於紮實的歐式麵包，而且每一種都份量十足！ 吃不完可以冰冰箱，隔天要吃時再拿出來回溫、或者回烤一下，口感一樣美味好吃～ 下次有機會再來開箱宝泉的麵包系列～

➣［宝泉洋蔥乳酪］哪邊買：

可購買門市：宝泉豐原本店、甘味店、大墩店、中榮店

或是宝泉官網也可以宅配選購～購買連結

➣［宝泉百年餅舖］門市資訊：

【宝泉豐原店】台中市豐原區中正路154號｜ 04-25223077

【宝泉甘味店】台中市豐原區豐勢路一段468號｜04-25131390

【宝泉大墩店】台中市南屯區大墩路808號｜04-23101277

【宝泉中榮店】台中市西屯區台灣大道四段1650號(榮總醫院第一醫療住院大樓)｜04-23596769

➣更多宝泉美味！送禮推薦／漢式禮盒／喜餅／彌月蛋糕 www.paochuan.com.tw

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